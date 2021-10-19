رالي أيرلندا الشمالية ما يزال ضمن المنافسة على آخر مكان في روزنامة "دبليو آر سي" في 2022

كشفت "دبليو آر سي" عن روزنامة الموسم المُقبل عقب الاجتماع الأخير للمجلس العالمي لرياضة السيارات، مع حدث على مسار أسفلتي لم يتم تحديده بعد سيُقام في 18-21 أغسطس/آب.

وقد سبق وعبّرت "فيا" عن رغبتها في عودة البطولة إلى المملكة المتحدة، والتي استضافت جولة في البطولة للمرة الأخيرة في 2019 مع وايلز رالي جي بي قبل أن تتسبب جائحة كورونا في إلغاء حدث العام الماضي.

وقيّم منظمو رالي جي بي إمكانية نقل الحدث إلى أيرلندا الشمالية لهذا العام، لكنّهم لم يتمكنوا من تأمين التمويل اللازم والبالغ 2 مليون جنيه استرليني مع تقديم جائحة كورونا كسبب لذلك أيضاً. وقد أدّى ذلك إلى تقديم رالي بلجيكا على روزنامة هذا العام.

وسبق وأوردت مصادر بأنّ هنالك سعي جديد لجلب "دبليو آر سي" إلى أيرلندا الشمالية لموسم 2022، حيث تواجد الحدث بين ستّة مرشحين لشغل أربعة أماكن شاغرة على الروزنامة المؤقتة من تسع جولات التي تم الكشف عنها في يوليو/تموز الماضي.

وما تزال التقارير الواردة من أيرلندا الشمالية متفائلة بأنها ما تزال قادرة على تأمين مكان في روزنامة 2022، على الرُغم من أنه يبدو بأنه لم يتم بعد التوصّل لاتفاق بين المنظمين ومروّج "دبليو آر سي".

وضمن بيان منها إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أبدت "موتورسبورت يو كاي" التزامها الكامل بإعادة البطولة إلى المملكة المتحدة في العام المُقبل.

وجاء في البيان: "موتورسبورت يو كاي ملتزمة بإعادة بطولة العالم للراليات إلى المملكة المتحدة، وكذلك ما توفّره من تأثير اجتماعي واقتصادي، إلى جانب التغطية العالمية، إذ أنّ ذلك يحظى بكامل الدعم من كافة الأطراف".

من جهته، وتعقيبًا على ما إذا كان محبطًا من غياب المملكة المتحدة عن مسودة روزنامة 2022، قال الويلزي وسائق تويوتا المنافس على لقب هذا الموسم إلفين إيفانز: "نعم هي الإجابة. إنها خسارة كبيرة للبطولة. فروزنامة من دون رالي جي بي هي ذاتها كروزنامة من دون رالي مونتي كارلو أو رالي فنلندا في وجهة نظري".

جديرٌ بالذكر أنّ مسودة روزنامة 2022 التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي أكّدت عودة نيوزيلندا إلى البطولة بعدما كانت من بين الأحداث الملغاة بسبب الجائحة في 2020. كما أمّنت كل من فنلندا وكرواتيا المكانين الشاغرين الآخرين.