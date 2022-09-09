رالي أكروبوليس: لوب يستعيد الصدارة من لوبيه
قدّم سيباستيان لوب عرضًا رائعًا في المراحل الختاميّة من مجريات الجمعة من رالي أكروبوليس ليستعيد الصدارة من زميله في "ام-سبورت" بيير-لويس لوبيه بعد خسارة أفضليّته خلال فترة ما بعد الظهر الحامية في اليونان.
سجّل بطل العالم تسع مرّات عودته إلى "دبليو آر سي" نهاية هذا الأسبوع وأكمل اليوم بأفضليّة 1.7 ثانية في الوقت الذي قدّم فيه زميله في فورد لوبيه أفضل مستوياته في مسيرته في البطولة حتّى الآن.
وكان لوب قد أحرز الفوز في ثلاث مراحل خلال الفترة الصباحيّة ليتقدّم إلى صدارة الرالي، لكنّ خطأ في فترة ما بعد الظهر فتح الباب أمام لوبيه لتحقيق فوزه الأوّل بمرحلة "دبليو آر سي" ضمن المرحلة الخامسة. وكانت وتيرة بطل موسم 2019 في فئة "دبليو آر سي2" كافية لدفعه إلى صدارة الرالي للمرّة الأولى في مسيرته.
وأحرز لوبيه الفوز في مرحلة أخرى ليبتعد أكثر، في الوقت الذي تراجع فيه لوب إلى المركز الثالث خلف إيزابيكا لابي، لكنّ الفرنسي المحنّك عاد بقوّة في المرحلة الأخيرة من اليوم لينتزع الصدارة.
وحافظ لابي على موقعه كأسرع سائقي تويوتا في المركز الثالث على بُعد 8.7 ثانية عن الصدارة، بينما يتواجد تييري نوفيل في المركز الرابع. ويتقدّم البلجيكي على زميليه في هيونداي داني سوردو وأوت تاناك، حيث عانى الأخير مع ظروف المسار الصعبة وفقدانه للطاقة الهجينة خلال فترة ما بعد الظهر.
أمّا متصدّر البطولة وأوّل المنطلقين على المسارات كالي روفانبيرا فقد اكتفى بالمركز التاسع على بُعد أكثر من دقيقة عن الصدارة، وتواجد خلف غاس غرينسميث سائق "ام-سبورت" وإلفين إيفانز سائق تويوتا الآخر.
الترتيب العام:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت الكامل
|الفارق
|الفاصل
|1
|19
| سيباستيان لوب
إيزابيل غالميتش
|فورد بوما رالي1
|آر سي1
|1:12:11.900
|2
|7
| بيير لويس لوبيت
فانسون لوندي
|فورد بوما رالي1
|آر سي1
|1:12:13.600
|1.700
|1.700
|3
|4
| إسابيكا لابي
يان فيرم
|تويوتا جي آر ياريس رالي1
|آر سي1
|1:12:20.600
|8.700
|7.000
|4
|11
| تييري نوفيل
مارتن ويداغ
|هيونداي آي20 ان رالي1
|آر سي1
|1:12:27.900
|16.000
|7.300
|5
|6
| داني سوردو
كانديدو كاريرا
|هيونداي آي20 ان رالي1
|آر سي1
|1:12:34.100
|22.200
|6.200
|6
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|هيونداي آي20 ان رالي1
|آر سي1
|1:12:43.000
|31.100
|8.900
|7
|44
| غاس غرينسميث
جوناس أندرسون
|فورد بوما رالي1
|آر سي1
|1:12:45.800
|33.900
|2.800
|8
|33
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|تويوتا جي آر ياريس رالي1
|آر سي1
|1:12:46.400
|34.500
|0.600
|9
|69
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|تويوتا جي آر ياريس رالي1
|آر سي1
|1:13:19.700
|1:07.800
|33.300
|10
|18
| تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونستون
|تويوتا جي آر ياريس رالي1
|آر سي1
|1:13:50.800
|1:38.900
|31.100
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