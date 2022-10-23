رالي إسبانيا: أوجييه يُحرز الفوز وتويوتا تضمن لقب الصانعين

تمكّن أوجييه وملاحه بنجامان فييا من صدّ هجمات تييري نوفيل سائق هيونداي في مجريات الأحد ليضمنا الفوز برالي إسبانيا الأسفلتيّ بأفضليّة 16.4 ثانية.

وكان نوفيل قد تمكّن من كسب 6 ثوانٍ صباح اليوم الأحد، قبل أن يُحقّق أوجييه الفوز في سابع مرحلة له في الرالي ما ترك الفوز بعيدًا عن منال نوفيل. وألحق ذلك بفوزه بمرحلة الطاقة الختاميّة.

وكان هذا الفوز الأوّل لصاحب الـ 38 عامًا منذ أن حسم لقبه الثامن العام الماضي في رالي مونزا في نوفمبر الماضي.

وكان كالي روفانبيرا المتوّج باللقب قد تراجع إلى المركز الثالث مع نهاية مجريات السبت على إثر مشكلة تقنيّة في المرحلة الـ 14.

لكنّ هذه النتيجة كانت كافية لضمان تويوتا لقبها العالمي السادس والثاني على التوالي.

وذهب المركز الرابع في الرالي إلى أوت تاناك بفارق 44 ثانية عن الصدارة، وتقدّم الإستوني على داني سوردو البطل المحلي الذي أكمل الرالي بالفوز بمرحلتين في طريقه إلى المركز الخامس.

وعانى إلفين إيفانز لإيجاد المجال المثالي لسيارة ياريس طوال الرالي. وتسبّبت معاناته من ثقبٍ في تراجعه يوم الجمعة، قبل أن يُنهي ثقبٌ آخر في المرحلة الـ 17 آماله في الاقتراب من سوردو، ليحلّ سادسًا في النهاية.