رالي أكروبوليس: نوفيل يتقدم ثلاثية هيونداي بعد انسحاب لابي مع نهاية مجريات السبت

بعدما انطلق من المركز الرابع، أكمل نوفيل مراحل السبت الست في الصدارة بفارق 27.9 ثانية أمام زميله تاناك الذي ورث المركز الثاني بعد انسحاب إسابيكا لابي في المرحلة ما قبل الأخيرة في اليوم.

وقد أهدت مشكلة ميكانيكية على سيارة تويوتا التي يقودها لابي ثلاثية لهيونداي مع داني سوردو الذي يتواجد ثالثًا على بعد 52.9 ثانية.

وقد شهد ترتيب السائقين عدة تغييرات اليوم السبت، وذلك بعد انسحاب المتصدر المبكر سيباستيان لوب في المرحلة الأولى لليوم، قبل أن يواجه زميله في ام-سبورت بيير-لويس لوبيه انثقابًا ليتراجع من المركز الثاني إلى السابع قبل عودته إلى المركز الخامس بعد انسحاب كل من غوس غرينسميث ولابي.

إلفين إيفانز أكمل اليوم بالمركز الرابع بفارق حوالي دقيقة، إذ تقدّم على لوبيه وتاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا.

فيما تواجد كالي روفانبيرا متصدر الترتيب العام خارج مراكز النقاط بفارق حوالي 16 دقيقة، وذلك بعدما خسر الوقت بسبب احتكاكه بإحدى الأشجار خلال الفترة الصباحية.

ونجح نوفيل بتوسيع صدارته في المقدمة عبر الفوز بالمرحلة الثالثة على التوالي متفوقًا على إيفانز بـ 2.4 ثانية في فترة ما بعد الظهر.

وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة عانى ثلاثي هيونداي، نوفيل وتاناك وسوردو من ارتفاع في حرارة البطاريات.

وقد تعرض لابي في المرحلة الـ 12 لمشكلة في مضخة الوقود لتتوقف سيارته، قبل أن يتمكن من تشغيلها وإكمال المرحلة بعد خسارة 13 دقيقة، لكنه أخفق في الوصول إلى المرحلة الـ 13 وانسحب من اليوم.

وساهم ذلك الانسحاب في تواجد ثلاثي هيونداي في الصدارة، بينما عزّز سوردو مركزه الثالث عبر الفوز بالمرحلة الـ 12 أمام تاناك الذي قلص الفارق مع نوفيل أكثر عبر فوزه بالمرحلة الختامية لليوم.

وضمن فئة "دبليو آر سي2"، يتقدم إيميل ليندهولم الفئة بفارق 44.6 ثانية أمام نيكولاي غريازين.