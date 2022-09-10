رالي أكروبوليس: انسحاب لوب من قسم السبت الصباحي وانثقاب لإطار سيارة لوبيه

بدأ لوب القسم الصباحي بفارق 1.7 ثانية في الصدارة أمام لوبيه وذلك بعد المنافسة بينهما خلال مراحل يوم الجمعة الستّ.

وقدم متصدر الرالي وبطل العالم تسع مرات، بداية قوية ليومه عبر تسجيل ثاني أسرع الأزمنة في المرحلة الثامنة محافظاً على صدارته.

هذه الأفضلية تقدمت إلى 19.0 ثانية أمام تييري نوفيل سائق هيونداي، الذي تمكن من التفوق على لوبيه.

لكن لوب مع ملاحته إيزابيل غالميش، خسر طاقة السيارة واضطر للتوقف جانباً مباشرة بعد بداية المرحلة لإجراء إصلاحات لسيارته فورد بوما.

خسر الثنائي عدة دقائق لمحاولة الإصلاح وأضاعا الوقت قبل بداية المرحلة التاسعة، ما قضى على آمال تحقيق نتيجة قوية.

وهذه هي المرة الثانية للموسم التي ينسحب فيها لوب من الصدارة بعد خطأ قيادي نادر أدى لتعرضه لحادثة في رالي البرتغال.

بينما تلقى فريق أم-سبورت ضربة موجعة حين انثقب الإطار الأمامي الأيسر للسيارة خلال المرحلة التاسعة، ما كلف الفرنسيّ وقتاً ثميناً.

وتمكن لوبيه من إكمال المرحلة لكنه تعرض لأضرار في هيكل السيارة وخسر دقيقة و13 ثانية، ليتراجع من مراكز منصة التتويج إلى السابع العام.

بيير لوي-لوبيه، فنسنت لاندي، أم-سبورت تصوير: ريد بُل

وحصل المزيد من الدراما لمتصدر البطولة كالي روفانبيرا، الذي ارتطم بشجرة بعد انزلاقه على المسار.

وخسر كثيراً من الوقت تجاوز الست دقائق مع تضرر السيارة حيث عاد بها إلى المرآب، ما قضى على آماله بتسجيل مجموع جيد من النقاط.

روفانبيرا يتجه لليوم الثاني وهو بالمركز التاسع العام بعد المعاناة من وتيرة السيارة خلال مراحل يوم الجمعة.

وكنتيجة لكل هذه الدراما، بات نوفيل في صدارة الرالي بفارق 18.6 ثانية أمام زميله أوت تاناك، الذي سجل زمناً مذهلاً ليفوز بالمرحلة الثامنة.

ما زال إيسابيكا لابي سائق تويوتا ثالثاً بعد خسارة الوقت خلال أول مرحلتين من الرالي.

بينما يحتل داني سوردو سائق هيونداي المركز الرابع أمام إلفين إيفانز سائق تويوتا وغاس غرينسميث سائق أم-سبورت.