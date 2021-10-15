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دبليو آر سي / رالي إسبانيا تقرير المرحلة

رالي إسبانيا: إيفانز يُباغت أوجييه ويحتل الصدارة مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الأول

قدّم إلفين إيفانز البداية المثالية لرالي إسبانيا عبر مباغتة متصدّر ترتيب بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" سيباستيان أوجييه بسرعته الكبيرة في المراحل الصباحية من اليوم الأول للحدث.

رالي إسبانيا: إيفانز يُباغت أوجييه ويحتل الصدارة مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الأول

يخوض ثنائي تويوتا معركة محتدمة على لقب هذا الموسم، حيث يقترب أوجييه من حصد بطولته الثامنة إذا ما تغلب على إيفانز بفارق 6 نقاط على المسار الأسفلتي في إسبانيا.

وكان إيفانز الفائز برالي فنلندا هو أول من أخذ زمام المبادرة، حيث هيمن على المراحل الثلاث الصباحية الأولى ليتقدم في الصدارة بفارق 7.9 ثانية أمام تييري نوفيل سائق هيونداي، وذلك بعد بداية قوية من البلجيكي.

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فيما عانى أوجييه لمُجاراة وتيرة زميله، ليُكمل الفترة الصباحية في المركز الثالث الإجمالي وبفارق 12.6 ثانية خلف إيفانز.

في المركز الرابع تواجد النجم المحلي داني سوردو (هيونداي)، حيث تقدم على كالي روفانبيرا سائق تويوتا، بينما نجا أوت تاناك من انزلاق مخيف ليحتفظ بالمركز السادس.

أدريان فورمو سائق "ام-سبورت فورد" حلّ سابعًا، بينما أكمل غوس غرينسميث، أوليفر سولبرغ ونيل سولانز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

وكانت كلمة إيفانز على المسار بالفعل، حيث افتتح الرالي بزمن أذهل منافسيه، بما فيهم أوجييه، إذ قطع المرحلة الافتتاحية بطول 20 كلم في توقيت أسرع بـ 8.1 ثانية من غريمه الذي اعترف من جهته بأنه كان حريصًا جدًا واحتاج "أن يستفيق" بعد تراجعه خلف نوفيل.

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وواصل إيفانز أداءه القوي في المرحلة الثانية، على الرُغم من أنّه أكملها بتوقيت متطابق مع نوفيل في صدارة جدول الأزمنة، لكنّهما كانا أسرع بـ 3.1 ثانية من أوجييه.

فيما كان سوردو أفضل البقية في هذه المرحلة، في حين تراجع تاناك بفارق 21.3 ثانية بعد انزلاقه في بداية المرحلة.

وتقدّم إيفانز ليحقق العلامة الكاملة في الفترة الصباحية عبر الفوز بالمرحلة الثالثة بفارق 1.4 ثانية عن أوجييه الذي قدم أفضل تأدياته لليوم.

فيما أكمل سوردو المرحلة ثالثًا بتوقيت متطابق مع زميله تاناك.

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رالي إسبانيا: هل يحسم أوجييه اللقب قبل جولة من نهاية الموسم؟

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رالي إسبانيا: هل يحسم أوجييه اللقب قبل جولة من نهاية الموسم؟
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