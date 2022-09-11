رالي أكروبوليس: نوفيل يتقدم ثلاثية تاريخية لفريق هيونداي
أكمل تييري نوفيل مجريات رالي أكروبوليس ضمن منافسات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" متقدماً ثلاثية تاريخية لفريقه هيونداي.
تمكن نوفيل مع ملاحه مارتن ويداغ من إنهاء الرالي بفارق 15 ثانية أمام أوت تاناك وملاحه مارتن يارفيوها، وذلك بعد أن طلب رئيس قسم رياضة السيارات لدى هيونداي، من السائقين الحفاظ على المراكز من أجل ضمان تحقيق الثلاثية.
وبالرغم من أن أوامر الفريق حرمت تاناك من تسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط لتعزيز حظوظه في معركة اللقب، لكن الإستوني فاز بالمرحلة الأخيرة ما منحه خمس نقاط إضافية.
الفوز في الرالي هو الأول للبلجيكي منذ رالي إسبانيا شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجاء مباشرة بعد حادثته التي أخرجته من الصدارة في بلجيكا الشهر الماضي.
داني سوردو حقق المركز الثالث للمرة الخامسة على التوالي ليكمل ثلاثية تاريخية للمصنع الكوري الجنوبي.
بيير لوي لوبيه سائق أم-سبورت، نجح بالتعافي من انثقاب الإطارات يوم السبت، ليعادل أفضل نتيجة له في مسيرته المهنية بالمركز الرابع.
زميله كريغ برين، الذي خسر دقيقتين بسبب انثقاب يوم الجمعة، حقق المركز الخامس.
أفضل مراكز تويوتا جاء على يد تاكاموتو كاتسوتا بالمركز السادس، في رالي كان مخيباً للعلامة اليابانية خاصة مع انسحاب إلفين إيفانز من المركز الرابع، وخروج إيسابيكا لابي من المركز الثاني يوم السبت، بسبب مشكلة ميكانيكية في السيارتين.
كالي روفانبيرا متصدر الترتيب العام أكمل خارج مراكز النقاط للرالي الثاني على التوالي.
وعانى الفنلندي مع وتيرة السيارة كما أنه عانى أثناء افتتاحه للمسارات يوم الجمعة، قبل الاحتكاك بشجرة يوم السبت كلفه عدة دقائق.
لكنه نجح بحصد أربع نقاط لإنهائه ثانياً في مرحلة "باورستيج" الأخيرة، حيث انخفض فارق صدارته ضمن الترتيب العام إلى 53 نقطة.
كالي روفانبيرا، جوني هالتونين، تويوتا
تصوير: تويوتا
وهيمنت هيونداي على المجريات يوم السبت مع نوفيل، بينما عانت الفرق من المشاكل على المسارات الحصوية الصعبة.
بينما هيمنت أم-سبورت على مجريات يوم الجمعة عبر الفوز بستّ مراحل مع سيباستيان لوب (4 مراحل) أمام لوبيه (مرحلتان).
لكن مشكلة في سيارة لوب أثناء المرحلة الثامنة منحت فارق الصدارة إلى نوفيل، بينما عانى لوبيه لمجاراة وتيرته السابقة حيث تراجع حتى المركز السابع بسبب انثقاب إطاره الأمامي الأيسر.
إيسابيكا لابي سائق تويوتا الذي كان يحاول اللحاق بـ نوفيل، لم ينجح بتقليص الفارق لأقل من 31 ثانية خلف البلجيكي، من ثم تعرض لمشكلة في ضغط الوقود وانسحب.
ما ترك هيونداي تحتل المراكز الثلاثة الأولى مع تاناك بفارق 34.2 ثانية، وسوردو بمركز ثالث مريح.
أوت تاناك، مارتن يارفيوها، هيونداي
تصوير: صور موتورسبورت
أحرزت هيونداي الفوز بجميع مراحل يوم السبت حيث وصل فارق صدارة نوفيل إلى 27.9 ثانية أمام تاناك، حيث تم تطبيق أوامر الفريق لتثبيت المراكز.
أنهى فريق أم-سبورت بالمركزين الرابع والخامس في رالي صعب، حيث تم حرم غاس غرينسميث من نتيجة قوية بعد أن اضطر للانسحاب من المركز السادس بسبب مشكلة ميكانيكية يوم السبت.
وضمن فئة "دبليو آر سي2"، فاز إميل ليندهولم سائق توكوسبورت، بالمركز الأول أمام نيكولاي غرايزين، بينما أتمّ إيفيند برينيلدسن مراكز منصة التتويج.
نتيجة السباق
|المركز
|السائق/المُعاون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت الكامل
|الفارق
|الفاصل
|1
| تييري نوفيل
مارتن ويداغ
|هيونداي
|آر سي1
|3:24:43.200
|2
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|هيونداي
|آر سي1
|3:25:12.500
|29.300
|29.300
|3
| داني سوردو
كانديدو كاريرا
|هيونداي
|آر سي1
|3:26:21.700
|1:38.500
|1:09.200
|4
| بيير لويس لوبيت
فانسون لوندي
|فورد بوما
|آر سي1
|3:28:10.900
|3:27.700
|1:49.200
|5
| كريغ برين
بول نايغل
|فورد بوما
|آر سي1
|3:29:00.100
|4:16.900
|49.200
|6
| تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونستون
|تويوتا ياريس
|آر سي1
|3:30:15.700
|5:32.500
|1:15.600
|7
| إميل ليندهولم
ريتا هامالينين
|شكودا فابيا
|آر سي2
|3:31:54.000
|7:10.800
|1:38.300
|8
| نيكولاي غريازين
قنسطنطين الكسندروف
|شكودا فابيا
|آر سي2
|3:32:34.400
|7:51.200
|40.400
|9
| يوهان روسل
فالنتين سارو
|سيتروين سي3
|آر سي2
|3:33:46.700
|9:03.500
|1:12.300
|10
|يفيند برينيلدسن
Roger Eilertsen
|شكودا فابيا
|آر سي2
|3:35:07.500
|10:24.300
|1:20.800
النتائج الكاملة هنا.
أحدث الأخبار
رالي أكروبوليس: نوفيل يتقدم ثلاثية تاريخية لفريق هيونداي
أكمل تييري نوفيل مجريات رالي أكروبوليس ضمن منافسات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" متقدماً ثلاثية تاريخية لفريقه هيونداي.
رالي أكروبوليس: نوفيل يقترب من الفوز وهيونداي تطبق أوامر الفريق في قسم الأحد الصباحي
تتجه هيونداي للفوز برالي أكروبوليس ضمن بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" في اليونان، حيث أنهى تييري نوفيل قسم الأحد الصباحي أمام أوت تاناك.
رالي أكروبوليس: نوفيل يتقدم ثلاثية هيونداي بعد انسحاب لابي مع نهاية مجريات السبت
يتوجّه تييري نوفيل إلى اليوم الأخير من رالي اليونان "أكروبوليس" غدًا وهو يتقدّم ثلاثية لهيونداي أمام أوت تاناك وداني سوردو بعد مراحل مثيرة اليوم السبت.
رالي أكروبوليس: انسحاب لوب من قسم السبت الصباحي وانثقاب لإطار سيارة لوبيه
اضطر سيباستيان لوب للانسحاب من صدارة رالي أكروبوليس بعد التعرض لمشكلة ميكانيكية خلال حصة صباحية درامية، تضمنت انثقاب إطار سيارة أم-سبورت لزميله بيير لويس لوبيه.