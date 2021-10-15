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رالي إسبانيا: انسحاب تاناك جرّاء حادثته في المرحلة الرابعة من اليوم الأول

تعرض أوت تاناك سائق هيونداي لحادثة أخرجته من منافسات رالي إسبانيا في مرحلته الرابعة، والأولى من فترة بعد ظهر اليوم الأول، وذلك ضمن الجولة ما قبل الأخيرة لهذا الموسم من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

رالي إسبانيا: انسحاب تاناك جرّاء حادثته في المرحلة الرابعة من اليوم الأول

انحرف بطل موسم 2019 عن المسار بعد 3.6 كلم فقط من نقطة المرور الثانية في مرحلة فيلابلانا عالية السرعة بطول 20 كلم. ولكن تاناك وملّاحه مارتن جارفيوجا بحالة جيّدة بعد الحادثة.

وما تزال تفاصيل ما حدث غامضة، ولكن يبدو بأنّ سيارة تاناك قد انزلقت على رقعة حصوية وانحرفت عن المسار. وقد التقطت الكاميرات التلفزية السيارة وهي متوقفة على جانب الطريق، ولكن ما يزال من غير الواضح قدر الضرر الذي تعرضت له سيارة هيونداي آي20.

وكان تاناك في المركز السادس بعدما استهل اليوم وهو في المركز الرابع قبل انزلاقه المخيف في المرحلة الثانية والذي أدى إلى تراجع الإستوني إلى المركز السادس الإجمالي.

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وخلال حديثه قبل لحظات من حادثته، اعترف تاناك أنه تفاجأ من نجاته من حادثة المرحلة الثانية بانزلاق فقط، كما كشف بأنّ سيارته تطلّبت "بعض الإدارة" على الأسفلت.

فقال: "كان من المثير للإعجاب أننا نجونا بانزلاق فقط هناك. تفاجأت كذلك عندما بدأنا بخسارة السيارة. لقد كان صباحًا مثيرًا".

مع ذلك، أنهت حادثة المرحلة الرابعة آمال تاناك بالصعود إلى منصة التتويج في إسبانيا، كما ما يزال من غير المعلوم إذا ما سيعود إلى الرالي تحت قوانين إعادة الانطلاقة يوم غد السبت.

جديرٌ بالذكر أنّ تاناك هو ثاني سائق ينسحب من الرالي بعد تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا.

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