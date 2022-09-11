رالي أكروبوليس: نوفيل يقترب من الفوز وهيونداي تطبق أوامر الفريق في قسم الأحد الصباحي

بدأ نوفيل مراحل اليوم بفارق 29.3 ثانية في الصدارة بعد أن طلبت هيونداي من سائقيها تثبيت المراكز قبيل المرحلة الثانية من القسم الصباحي.

وأكمل داني سوردو سائق هيونداي طلعة جيدة ليبقى في المركز الثالث بينما تعزز موقعه أكثر بعد الصعوبات التي واجهت تويوتا في هذا الرالي، حيث اضطر إلفين إيفانز للانسحاب من المركز الرابع.

انسحاب إيفانز دفع بسيارة أم-سبورت التي يقودها بيير-لوي لوبيه إلى المركز الرابع أمام زميله كريغ برين وسائق تويوتاـ تاكاموتو كاتسوتا.

متصدر الترتيب العام كالي روفانبيرا كان آخر سائق من الفئة الأولى يكمل المسافة كاملة، لكنه خارج المراكز العشرة الأولى وبفارق 17 دقيقة تقريباً.

ومع بداية اليوم، لم تكن هناك أية إشارات حيال تطبيق هيونداي لأوامر الفريق بهدف وضع تاناك المنافس على اللقب، أمام نوفيل وتعزيز حظوظ الفائز بلقب موسم 2019، خاصة وأن روفانبيرا يبدو بعيداً عن النقاط.

تاناك قدم سرعة عالية للغاية ليفوز بأولى مراحل اليوم أمام نوفيل بفارق 2.9 ثانية.

وبينما تواصلت هيمنة هيونداي على الرالي، تعرضت أفضل سيارات تويوتا مع إيفانز إلى مشاكل في الرالي، خاصة بعد مشكلة الشاحن التوربيني التي منعته من بدء المرحلة 14. ولا يبدو أن الفريق يدرك تماماً سبب المشكلة بعد.

وهذا ما دفع بسيارة كاتسوتا للمركز السابع الذي يتصدر أفضل نتائج تويوتا في الرالي حالياً، بينما تواصلت معاناة روفانبيرا مع الوتيرة.

أوت تاناك، مارتن يارفيوها، هيونداي تصوير: هيونداي

سيارة تويوتا الأخرى مع إيسابيكا لابي عادت للرالي بعد انسحاب يوم أمس، وكذلك الحال مع غاس غرينسميث سائق أم-سبورت، الذي خرج من المركز السادس العام بسبب مشكلة ميكانيكية.

نوفيل أحرز الفوز في المرحلة الأخيرة من القسم الصباحي بفارق 4.3 ثانية أمام تاناك، الذي كشف في نهاية المرحلة أن الفريق طلب منه الحفاظ على مركزه ما أضرّ بفرصه في المنافسة على اللقب.

برين كان أفضل البقية حتى المرحلة 15، حيث سجل ثالث أسرع الأزمنة أمام كاتسوتا وسوردو.

وستتجه الفرق إلى منطقة الصيانة، قبل القسم المسائي والأخير من رالي أكروبوليس.