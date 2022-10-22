رالي إسبانيا: أوجييه يُعزّز صدارته وحادث غرينسميث يتسبّب في إلغاء المرحلة الـ 11
ضاعف سيباستيان أوجييه سائق تويوتا أفضليّته تقريبًا في رالي إسبانيا أمام زميله كالي روفانبيرا بعد المرور الصباحيّ يوم السبت الذي انتهى سبب حادث غاس سميث.
بدا أوجييه متحكّمًا في الأداء أمام روفانبيرا، لكن تعيّن عليه صدّ تحدٍ جديد من تييري نوفيل سائق هيوندا في المركز الثالث.
لكنّ تعرّض غرينسميث سائق "ام-سبورت" تسبّب في إلغاء المرحلة الأخيرة من المرور الصباحي، وهو ما ترك أوجييه في الصدارة بفارق 9.7 ثانية أمام روفانبيرا، بينما يتأخّر نوفيل بـ 14.2 ثانية عن الفرنسي.
وبقي أوت تاناك ضمن دائرة المنافسة في المركز الرابع على بُعد 27.2 ثانية عن الصدارة.
وكانت الأجواء الجافة قد تلاءمت مع نوفيل، حيث ألهب البلجيكي الأزمنة في المرحلة التاسعة بالرغم من اعترافه بمعاناته من ضعف استجابة للانعطاف وافتقارٍ للتماسك، وأنهاها أسرع بـ 0.9 ثانية من أوجييه الذي زعم أنّه لم يكن يضغط بأقصى ما لديه.
وقال نوفيل: "لم تنته المعركة بعد، ذلك مؤكّد. أشعر أنّني أضغط، لكنّني لا أشعر بالارتياح".
وأكمل: "حظيت بشعورٍ أفضل العام الماضي، لكنّ الوضع متقلّبٌ الآن. من الصعب الشعور بالتماسك وعانيت من الكثير من ضعف الاستجابة للانعطاف، لذا علينا العمل على ذلك".
لكنّ أوجييه ردّ عبر الفوز بالمرحلة العاشرة متفوّقًا على نوفيل بـ 2.6 ثانية و4.3 ثانية على روفانبيرا الذي كاد أن يتعرّض لحادث في المنعطف الأخير.
الترتيب العام بعد المرحلة الـ 11:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت الكامل
|الفارق
|الفاصل
|1
|1
| سيباستيان أوجييه
بنجامين فيلاس
|تويوتا ياريس رالي1
|آر سي1
|1:37:01.000
|2
|69
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|تويوتا ياريس رالي1
|آر سي1
|1:37:10.700
|9.700
|9.700
|3
|11
| تييري نوفيل
مارتن ويداغ
|هيونداي آي20 ان رالي1
|آر سي1
|1:37:15.200
|14.200
|4.500
|4
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|هيونداي آي20 ان رالي1
|آر سي1
|1:37:28.200
|27.200
|13.000
|5
|6
| داني سوردو
كانديدو كاريرا
|هيونداي آي20 ان رالي1
|آر سي1
|1:38:07.200
|1:06.200
|39.000
|6
|33
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|تويوتا ياريس رالي1
|آر سي1
|1:38:10.200
|1:09.200
|3.000
|7
|42
| كريغ برين
بول نايغل
|فورد بوماس رالي1
|آر سي1
|1:38:16.400
|1:15.400
|6.200
|8
|18
| تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونستون
|تويوتا ياريس رالي1
|آر سي1
|1:38:40.600
|1:39.600
|24.200
|9
|16
| أدريان فورماو
ألكسندر كوريا
|فورد بوماس رالي1
|آر سي1
|1:38:47.100
|1:46.100
|6.500
|10
|7
| بيير لويس لوبيت
فانسون لوندي
|فورد بوماس رالي1
|آر سي1
|1:39:11.900
|2:10.900
|24.800
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