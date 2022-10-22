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دبليو آر سي / رالي إسبانيا تقرير المرحلة

رالي إسبانيا: أوجييه يُعزّز صدارته وحادث غرينسميث يتسبّب في إلغاء المرحلة الـ 11

ضاعف سيباستيان أوجييه سائق تويوتا أفضليّته تقريبًا في رالي إسبانيا أمام زميله كالي روفانبيرا بعد المرور الصباحيّ يوم السبت الذي انتهى سبب حادث غاس سميث.

رالي إسبانيا: أوجييه يُعزّز صدارته وحادث غرينسميث يتسبّب في إلغاء المرحلة الـ 11

بدا أوجييه متحكّمًا في الأداء أمام روفانبيرا، لكن تعيّن عليه صدّ تحدٍ جديد من تييري نوفيل سائق هيوندا في المركز الثالث.

لكنّ تعرّض غرينسميث سائق "ام-سبورت" تسبّب في إلغاء المرحلة الأخيرة من المرور الصباحي، وهو ما ترك أوجييه في الصدارة بفارق 9.7 ثانية أمام روفانبيرا، بينما يتأخّر نوفيل بـ 14.2 ثانية عن الفرنسي.

وبقي أوت تاناك ضمن دائرة المنافسة في المركز الرابع على بُعد 27.2 ثانية عن الصدارة.

وكانت الأجواء الجافة قد تلاءمت مع نوفيل، حيث ألهب البلجيكي الأزمنة في المرحلة التاسعة بالرغم من اعترافه بمعاناته من ضعف استجابة للانعطاف وافتقارٍ للتماسك، وأنهاها أسرع بـ 0.9 ثانية من أوجييه الذي زعم أنّه لم يكن يضغط بأقصى ما لديه.

وقال نوفيل: "لم تنته المعركة بعد، ذلك مؤكّد. أشعر أنّني أضغط، لكنّني لا أشعر بالارتياح".

وأكمل: "حظيت بشعورٍ أفضل العام الماضي، لكنّ الوضع متقلّبٌ الآن. من الصعب الشعور بالتماسك وعانيت من الكثير من ضعف الاستجابة للانعطاف، لذا علينا العمل على ذلك".

لكنّ أوجييه ردّ عبر الفوز بالمرحلة العاشرة متفوّقًا على نوفيل بـ 2.6 ثانية و4.3 ثانية على روفانبيرا الذي كاد أن يتعرّض لحادث في المنعطف الأخير.

الترتيب العام بعد المرحلة الـ 11:

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 1 France سيباستيان أوجييه
France بنجامين فيلاس 		تويوتا ياريس رالي1 آر سي1 1:37:01.000    
2 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		تويوتا ياريس رالي1 آر سي1 1:37:10.700 9.700 9.700
3 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		هيونداي آي20 ان رالي1 آر سي1 1:37:15.200 14.200 4.500
4 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيونداي آي20 ان رالي1 آر سي1 1:37:28.200 27.200 13.000
5 6 Spain داني سوردو
كانديدو كاريرا 		هيونداي آي20 ان رالي1 آر سي1 1:38:07.200 1:06.200 39.000
6 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		تويوتا ياريس رالي1 آر سي1 1:38:10.200 1:09.200 3.000
7 42 Ireland كريغ برين
Ireland بول نايغل 		فورد بوماس رالي1 آر سي1 1:38:16.400 1:15.400 6.200
8 18 Japan تاكاموتو كاتسوتا
Ireland آرون جونستون 		تويوتا ياريس رالي1 آر سي1 1:38:40.600 1:39.600 24.200
9 16 France أدريان فورماو
France ألكسندر كوريا 		فورد بوماس رالي1 آر سي1 1:38:47.100 1:46.100 6.500
10 7 France بيير لويس لوبيت
France فانسون لوندي 		فورد بوماس رالي1 آر سي1 1:39:11.900 2:10.900 24.800
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