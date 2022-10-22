رالي إسبانيا: أوجييه يُعزّز صدارته وحادث غرينسميث يتسبّب في إلغاء المرحلة الـ 11

بدا أوجييه متحكّمًا في الأداء أمام روفانبيرا، لكن تعيّن عليه صدّ تحدٍ جديد من تييري نوفيل سائق هيوندا في المركز الثالث.

لكنّ تعرّض غرينسميث سائق "ام-سبورت" تسبّب في إلغاء المرحلة الأخيرة من المرور الصباحي، وهو ما ترك أوجييه في الصدارة بفارق 9.7 ثانية أمام روفانبيرا، بينما يتأخّر نوفيل بـ 14.2 ثانية عن الفرنسي.

وبقي أوت تاناك ضمن دائرة المنافسة في المركز الرابع على بُعد 27.2 ثانية عن الصدارة.

وكانت الأجواء الجافة قد تلاءمت مع نوفيل، حيث ألهب البلجيكي الأزمنة في المرحلة التاسعة بالرغم من اعترافه بمعاناته من ضعف استجابة للانعطاف وافتقارٍ للتماسك، وأنهاها أسرع بـ 0.9 ثانية من أوجييه الذي زعم أنّه لم يكن يضغط بأقصى ما لديه.

وقال نوفيل: "لم تنته المعركة بعد، ذلك مؤكّد. أشعر أنّني أضغط، لكنّني لا أشعر بالارتياح".

وأكمل: "حظيت بشعورٍ أفضل العام الماضي، لكنّ الوضع متقلّبٌ الآن. من الصعب الشعور بالتماسك وعانيت من الكثير من ضعف الاستجابة للانعطاف، لذا علينا العمل على ذلك".

لكنّ أوجييه ردّ عبر الفوز بالمرحلة العاشرة متفوّقًا على نوفيل بـ 2.6 ثانية و4.3 ثانية على روفانبيرا الذي كاد أن يتعرّض لحادث في المنعطف الأخير.

الترتيب العام بعد المرحلة الـ 11: