رالي أكروبوليس: نوفيل يحقق الفوز بعد انقلاب سيارة أوجييه في دراما المرحلة الأخيرة

سجّل تييري نوفيل الفوز بإحدى أصعب النسخ لرالي أكروبوليس في الأعوام الأخيرة ليعزز أكثر من فرصه بحصد لقب بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" بعد انقلاب سيارة غريمه سيباستيان أوجييه في المرحلة الأخيرة من الحدث.

وبهذا يسجل نوفيل متصدر الترتيب فوزه الثاني هذا الموسم بفارق دقيقة و36.8 ثانية أمام زميله في هيونداي داني سوردو، بينما حل أوت تاناك ثالثًا بفارق دقيقتين و57.3 ثانية ليكمل ثلاثية مفاجئة لهيونداي.

وفي حين بدا أوجييه غريم نوفيل ضمن معركة اللقب في طريقه ليحرز وصافة الرالي، إلا أن انقلاب سيارته تويوتا جي آر ياريس في المرحلة الأخيرة ذهب بآماله أدراج الرياح.

هذا ولم تخلُ طريق نوفيل نحو الفوز من الدراما، حيث افتتح المسار ومن ثم تقلص محرك سيارته آي20 إلى 3 اسطوانات خلال المراحل الثلاث الأولى ليوم الجمعة، قبل أن ينهيه بفارق 45.2 ثانية في المركز الثالث.

في المقابل، أشعل غريمه على اللقب والمشارك بشكل جزئي في هذا الموسم أوجييه شاشات الأزمنة وكان الأسرع بشكل واضح في يوم الجمعة، حيث تقدم بطل العالم 8 مرات أمام تاناك بفارق 11.7 ثانية قبل أن يواجه مشكلة في الشاحن التوربيني في نهاية المرحلة الخامسة ليتراجع بأكثر من دقيقتين ونصف ويتراجع في المنافسة على الفوز.

وقد أهدى ذلك الصدارة إلى تاناك بالتوجه إلى مراحل السبت، لكنه واجه المشاكل هو الآخر على مسارات الرالي الوعرة ليضطر إلى التوقف وتغيير إطاراته مرتين ما كلفه أكثر من 4 دقائق ليتراجع إلى المركز الرابع الإجمالي ويرث زميله سوردو الصدارة قبل ارتطامه بإحدى الصخور وانثقاب إطاره في المرحلة التاسعة.

ومن هنا استلم نوفيل الراية وبات رابع متصدر مختلف للرالي وتمكن من تفادي الدراما خلال ما تبقى من مراحل السبت ليتقدم إلى المراحل الثلاث الأخيرة متصدرًا بفارق 53.7 ثانية أمام سوردو.

لكن أوجييه عاد للضغط وبرهن على سرعته ليتصدر مراحل الأحد بأريحية قبل أن ينقلب وضعه تمامًا عندما انقلبت سيارته.

وبعد هذا الفوز، عزز نوفيل من صدارته للترتيب ليتقدم بـ 34 نقطة أمام تاناك الذي تقدم إلى الوصافة على حساب أوجييه.