تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / رالي أكروبوليس: روفانبيرا ابن الـ 20 عاماً في الصدارة مع نهاية اليوم الثاني
دبليو آر سي / رالي اليونان تقرير المرحلة

رالي أكروبوليس: روفانبيرا في الصدارة والصراع يحتدم بين تاناك وأوجييه مع نهاية اليوم الثالث

حافظ الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) على صدارة رالي أكروبوليس اليوناني العائد إلى بطولة العالم للراليات بعد غياب منذ عام 2013، فيما اشتد الصراع على مركز الوصافة بين الإستوني أوت تاناك (هيونداي) والفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) مع نهاية اليوم الثالث للمنافسات.

رالي أكروبوليس: روفانبيرا في الصدارة والصراع يحتدم بين تاناك وأوجييه مع نهاية اليوم الثالث

بات السائق الشاب كالي روفانبيرا (20 عامًا) على بُعد ثلاث مراحل خاصة بالسرعة في رالي أكروبوليس اليوناني من تحقيق انتصاره  الثاني هذا العام وفي مسيرته بعدما تمكن من الاحتفاظ بالمركز الأوّل مع نهاية اليوم الثالث من المنافسات بوقت إجمالي قدره 2.36.52.8 ساعتان، متقدمًا بفارق 30.8 ثانية عن الإستوني أوت تاناك (هيونداي) وبفارق 40.2 ثانية عن بطل العالم سبع مرات وزميله في الفريق الفرنسي سيباستيان أوجييه.

وكان روفانبيرا أحرز فوزه الاوّل في مسيرته في رالي إستونيا هذا العام حيث بات في سن الـ 20 عاماً و290 يومًا أصغر سائق يحرز لقب إحدى جولات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، بعدما كان اصغر سائق يحتل صدارة ترتيب السائقين في مطلع هذا العام.

وبعدما أنهى يوم أمس في الصدارة، أحكم روفانبيرا قبضته على مراحل يوم السبت الذي تألف من 6 مراحل خاصة بالسرعة، حيث تمكن من تسجيل أسرع الأوقات في المراحل الأربع الاولى (من السابعة حتى العاشرة)، قبل أن يتخلى عن هذا الشرف لأوجييه في الحادية عشرة ولتاناك في الثانية عشرة.

قال روفانبيرا الذي كان الأسرع في 6 مراحل من أصل 12  حتى الآن: "أنا سعيد جدًا. أعتقد أن خيارنا لمعايير الضبط في مراحل الظهر لم تكن الأفضل. قمنا بتبديل شيء ما من أجل حماية أنفسنا ولكن خسرنا الكثير من قوة الجر".

وتابع: "لم تكن الأمور سهلة، كنت أدفع بقدر استطاعتي وبشكل دائم، عندما كان يمكنني فعل ذلك".

واحتدم الصراع على المركز الثاني بين تاناك وأوجييه، في حين كان روفانبيرا يحلق بمفرده في الصدارة، في وقت قدمت المراحل تحديات صعبة للسائقين والسيارات على حد سواء في ظل غياب التماسك وبعض الأجزاء الموحلة.

وأمام إصرار سائق تويوتا وتقليصه الفارق إلى 2.5 ثانيتين مع نهاية المرحلة 11، ردّ سائق "هيونداي" بقوة في المرحلة 12 الأخيرة لهذا اليوم ليسجل أسرع توقيت مع 10.42 دقائق متقدمًا بفارق 3.8 ثوانٍ عن روفانبيرا و6.9 ثوانٍ عن أوجييه الذي بات يتخلف في الترتيب العام بفارق 9.4 ثوانٍ عن الإستوني الوصيف.

شرح تاناك سبب تطور تأديته قائلاً: "قمنا باجراء بعض التعديلات على متن السيارة ساعدتنا في شيء ما. شعرت أن السيارة باتت أفضل، كما أن خيار الإطارات كان جيدًا".

في المقابل، ردّ أوجييه بقوله: "كل شيء على ما يرام! أعتقد أن مراحل الظهر كانت جيدة بالنسبة لنا. كان لدينا نمطًا جيدًا وما زلنا نتبع الخطة التي وضعناها. حتّى الآن كل شيء يسير على ما يرام".

وكانت المرحلة العاشرة "المنعطف" الأساس لتاناك الذي خسر 18.3 ثانية أمام روفانبيرا، في حين كان الفرنسي أسرع بـ 11.8 ثانية وقلّص الفارق مع سائق "هيونداي" ليصبح 3.6 ثوانٍ.

وبدا واضحًا أن تاناك لن يستسلم على الرغم من أنه كان صرّح انه لم يشعر بالثقة خلف المقود يوم أمس، وأقرّ اليوم أن قيادته في المرحلة 11 كانت "عند الحدود القصوى ولكن تمكنا من إدارة الأمور"، في حين ردّ أوجييه بتسجيل أسرع توقيت في المرحلة 11 متقدماً بفارق 1.1 ثانية أمام بطل العالم 2019 ليتقلص الفارق بينهما إلى 2.5 ثانيتين.

علّق أوجييه الذي عاد وتأخر بفارق قرابة 9 ثوانٍ على ما واجهه قائلاً: "كانت مراحل جيدة واستمتعت أكثر في المرور الصباحي. التماسك بات أفضل وأكثر استقرارًا وباتت قيادة السيارة أمتع".

وحافظ الاسباني داني سوردو  الذي يشتهر بأنه يجيد القيادة على جميع المسارات، على مركزه الرابع في الترتيب العام بوقت إجمالي بلغ 2.39.02.2 س. برغم انه فقد شيئاً من سرعته خلف مقود سيارته "هيونداي" حيث يتأخر بفارق 1.29.2 دقيقة عن أوجييه الثالث.

وقاوم السائق الفرنسي أدريان فورمو ضغوطات غوس غرينسميث ليحافظ على المركز الخامس متقدماً على زميله في فريق "أم ـ سبورت فورد" بفارق 15.8 ثانية.

ونجح فورمو في رهان تبديل الترس التفاضلي في موقف الصيانة لينعكس ذلك إيجابًا داخل المراحل الخاصة بالسرعة.

قال الفرنسي في هذا السياق: "قمنا بتعديل شء ما في معايير الضبط في موقف الصيانة وسارت الأمور بشكل أفضل"، قبل أن يؤكد أن ما تم تبديله في سيارة فورد كان الترس التفاضلي.

في المقابل، صعد الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) للمركز السابع متقدمًا على ثنائي بطولة "دبليو آر سي2"  المتصدر الإيطالي ماركو بولاسيا (فابيا إيفو) ووصيفه النروجي  أندرياس ميكيلسن (فابيا إيفو)  في صراع شرس على المركز الاوّل لهذه الفئة إذ لم يتخط الفارق بينهما 0.8 ثانية، حيث سيكون الحسم بين صاحبي المركزين الثامن والتاسع تواليًا في الترتيب العام يوم غد الذي يتضمن 3 مراحل خاصة بالسرعة.

وكان إيفانز عانى يوم أمس من مشكلة في جهاز نقل الحركة، ليخسر الثنائي 1.06.6  داخل المرحلة الثالثة، ومع العقوبة التي حصل عليها بسبب انطلاقه متأخراً (40 ثانية) ارتفعت خسارته إلى 1.46.6 دقيقة ما أدى إلى تراجعه للمركز الـ 16 في ترتيب السائقين. 

ولم تكن حال سائق "هيونداي" البلجيكي تييري نوفيل الذي نجح في الدخول ضمن ترتيب النقاط بحلوله في المركز العاشر مع نهاية اليوم أفضل، إذ داهمته المشكلات الميكانيكية يوم أمس في المرحلة الرابعة حيث عانى من عطل في مساعد المقود.

وبعدما خرج الفائز مؤخرًا برالي إيبر البلجيكي متأخرًا من المنطقة المخصصة للإطارات وحصوله على عقوبة إضافة 4 دقائق إلى توقيته بعدما وصل متأخرًا 24 دقيقة إلى نقطة إنطلاق المرحلة الرابعة، ساءت الأمور أكثر داخل المرحلة حيث خسر 1.50.9 دقيقة وتراجع للمركز الـ 18 في الترتيب. 

المشاركات
التعليقات
رالي أكروبوليس: روفانبيرا ابن الـ 20 عاماً في الصدارة مع نهاية اليوم الثاني

المقال السابق

رالي أكروبوليس: روفانبيرا ابن الـ 20 عاماً في الصدارة مع نهاية اليوم الثاني
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل: "نفاذ البطارية" هو سبب معاناة هاميلتون في سباق مونزا القصير

51 دقيقة
2
فورمولا 1

بيريز: سباقات الفورمولا واحد القصيرة "المملّة للغاية" لا توفّر أيّ شيء

13 دقيقة
3
فورمولا 1

هاميلتون يتوقّع "فوزًا سهلًا" لفيرشتابن في مونزا بعد معاناة سباق التصفيات القصير

1 س
4
فورمولا 1

بوتاس يفوز بسباق التصفيات القصير أمام فيرشتابن وسط معاناة كبيرة لهاميلتون في مونزا

2 س
5
كروس كانتري

باها إيطاليا: الراجحي يفوز ويتصدر ترتيب السائقين.. والسيف يحرز لقب "تي4"

7 دقيقة
أحدث الأخبار
رالي أكروبوليس: روفانبيرا في الصدارة والصراع يحتدم بين تاناك وأوجييه مع نهاية اليوم الثالث
دبليو آر سي

رالي أكروبوليس: روفانبيرا في الصدارة والصراع يحتدم بين تاناك وأوجييه مع نهاية اليوم الثالث

45د
رالي أكروبوليس: روفانبيرا ابن الـ 20 عاماً في الصدارة مع نهاية اليوم الثاني
دبليو آر سي

رالي أكروبوليس: روفانبيرا ابن الـ 20 عاماً في الصدارة مع نهاية اليوم الثاني

10-09-2021
رالي أكروبوليس: أوجييه يقود ثلاثية تويوتا في شوارع أثينا مع نهاية المرحلة الإفتتاحية
دبليو آر سي

رالي أكروبوليس: أوجييه يقود ثلاثية تويوتا في شوارع أثينا مع نهاية المرحلة الإفتتاحية

09-09-2021
 نوفيل: لا أحد يتجرأ على مواجهة "فيا" بشأن السيارات الجديدة
دبليو آر سي

 نوفيل: لا أحد يتجرأ على مواجهة "فيا" بشأن السيارات الجديدة

09-09-2021
إلغاء رالي اليابان للعام الثاني تواليًا بسبب فيروس كورونا
دبليو آر سي

إلغاء رالي اليابان للعام الثاني تواليًا بسبب فيروس كورونا

07-09-2021
أحدث ملفات الفيديو
رالي اليونان: أهم مجريات صباح الجمعة 01:51
دبليو آر سي
10-09-2021

رالي اليونان: أهم مجريات صباح الجمعة

رالي اليونان: أهم مجريات مرحلة الشوارع 01:51
دبليو آر سي
10-09-2021

رالي اليونان: أهم مجريات مرحلة الشوارع

رالي اليونان: أهم مجريات 01:52
دبليو آر سي
10-09-2021

رالي اليونان: أهم مجريات "شيك داون"

رالي بلجيكا: أهم مجريات بعد ظهر الأحد 01:51
دبليو آر سي
16-08-2021

رالي بلجيكا: أهم مجريات بعد ظهر الأحد

رالي بلجيكا: أهم مجريات صباح الأحد 01:51
دبليو آر سي
16-08-2021

رالي بلجيكا: أهم مجريات صباح الأحد

الأكثر شعبية اليوم

ريد بُل: "نفاذ البطارية" هو سبب معاناة هاميلتون في سباق مونزا القصير
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: "نفاذ البطارية" هو سبب معاناة هاميلتون في سباق مونزا القصير

بيريز: سباقات الفورمولا واحد القصيرة "المملّة للغاية" لا توفّر أيّ شيء
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز: سباقات الفورمولا واحد القصيرة "المملّة للغاية" لا توفّر أيّ شيء

هاميلتون يتوقّع "فوزًا سهلًا" لفيرشتابن في مونزا بعد معاناة سباق التصفيات القصير
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتوقّع "فوزًا سهلًا" لفيرشتابن في مونزا بعد معاناة سباق التصفيات القصير

بوتاس يفوز بسباق التصفيات القصير أمام فيرشتابن وسط معاناة كبيرة لهاميلتون في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يفوز بسباق التصفيات القصير أمام فيرشتابن وسط معاناة كبيرة لهاميلتون في مونزا

باها إيطاليا: الراجحي يفوز ويتصدر ترتيب السائقين.. والسيف يحرز لقب "تي4"
كروس كانتري كروس كانتري

باها إيطاليا: الراجحي يفوز ويتصدر ترتيب السائقين.. والسيف يحرز لقب "تي4"

وولف: هناك بنود "واضحة وصارمة للغاية" في عقد ألبون لحماية مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: هناك بنود "واضحة وصارمة للغاية" في عقد ألبون لحماية مرسيدس

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية في مونزا

نوريس: خسارة المركز الثالث في تصفيات مونزا "محبطة"
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس: خسارة المركز الثالث في تصفيات مونزا "محبطة"

أحدث الأخبار

رالي أكروبوليس: روفانبيرا في الصدارة والصراع يحتدم بين تاناك وأوجييه مع نهاية اليوم الثالث
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي أكروبوليس: روفانبيرا في الصدارة والصراع يحتدم بين تاناك وأوجييه مع نهاية اليوم الثالث

رالي أكروبوليس: روفانبيرا ابن الـ 20 عاماً في الصدارة مع نهاية اليوم الثاني
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي أكروبوليس: روفانبيرا ابن الـ 20 عاماً في الصدارة مع نهاية اليوم الثاني

رالي أكروبوليس: أوجييه يقود ثلاثية تويوتا في شوارع أثينا مع نهاية المرحلة الإفتتاحية
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي أكروبوليس: أوجييه يقود ثلاثية تويوتا في شوارع أثينا مع نهاية المرحلة الإفتتاحية

 نوفيل: لا أحد يتجرأ على مواجهة "فيا" بشأن السيارات الجديدة
دبليو آر سي دبليو آر سي

 نوفيل: لا أحد يتجرأ على مواجهة "فيا" بشأن السيارات الجديدة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.