رالي إسبانيا: أوجييه يعزّز من فرص الفوز وروفانبيرا يتراجع

حقق بطل العالم 8 مرات المشارك بشكل جزئي في هذا الموسم مع تويوتا الفوز بثلاثٍ من مراحل اليوم الست ليتقدم بفارق 10.7 ثانية أمام تييري نوفيل سائق هيونداي بالتوجه إلى اليوم الأخير على الأسفلت الإسباني.

وتمكن نوفيل من انتزاع المركز الثاني من كالي روفانبيرا زميل أوجييه خلال المرحلة الأخيرة في اليوم مع تأخّر بطل العالم الحالي بفارق 22.1 ثانية عن الصدارة.

بالمركز الرابع تواجد أوت تاناك سائق هيونداي بفارق 36.6 ثانية عن الصدارة وأمام زميله داني سوردو وإلفين إيفانز سائق تويوتا.

بينما تقدّم كريغ برين سعي ام-سبورت بتواجده بالمركز السابع بفارق دقيقة و39.7 ثانية عن الصدارة.

واستهل أوجييه الفترة المسائية بأداء مثير للإعجاب ليفوز بالمرحلة 12 بفارق 2.2 ثانية أمام تاناك، ليعزز أفضليته أمام أقرب ملاحقيه حينها، روفانبيرا، إلى 12 ثانية.

وتواصل زحف أوجييه في المرحلة 13، والتي أكملها بالمركز الأول بفارق 3.3 ثانية أمام تاناك كذلك.

فيما كان روفانبيرا أبطأ من أوجييه بـ 3.9 ثانية، ليتوسع الفارق إلى 15.9 ثانية قبل أن تنتهي سلسلة انتصارات الفرنسي لليوم مع المرحلة الأخيرة التي لمع فيها نجم البطل المحلي سوردو وفاز بفارق 5 ثوان أمام نوفيل، بينما كان أوجييه أبطأ بعشر ثانية إضافي.

هذا وواجه روفانبيرا المشاكل في المرحلة الأخيرة لليوم ليتراجع بـ 10.3 ثانية ليتواجد على بعد 0.4 ثانية فقط خلف نوفيل ضمن المعركة على المركز الثاني.

نتيجة الرالي: