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دبليو آر سي / رالي إسبانيا تقرير المرحلة

رالي إسبانيا: أوجييه يتقدّم على روفانبيرا وسط سيلٍ من ثقوب الإطارات

سيدخل سيباستيان أوجييه مجريات السبت من رالي إسبانيا متمتّعًا بأفضليّة طفيفة على زميله كالي روفانبيرا المتوّج حديثًا بلقب بطولة العالم للراليات.

رالي إسبانيا: أوجييه يتقدّم على روفانبيرا وسط سيلٍ من ثقوب الإطارات

أكل بطل العالم ثماني مرّات المراحل الأسفلتيّة الأربع بعد ظهر اليوم متقدّمًا بـ 4.8 ثانية على روفانبيرا، وذلك في ظلّ ظفر كلٍ منهما بالفوز في مرحلتين.

وبعد تبادله الصدارة مع تيير نوفيل في العبور الصباحي، أحرز أوجييه الفوز بالمرحلة الخامسة من اليوم، والأولى في عبور ما بعد الظهر ليُسجّل التغيّر الرابع للصدارة.

وانتهى المطاف بسائق تويوتا في المركز الثالث مع نهاية اليوم على بُعد 12.5 ثانية عن أوجييه.

وكان البطل المحلي داني سوردو من بين ثلاثة سائقين بمن فيهم إلفين إيفانز وتاكاموتو كاتسوتا عانوا من ثقوب في الإطارات الأماميّة اليسرى.

لكنّ سوردو أكمل اليوم في المركز الخامس على بُعد 50.9 ثانية عن الصدارة متقدّمًا على إيفانز وكريغ برين وكاتسوتا تباعًا في ظلّ تواجدهم على بُعد أكثر من دقيقة عن أوجييه.

وقال أوجييه حيال يومه: "الشعور جيّدٌ جدًا داخل السيارة، وقيادتها ممتعة أكثر الآن مع التماسك الأعلى".

من جانبه قال نوفيل: "كانت مذكّرة الطريق تُشير إلى وجود غبارٍ أكثر على المسار ممّا هو موجودٌ على أرض الواقع. لم يكن بوسعي أن أكون أسرع في حال وثقت بتلك الملحوظات".

الترتيب العام للرالي:

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة 4515 التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 1 France سيباستيان أوجييه
France بنجامين فيلاس		 تويوتا ياريس رالي1 آر سي1 1:06'07.9 1:06:07.900    
2 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين		 تويوتا ياريس رالي1 آر سي1 1:06'12.7 1:06:12.700 4.800 4.800
3 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ		 هيونداي آي20 ان رالي1 آر سي1 1:06'20.4 1:06:20.400 12.500 7.700
4 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا		 هيونداي آي20 ان رالي1 آر سي1 1:06'27.9 1:06:27.900 20.000 7.500
5 6 Spain داني سوردو
كانديدو كاريرا		 هيونداي آي20 ان رالي1 آر سي1 1:06'58.8 1:06:58.800 50.900 30.900
6 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن		 تويوتا ياريس رالي1 آر سي1 1:07'09.1 1:07:09.100 1:01.200 10.300
7 42 Ireland كريغ برين
Ireland بول نايغل		 فورد بوما رالي1 آر سي1 1:07'11.6 1:07:11.600 1:03.700 2.500
8 18 Japan تاكاموتو كاتسوتا
Ireland آرون جونستون		 تويوتا ياريس رالي1 آر سي1 1:07'36.5 1:07:36.500 1:28.600 24.900
9 16 France أدريان فورماو
France ألكسندر كوريا		 فورد بوما رالي1 آر سي1 1:07'39.2 1:07:39.200 1:31.300 2.700
10 44 United Kingdom غاس غرينسميث
Sweden جوناس أندرسون		 فورد بوما رالي1 آر سي1 1:07'46.7 1:07:46.700 1:38.800 7.500
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رالي إسبانيا: نوفيل يقتنص الصدارة من أوجييه بفارق ضئيل بعد مرحلة يوم الجمعة الصباحية
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رالي إسبانيا: نوفيل يقتنص الصدارة من أوجييه بفارق ضئيل بعد مرحلة يوم الجمعة الصباحية

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