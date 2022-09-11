رالي أكروبوليس: نوفيل يتقدم ثلاثية تاريخية لفريق هيونداي

تمكن نوفيل مع ملاحه مارتن ويداغ من إنهاء الرالي بفارق 15 ثانية أمام أوت تاناك وملاحه مارتن يارفيوها، وذلك بعد أن طلب رئيس قسم رياضة السيارات لدى هيونداي، من السائقين الحفاظ على المراكز من أجل ضمان تحقيق الثلاثية.

وبالرغم من أن أوامر الفريق حرمت تاناك من تسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط لتعزيز حظوظه في معركة اللقب، لكن الإستوني فاز بالمرحلة الأخيرة ما منحه خمس نقاط إضافية.

الفوز في الرالي هو الأول للبلجيكي منذ رالي إسبانيا شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجاء مباشرة بعد حادثته التي أخرجته من الصدارة في بلجيكا الشهر الماضي.

داني سوردو حقق المركز الثالث للمرة الخامسة على التوالي ليكمل ثلاثية تاريخية للمصنع الكوري الجنوبي.

بيير لوي لوبيه سائق أم-سبورت، نجح بالتعافي من انثقاب الإطارات يوم السبت، ليعادل أفضل نتيجة له في مسيرته المهنية بالمركز الرابع.

زميله كريغ برين، الذي خسر دقيقتين بسبب انثقاب يوم الجمعة، حقق المركز الخامس.

أفضل مراكز تويوتا جاء على يد تاكاموتو كاتسوتا بالمركز السادس، في رالي كان مخيباً للعلامة اليابانية خاصة مع انسحاب إلفين إيفانز من المركز الرابع، وخروج إيسابيكا لابي من المركز الثاني يوم السبت، بسبب مشكلة ميكانيكية في السيارتين.

كالي روفانبيرا متصدر الترتيب العام أكمل خارج مراكز النقاط للرالي الثاني على التوالي.

وعانى الفنلندي مع وتيرة السيارة كما أنه عانى أثناء افتتاحه للمسارات يوم الجمعة، قبل الاحتكاك بشجرة يوم السبت كلفه عدة دقائق.

لكنه نجح بحصد أربع نقاط لإنهائه ثانياً في مرحلة "باورستيج" الأخيرة، حيث انخفض فارق صدارته ضمن الترتيب العام إلى 53 نقطة.

كالي روفانبيرا، جوني هالتونين، تويوتا تصوير: تويوتا

وهيمنت هيونداي على المجريات يوم السبت مع نوفيل، بينما عانت الفرق من المشاكل على المسارات الحصوية الصعبة.

بينما هيمنت أم-سبورت على مجريات يوم الجمعة عبر الفوز بستّ مراحل مع سيباستيان لوب (4 مراحل) أمام لوبيه (مرحلتان).

لكن مشكلة في سيارة لوب أثناء المرحلة الثامنة منحت فارق الصدارة إلى نوفيل، بينما عانى لوبيه لمجاراة وتيرته السابقة حيث تراجع حتى المركز السابع بسبب انثقاب إطاره الأمامي الأيسر.

إيسابيكا لابي سائق تويوتا الذي كان يحاول اللحاق بـ نوفيل، لم ينجح بتقليص الفارق لأقل من 31 ثانية خلف البلجيكي، من ثم تعرض لمشكلة في ضغط الوقود وانسحب.

ما ترك هيونداي تحتل المراكز الثلاثة الأولى مع تاناك بفارق 34.2 ثانية، وسوردو بمركز ثالث مريح.

أوت تاناك، مارتن يارفيوها، هيونداي تصوير: صور موتورسبورت

أحرزت هيونداي الفوز بجميع مراحل يوم السبت حيث وصل فارق صدارة نوفيل إلى 27.9 ثانية أمام تاناك، حيث تم تطبيق أوامر الفريق لتثبيت المراكز.

أنهى فريق أم-سبورت بالمركزين الرابع والخامس في رالي صعب، حيث تم حرم غاس غرينسميث من نتيجة قوية بعد أن اضطر للانسحاب من المركز السادس بسبب مشكلة ميكانيكية يوم السبت.

وضمن فئة "دبليو آر سي2"، فاز إميل ليندهولم سائق توكوسبورت، بالمركز الأول أمام نيكولاي غرايزين، بينما أتمّ إيفيند برينيلدسن مراكز منصة التتويج.

نتيجة السباق