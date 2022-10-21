رالي إسبانيا: أوجييه يتقدّم على روفانبيرا وسط سيلٍ من ثقوب الإطارات

أكل بطل العالم ثماني مرّات المراحل الأسفلتيّة الأربع بعد ظهر اليوم متقدّمًا بـ 4.8 ثانية على روفانبيرا، وذلك في ظلّ ظفر كلٍ منهما بالفوز في مرحلتين.

وبعد تبادله الصدارة مع تيير نوفيل في العبور الصباحي، أحرز أوجييه الفوز بالمرحلة الخامسة من اليوم، والأولى في عبور ما بعد الظهر ليُسجّل التغيّر الرابع للصدارة.

وانتهى المطاف بسائق تويوتا في المركز الثالث مع نهاية اليوم على بُعد 12.5 ثانية عن أوجييه.

وكان البطل المحلي داني سوردو من بين ثلاثة سائقين بمن فيهم إلفين إيفانز وتاكاموتو كاتسوتا عانوا من ثقوب في الإطارات الأماميّة اليسرى.

لكنّ سوردو أكمل اليوم في المركز الخامس على بُعد 50.9 ثانية عن الصدارة متقدّمًا على إيفانز وكريغ برين وكاتسوتا تباعًا في ظلّ تواجدهم على بُعد أكثر من دقيقة عن أوجييه.

وقال أوجييه حيال يومه: "الشعور جيّدٌ جدًا داخل السيارة، وقيادتها ممتعة أكثر الآن مع التماسك الأعلى".

من جانبه قال نوفيل: "كانت مذكّرة الطريق تُشير إلى وجود غبارٍ أكثر على المسار ممّا هو موجودٌ على أرض الواقع. لم يكن بوسعي أن أكون أسرع في حال وثقت بتلك الملحوظات".

الترتيب العام للرالي: