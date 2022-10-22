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دبليو آر سي / رالي إسبانيا تقرير المرحلة

رالي إسبانيا: أوجييه يعزّز من فرص الفوز وروفانبيرا يتراجع

وسّع سيباستيان أوجييه من صدارته لرالي إسبانيا في طريقه نحو أول فوز له في هذا الموسم من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

رالي إسبانيا: أوجييه يعزّز من فرص الفوز وروفانبيرا يتراجع

حقق بطل العالم 8 مرات المشارك بشكل جزئي في هذا الموسم مع تويوتا الفوز بثلاثٍ من مراحل اليوم الست ليتقدم بفارق 10.7 ثانية أمام تييري نوفيل سائق هيونداي بالتوجه إلى اليوم الأخير على الأسفلت الإسباني.

وتمكن نوفيل من انتزاع المركز الثاني من كالي روفانبيرا زميل أوجييه خلال المرحلة الأخيرة في اليوم مع تأخّر بطل العالم الحالي بفارق 22.1 ثانية عن الصدارة.

بالمركز الرابع تواجد أوت تاناك سائق هيونداي بفارق 36.6 ثانية عن الصدارة وأمام زميله داني سوردو وإلفين إيفانز سائق تويوتا.

بينما تقدّم كريغ برين سعي ام-سبورت بتواجده بالمركز السابع بفارق دقيقة و39.7 ثانية عن الصدارة.

واستهل أوجييه الفترة المسائية بأداء مثير للإعجاب ليفوز بالمرحلة 12 بفارق 2.2 ثانية أمام تاناك، ليعزز أفضليته أمام أقرب ملاحقيه حينها، روفانبيرا، إلى 12 ثانية.

وتواصل زحف أوجييه في المرحلة 13، والتي أكملها بالمركز الأول بفارق 3.3 ثانية أمام تاناك كذلك.

فيما كان روفانبيرا أبطأ من أوجييه بـ 3.9 ثانية، ليتوسع الفارق إلى 15.9 ثانية قبل أن تنتهي سلسلة انتصارات الفرنسي لليوم مع المرحلة الأخيرة التي لمع فيها نجم البطل المحلي سوردو وفاز بفارق 5 ثوان أمام نوفيل، بينما كان أوجييه أبطأ بعشر ثانية إضافي.

هذا وواجه روفانبيرا المشاكل في المرحلة الأخيرة لليوم ليتراجع بـ 10.3 ثانية ليتواجد على بعد 0.4 ثانية فقط خلف نوفيل ضمن المعركة على المركز الثاني.

نتيجة الرالي:

المركز # السائق/المُعاون الفئة 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق
2 1 France سيباستيان أوجييه
France بنجامين فيلاس 		RC1 2:10'18.5   2:10:18.500 31:55.900
3 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		RC1 2:10'39.2   2:10:39.200 32:16.600
4 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		RC1 2:10'40.6   2:10:40.600 32:18.000
5 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		RC1 2:10'55.1   2:10:55.100 32:32.500
6 6 Spain داني سوردو
كانديدو كاريرا 		RC1 2:11'31.7   2:11:31.700 33:09.100
7 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		RC1 2:11'46.1   2:11:46.100 33:23.500
8 42 Ireland كريغ برين
Ireland بول نايغل 		RC1 2:11'58.2   2:11:58.200 33:35.600
9 18 Japan تاكاموتو كاتسوتا
Ireland آرون جونستون 		RC1 2:12'17.1   2:12:17.100 33:54.500
10 16 France أدريان فورماو
France ألكسندر كوريا 		RC1 2:12'32.2   2:12:32.200 34:09.600
11 7 France بيير لويس لوبيت
France فانسون لوندي 		RC1 2:13'07.7   2:13:07.700 34:45.100
12 62 Roberto Gobbin
Fabio Grimaldi		 RGT 2:14'29.1   2:14:29.100 36:06.500
13 21 Finland تيمو سونينن
Finland ميكو ماركولا 		RC2 2:18'15.8   2:18:15.800 39:53.200
14 20 France يوهان روسل
Arnaud Dunand		 RC2 2:18'42.4   2:18:42.400 40:19.800
15 24 Russian Federation نيكولاي غريازين
Russian Federation قنسطنطين الكسندروف 		RC2 2:19'05.2   2:19:05.200 40:42.600

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