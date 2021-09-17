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دبليو آر سي / رالي إسبانيا أخبار

رالي إسبانيا: عودة أوليفر سولبيرغ للمشاركة على متن "هيونداي دبليو آر سي"

سيعود السائق الشاب النرويجي أوليفر سولبيرغ للجلوس خلف مقود سيارة "هيونداي دبليو آر سي" للمرة الثالثة هذا العام، وذلك عندما يُشارك في رالي إسبانيا الشهر المقبل.

رالي إسبانيا: عودة أوليفر سولبيرغ للمشاركة على متن "هيونداي دبليو آر سي"

سيشهد رالي إسبانيا الخطوات الأولى لابن الـ 19 عاماً على مسارات معبدة، بعدما كان سبق له أن دافع عن ألوان الفريق في رالي أركتيك فنلندا في شباط/فبراير الماضي حيث حلّ سابعاً، قبل أن ينسحب من رالي سفاري كينيا في حزيران/يونيو الماضي.

وسبق لسولبيرغ، وهو نجل بطل العالم للراليات 2003 بيتر، أن قاد سيارة "هيونداي آي20 دبليو آر سي" على مسارات اسفلتية في طريقه للفوز برالي دي ألبا الإيطالي، علمًا أن اسبانيا تستضيف الجولة قبل النهائية من بطولة العالم للراليات من 14 حتّى 17 تشرين الاوّل/أكتوبر المقبل.

قال سولبيرغ المشارك على متن إحدى سيارات هيونداي في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي2" هذا العام، معبّرّا عن شعوره: "من الرائع العودة للجلوس خلف مقود سيارة دبليو آر سي".

وتابع: "عندما قدت سيارة "هيونداي آي20 كوبيه دبليو آر سي" في رالي ألبا مطلع هذا العام، كانت التجربة رائعة. بالطبع، أتطلع للمشاركة القادمة. سيكون تحديًا رائعاً".

وأردف: "أن أتوجه إلى اسبانيا بالسيارة هو أمر استثنائي بالنسبة لي. هناك شيء ما استعراضي بشأن المراحل الخاصة بالسرعة هنا، وبالطبع الجميع يعلم بشأن الأعداد الكبيرة للجماهير".

وعن طبيعة رالي اسبانيا، قال: "أن تذهب إلى كاتالونيا مع السيارة المثالية، سيكون أمرًا رائعًا".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، وكما نعرف، اقترب هذا الجيل من السيارات من نهايته، وسيكون واحدًا من آخر الراليات على متن هذه السيارات، لذا فهو أمر استثنائي أن تكون بداخل هيكلها والمنافسة مجددًا" و"أعلم أنني أتحدث كثيرًا عن أحلامي وتحقيقها، لكن أكرر الأمر ذاته، إنه حلم آخر أصبح حقيقة ويجب أن أتقدم بالشكرا لأندريا (أدامو) والفريق".

من ناحيته، قال أندريا أدامو رئيس شركة هيونداي موتورسبورت: "بالطبع ، كجزء من عملية بناء مستقبل أوليفر من المهم السماح له باجتياز أكبر قد ممكن من الكيلومترات على مسارات معبدة خلف مقود سيارة دبليو آر سي".

وتابع: "في إسبانيا، من المرجح أن تكون احدى الجولات التي ستبقى [ضمن الروزنامة] في المستقبل، لذا فهي أفضل فرصة له. يسعدني أن أراه خلف مقود سيارة وورلد رالي كار".

وكان أدامو ألمح في وقت سابق أن سولبيرغ الابن قد يكون ضمن برنامج للمشاركة على متن سيارة عالمية في العام المقبل، حيث ما يزال فريق "هيونداي" لم يعلن عن هوية السائق الذي سيجلس خلف مقود السيارة الثالثة إذ تتأرجح الاحتمالات بين الاسباني داني سوردو وسولبيرغ، علما انهما يتناوبان على قيادة السيارة الثالثة في العام الحالي.

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رالي إسبانيا: عودة أوليفر سولبيرغ للمشاركة على متن "هيونداي دبليو آر سي"

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رالي إسبانيا: عودة أوليفر سولبيرغ للمشاركة على متن "هيونداي دبليو آر سي"
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