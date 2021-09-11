رالي أكروبوليس: روفانبيرا في الصدارة والصراع يحتدم بين تاناك وأوجييه مع نهاية اليوم الثالث

بات السائق الشاب كالي روفانبيرا (20 عامًا) على بُعد ثلاث مراحل خاصة بالسرعة في رالي أكروبوليس اليوناني من تحقيق انتصاره الثاني هذا العام وفي مسيرته بعدما تمكن من الاحتفاظ بالمركز الأوّل مع نهاية اليوم الثالث من المنافسات بوقت إجمالي قدره 2.36.52.8 ساعتان، متقدمًا بفارق 30.8 ثانية عن الإستوني أوت تاناك (هيونداي) وبفارق 40.2 ثانية عن بطل العالم سبع مرات وزميله في الفريق الفرنسي سيباستيان أوجييه.

وكان روفانبيرا أحرز فوزه الاوّل في مسيرته في رالي إستونيا هذا العام حيث بات في سن الـ 20 عاماً و290 يومًا أصغر سائق يحرز لقب إحدى جولات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، بعدما كان اصغر سائق يحتل صدارة ترتيب السائقين في مطلع هذا العام.

وبعدما أنهى يوم أمس في الصدارة، أحكم روفانبيرا قبضته على مراحل يوم السبت الذي تألف من 6 مراحل خاصة بالسرعة، حيث تمكن من تسجيل أسرع الأوقات في المراحل الأربع الاولى (من السابعة حتى العاشرة)، قبل أن يتخلى عن هذا الشرف لأوجييه في الحادية عشرة ولتاناك في الثانية عشرة.

قال روفانبيرا الذي كان الأسرع في 6 مراحل من أصل 12 حتى الآن: "أنا سعيد جدًا. أعتقد أن خيارنا لمعايير الضبط في مراحل الظهر لم تكن الأفضل. قمنا بتبديل شيء ما من أجل حماية أنفسنا ولكن خسرنا الكثير من قوة الجر".

وتابع: "لم تكن الأمور سهلة، كنت أدفع بقدر استطاعتي وبشكل دائم، عندما كان يمكنني فعل ذلك".

واحتدم الصراع على المركز الثاني بين تاناك وأوجييه، في حين كان روفانبيرا يحلق بمفرده في الصدارة، في وقت قدمت المراحل تحديات صعبة للسائقين والسيارات على حد سواء في ظل غياب التماسك وبعض الأجزاء الموحلة.

وأمام إصرار سائق تويوتا وتقليصه الفارق إلى 2.5 ثانيتين مع نهاية المرحلة 11، ردّ سائق "هيونداي" بقوة في المرحلة 12 الأخيرة لهذا اليوم ليسجل أسرع توقيت مع 10.42 دقائق متقدمًا بفارق 3.8 ثوانٍ عن روفانبيرا و6.9 ثوانٍ عن أوجييه الذي بات يتخلف في الترتيب العام بفارق 9.4 ثوانٍ عن الإستوني الوصيف.

شرح تاناك سبب تطور تأديته قائلاً: "قمنا باجراء بعض التعديلات على متن السيارة ساعدتنا في شيء ما. شعرت أن السيارة باتت أفضل، كما أن خيار الإطارات كان جيدًا".

في المقابل، ردّ أوجييه بقوله: "كل شيء على ما يرام! أعتقد أن مراحل الظهر كانت جيدة بالنسبة لنا. كان لدينا نمطًا جيدًا وما زلنا نتبع الخطة التي وضعناها. حتّى الآن كل شيء يسير على ما يرام".

وكانت المرحلة العاشرة "المنعطف" الأساس لتاناك الذي خسر 18.3 ثانية أمام روفانبيرا، في حين كان الفرنسي أسرع بـ 11.8 ثانية وقلّص الفارق مع سائق "هيونداي" ليصبح 3.6 ثوانٍ.

وبدا واضحًا أن تاناك لن يستسلم على الرغم من أنه كان صرّح انه لم يشعر بالثقة خلف المقود يوم أمس، وأقرّ اليوم أن قيادته في المرحلة 11 كانت "عند الحدود القصوى ولكن تمكنا من إدارة الأمور"، في حين ردّ أوجييه بتسجيل أسرع توقيت في المرحلة 11 متقدماً بفارق 1.1 ثانية أمام بطل العالم 2019 ليتقلص الفارق بينهما إلى 2.5 ثانيتين.

علّق أوجييه الذي عاد وتأخر بفارق قرابة 9 ثوانٍ على ما واجهه قائلاً: "كانت مراحل جيدة واستمتعت أكثر في المرور الصباحي. التماسك بات أفضل وأكثر استقرارًا وباتت قيادة السيارة أمتع".

وحافظ الاسباني داني سوردو الذي يشتهر بأنه يجيد القيادة على جميع المسارات، على مركزه الرابع في الترتيب العام بوقت إجمالي بلغ 2.39.02.2 س. برغم انه فقد شيئاً من سرعته خلف مقود سيارته "هيونداي" حيث يتأخر بفارق 1.29.2 دقيقة عن أوجييه الثالث.

وقاوم السائق الفرنسي أدريان فورمو ضغوطات غوس غرينسميث ليحافظ على المركز الخامس متقدماً على زميله في فريق "أم ـ سبورت فورد" بفارق 15.8 ثانية.

ونجح فورمو في رهان تبديل الترس التفاضلي في موقف الصيانة لينعكس ذلك إيجابًا داخل المراحل الخاصة بالسرعة.

قال الفرنسي في هذا السياق: "قمنا بتعديل شء ما في معايير الضبط في موقف الصيانة وسارت الأمور بشكل أفضل"، قبل أن يؤكد أن ما تم تبديله في سيارة فورد كان الترس التفاضلي.

في المقابل، صعد الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) للمركز السابع متقدمًا على ثنائي بطولة "دبليو آر سي2" المتصدر الإيطالي ماركو بولاسيا (فابيا إيفو) ووصيفه النروجي أندرياس ميكيلسن (فابيا إيفو) في صراع شرس على المركز الاوّل لهذه الفئة إذ لم يتخط الفارق بينهما 0.8 ثانية، حيث سيكون الحسم بين صاحبي المركزين الثامن والتاسع تواليًا في الترتيب العام يوم غد الذي يتضمن 3 مراحل خاصة بالسرعة.

وكان إيفانز عانى يوم أمس من مشكلة في جهاز نقل الحركة، ليخسر الثنائي 1.06.6 داخل المرحلة الثالثة، ومع العقوبة التي حصل عليها بسبب انطلاقه متأخراً (40 ثانية) ارتفعت خسارته إلى 1.46.6 دقيقة ما أدى إلى تراجعه للمركز الـ 16 في ترتيب السائقين.

ولم تكن حال سائق "هيونداي" البلجيكي تييري نوفيل الذي نجح في الدخول ضمن ترتيب النقاط بحلوله في المركز العاشر مع نهاية اليوم أفضل، إذ داهمته المشكلات الميكانيكية يوم أمس في المرحلة الرابعة حيث عانى من عطل في مساعد المقود.

وبعدما خرج الفائز مؤخرًا برالي إيبر البلجيكي متأخرًا من المنطقة المخصصة للإطارات وحصوله على عقوبة إضافة 4 دقائق إلى توقيته بعدما وصل متأخرًا 24 دقيقة إلى نقطة إنطلاق المرحلة الرابعة، ساءت الأمور أكثر داخل المرحلة حيث خسر 1.50.9 دقيقة وتراجع للمركز الـ 18 في الترتيب.