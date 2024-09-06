رالي أكروبوليس: مشاكل محرّك أوجييه تمنح صدارة مريحة لتاناك

جاءت مشكلة في محرّك سيباستيان أوجييه لتمنح الصدارة لأوت تاناك سائق هيونداي في رالي أكروبوليس وذلك في ظلّ الدراما التي عصفت بأربعة من المتنافسين الخمسة على لقب دبليو آر سي.

كان تاناك المنافس الوحيد على اللقب الذي يتفادى المتاعب ليُنهي يوم الجمعة المجهد على الطرقات الحصويّة الوعرة في اليونان بأفضليّة بلغت 21.8 ثانية أمام زميله داني سوردو.

وكان أوجييه قد تقدّم في الفترة الصباحيّة بفارق 5.9 ثانية، لكنّه واجه مشكلة في شاحنه التوربيني على متن سيارته تويوتا ياريس جي آر قبل المرحلة الأخيرة ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الرابع على بُعد 2:26.4 دقيقة عن الصدارة.

وأكمل تييري نوفيل ثلاثيّة هيونداي بحجزه المركز الثالث، بفارق 45.2 ثانية عن الصدارة، بعد أن أكملت سيارته هيونداي "آي20 ان" الفترة الصباحيّة بثلاث أسطوانات.

وبدا غريغوار منستر سائق ام-سبورت فورد متّجهًا لإكمال اليوم رابعًا قبل أن يُعاني من ثقبٍ مزدوجٍ في المرحلة السادسة ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الخامس.

أمّا تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا فقد نافس على صدارة الرالي في صباح الجمعة بعد أن فاز بالمرحلة الثانية قبل أن يتعرّض لحادث في المرحلة الثالثة تسبّب في خسارة لعجلة وانسحابه من اليوم.

وزادت الحادثة من صعوبة يوم تويوتا، وذلك بعد أن تعرّض إلفين إيفانز المنافس على اللقب لثقبٍ في المرحلة الافتتاحيّة ومشكلة في الشاحن التوربيني. وأكمل الويلزي فترة ما بعد الظهر بسيارة تمّ تصليحها، لكنّه أكمل اليوم خارج مراكز النقاط، على بُعد حوالي 10 دقائق عن الصدارة.