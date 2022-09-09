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دبليو آر سي / رالي اليونان تقرير المرحلة

رالي أكروبوليس: لوب يستعيد الصدارة من لوبيه

قدّم سيباستيان لوب عرضًا رائعًا في المراحل الختاميّة من مجريات الجمعة من رالي أكروبوليس ليستعيد الصدارة من زميله في "ام-سبورت" بيير-لويس لوبيه بعد خسارة أفضليّته خلال فترة ما بعد الظهر الحامية في اليونان.

رالي أكروبوليس: لوب يستعيد الصدارة من لوبيه

سجّل بطل العالم تسع مرّات عودته إلى "دبليو آر سي" نهاية هذا الأسبوع وأكمل اليوم بأفضليّة 1.7 ثانية في الوقت الذي قدّم فيه زميله في فورد لوبيه أفضل مستوياته في مسيرته في البطولة حتّى الآن.

وكان لوب قد أحرز الفوز في ثلاث مراحل خلال الفترة الصباحيّة ليتقدّم إلى صدارة الرالي، لكنّ خطأ في فترة ما بعد الظهر فتح الباب أمام لوبيه لتحقيق فوزه الأوّل بمرحلة "دبليو آر سي" ضمن المرحلة الخامسة. وكانت وتيرة بطل موسم 2019 في فئة "دبليو آر سي2" كافية لدفعه إلى صدارة الرالي للمرّة الأولى في مسيرته.

وأحرز لوبيه الفوز في مرحلة أخرى ليبتعد أكثر، في الوقت الذي تراجع فيه لوب إلى المركز الثالث خلف إيزابيكا لابي، لكنّ الفرنسي المحنّك عاد بقوّة في المرحلة الأخيرة من اليوم لينتزع الصدارة.

وحافظ لابي على موقعه كأسرع سائقي تويوتا في المركز الثالث على بُعد 8.7 ثانية عن الصدارة، بينما يتواجد تييري نوفيل في المركز الرابع. ويتقدّم البلجيكي على زميليه في هيونداي داني سوردو وأوت تاناك، حيث عانى الأخير مع ظروف المسار الصعبة وفقدانه للطاقة الهجينة خلال فترة ما بعد الظهر.

أمّا متصدّر البطولة وأوّل المنطلقين على المسارات كالي روفانبيرا فقد اكتفى بالمركز التاسع على بُعد أكثر من دقيقة عن الصدارة، وتواجد خلف غاس غرينسميث سائق "ام-سبورت" وإلفين إيفانز سائق تويوتا الآخر.

الترتيب العام:

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 19 France سيباستيان لوب
France إيزابيل غالميتش 		فورد بوما رالي1 آر سي1 1:12:11.900    
2 7 France بيير لويس لوبيت
France فانسون لوندي 		فورد بوما رالي1 آر سي1 1:12:13.600 1.700 1.700
3 4 Finland إسابيكا لابي
Finland يان فيرم 		تويوتا جي آر ياريس رالي1 آر سي1 1:12:20.600 8.700 7.000
4 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		هيونداي آي20 ان رالي1 آر سي1 1:12:27.900 16.000 7.300
5 6 Spain داني سوردو
كانديدو كاريرا 		هيونداي آي20 ان رالي1 آر سي1 1:12:34.100 22.200 6.200
6 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيونداي آي20 ان رالي1 آر سي1 1:12:43.000 31.100 8.900
7 44 United Kingdom غاس غرينسميث
Sweden جوناس أندرسون 		فورد بوما رالي1 آر سي1 1:12:45.800 33.900 2.800
8 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		تويوتا جي آر ياريس رالي1 آر سي1 1:12:46.400 34.500 0.600
9 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		تويوتا جي آر ياريس رالي1 آر سي1 1:13:19.700 1:07.800 33.300
10 18 Japan تاكاموتو كاتسوتا
Ireland آرون جونستون 		تويوتا جي آر ياريس رالي1 آر سي1 1:13:50.800 1:38.900 31.100
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رالي أكروبوليس: انسحاب لوب من قسم السبت الصباحي وانثقاب لإطار سيارة لوبيه

رالي أكروبوليس: انسحاب لوب من قسم السبت الصباحي وانثقاب لإطار سيارة لوبيه

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رالي أكروبوليس: انسحاب لوب من قسم السبت الصباحي وانثقاب لإطار سيارة لوبيه

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رالي أكروبوليس: لوب يستعيد الصدارة من لوبيه
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي أكروبوليس: لوب يستعيد الصدارة من لوبيه

قدّم سيباستيان لوب عرضًا رائعًا في المراحل الختاميّة من مجريات الجمعة من رالي أكروبوليس ليستعيد الصدارة من زميله في "ام-سبورت" بيير-لويس لوبيه بعد خسارة أفضليّته خلال فترة ما بعد الظهر الحامية في اليونان.

رالي اليونان: لوب يقدم أداءً مثاليًا ويضع ام-سبورت في صدارة الفترة الصباحية ليوم الجمعة
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي اليونان: لوب يقدم أداءً مثاليًا ويضع ام-سبورت في صدارة الفترة الصباحية ليوم الجمعة

يتصدّر أسطورة بطولة العالم للراليات سيباستيان لوب منافسات رالي اليونان بعد أداءٍ خالٍ من الأخطاء في الفترة الصباحية لليوم الجمعة ضمن عودته إلى الرالي الحصوي الصعب للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

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