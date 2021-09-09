رالي أكروبوليس: أوجييه يقود ثلاثية تويوتا في شوارع أثينا مع نهاية المرحلة الإفتتاحية

أحرز بطل العالم سبع مرات الفرنسي أوجييه التوقيت الأسرع في المرحلة الأولى بوقت قدره 51.5 ثانية وليقص بذلك شريط عودة الرالي الشهير إلى الروزنامة العالمية بعد غياب دام 8 أعوام، ويقود ثلاثية فريقه تويوتا في شوارع العاصمة اليونانية أثينا.

وكانت المرحلة الأولى القصيرة عبارة عن أربع لفات في شوارع العاصمة وبلغت مسافتها 0.98 كلم.

قال أوجييه المتصدر الأوّل للرالي اليوناني: "لا شك أنه عمل صعب بالنسبة لنا في الغد، وهو افتتاح المسارات كالعادة على المسارات الحصوية سيكون صعباً، ولكن سنحاول أنّ نحقق نتيجة جيدة لأني أحب هذا الرالي".

واشتدت المنافسة بين الستة الأوائل حيث لم يتجاوز الفارق بينهما ثانية واحدة، فحلّ إيفانز ثانياً بفارق 0.6 ثانية وتلاه روفانبيرا متأخرًا بفارق 0.8 ثانية.

وكان إيفانز تحدث إلى الإعلام قبل أن يدرك أن أوجييه انتزع منه أسرع توقيت في المرحلة الإفتتاحية ليقول: "من الجيد دائمًا أن تكون البداية جيدة، على الرغم من أن المرحلة قصيرة جدًا وربما من ناحية الموهبة فانها لن تخلق أي فارق".

أما الشاب روفانبيرا والذي كان الأسرع في التجارب الرسمية في وقت سابق من يوم الخميس، فوصل أبطأ بـ 0.2 ثانية عن الويلزي، وقال بدوره: "هناك الكثير من الجماهير بعد فترة طويلة من الغياب ومن الجميل القيادة من أجل متعة هذه الجماهير وإظهار ما بامكان هذه السيارات أن تفعل"، في إشارة إلى غياب الجماهير عن بعض جولات البطولة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ووصل البلجيكي تييري نوفيل سائق "هيونداي آي20 كوبيه دبليو آر سي" والفائز مؤخرًا برالي بلاده رابعًا مـتأخرًا بفارق 0.9 ثانية أمام زميليه بطل العالم 2019 الإستوني أوت تاناك والإسباني داني سورد اللذين تساويا توقيتًا وتأخرا بفارق ثانية (52.5 ثانية لكل منهما).

قال تاناك: "العودة إلى اليونان جميلة. في الحقيقة المسارات، على الأقل في اليوم الأوّل للتجارب، كانت رائعة".

وتابع: "من دون أدنى شك سيكون تحديًا كبيراً، وهو رالي جديد بالكامل".

في بطولة "دبليو آر سي2" حقق المنافسان على اللقب مادس أوستبيرغ (سيتروين سي3) وأندرياس ميكيلسن (شكودا فابيا) التوقيت ذاته، وتقاسما المركز السابع في الترتيب العام وصدارة الترتيب العام لهذه البطولة قبل خوض مراحل يوم الجمعة.

ولم يكن ميكيلسن وأوستبيرغ بمفردهما من فئة "رالي2" تمكنا من الدخول ضمن منافسة مع السيارات العالمية (وورلد رالي كار).

في المقابل، تأخر البريطاني غوس غرينسميث في المركز 17 على متن "فورد فييستا دبليو آر سي" بفارق 1.7 ثانية عن أسرع سيارة في "رالي2"، ولكنه كان أسرع بـ 3.6 ثوانٍ عن سيارة "وورلد رالي كار" أخرى بقيادة الفرنسي بيار ـ لويس لوبيه بألوان فريق "سي2 كومبيتيشين هيونداي" في المركز العشرين.

وفي بطولة "دبليو آر سي3" افتتح اليوناني لامبروس أثاناسولاس الاستعراض على متن سيارته "هيونداي آي20 ن رالي2"، لكن حصل بعض الالتباس بعدما تبين أن مواطنه سائق "فورد فييستا دبليو آر سي" جوردان سيرديريداس كان أسرع منه بفارق 35 ثانية.

وتبيّن لاحقًا أن أثاناسولاس صاحب المركز الـ 24 كان فعلاً أسرع من مواطنه لكنه ارتكب خطأ القيام بلفة إضافية في شوارع أثينا، ليتم تصحيح توقيته ويصبح الأسرع مع 58.9 ثانية وبفارق 2.2 ثانيتين أمام سيرديريداس في المركز الـ 28.