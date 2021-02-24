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دبليو آر سي / رالي فنلندا / تقديم

رالي "أركتيك" فنلندا الدولي: منافسات حامية في درجة حرارة 30 تحت الصفر

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في وقت سابق من العام الحالي انضمام رالي "أركتيك" فنلندا إلى بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" بدلا من رالي السويد الدولي الذي ألغي هذا العام من الروزنامة العالمية.

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رالي "أركتيك" فنلندا الدولي: منافسات حامية في درجة حرارة 30 تحت الصفر

يشكل رالي "أركتيك" المقرر إقامته من 26 حتى 28 الشهر الحالي، الحدث الوحيد الذي يقام على مسارات ثلجية بالكامل في روزنامة 2021. 

يقع مقر الرالي في روفانييمي، عاصمة مقاطعة لابلاند الواقعة في أقصى شمال فنلندا، وستقام بعض المراحل خاصة بالسرعة داخل الدائرة القطبية الشمالية، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 30 درجة مئوية تحت الصفر. كما تكون ساعات النهار قصيرة ما يحتم على الفرق خوض بعض المراحل ليلاً.

وتتميز المسارات والطرق بطبقة من الجليد والثلوج، غير أن الإطارات الخاصة لهذه المسارات والتي عادة ما تكون مجهزة بمسامير ستوفر عنصر التماسك للسيارات وتساعد على أن يكتسب الرالي صفة أحد أسرع الراليات في الموسم الحالي.

يتصدر فريق "تويوتا" بطولة الصانعين والسائقين على حد سواء بعد احتلاله للمركزين الأوّل والثاني في رالي مونتي كارلو الدولي، باكورة جولات البطولة العالمية، مع بطل العالم سبع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه الفائز بالرالي، فيما حلّ زميله الويلزي إلفين إيفانز ثانياً. ووصل كالي روفانبيرا، الطامح لإحراز فوزه الأوّل الكبير في "دبليو آر سي" على أرضه وأمام جماهير، رابعاً. 

ويملك تاكاموتو كاتسوتا، السائق الرابع خلف مقود سيارة "تويوتا ياريس دبليو آر سي" الخبرة الأكبر في رالي "أركتيك" بين سائقي المصنّع الياباني إذ سبق له أن خاض غمار منافسات هذا الرالي ثلاث مرات كجزء من برنامجه الخاص التدريبي في فنلندا. 

من ناحيته، يأمل فريق هيونداي في أن يرد بسرعة على خيبة نتائج مونتي كارلو مع سائقه البلجيكي تييري نوفيل صاحب المركز الثالث، وبطل العالم السابق الاستوني أوت تاناك الذي يسعى لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط بعد خروجه بعلامة صفر من الجولة الأولى.

وسيحل الإيرلندي غريغ برين بدلاً من الإسباني داني سوردو خلف مقود السيارة الثالثة للصانع الكوري الجنوبي، على أن تشارك "هيونداي" مع 5 سيارات من طراز "هيونداي آي20 كوب دبليو آر سي"، حيث سينضم إلى الفريق الفرنسي بيار ـ لويس لوبيه، نجل بطل أوروبا للراليات إيف (1989)،  والنروجي أوليفر سولبيرغ، ابن الـ 19 ربيعاً، نجل بطل العالم السابق للراليات بيتر سولبيرغ (2003)، الذي يخطو خطواته الأولى في قمة رياضة السيارات.

في المقابل، يشارك فريق "أم ـ سبورت" لصاحبه البريطاني مالكولم ويلسون مع 4 سيارات من طراز "فورد فييستا دبليو آر سي"، فإلى جانب الوجوه المعتادة أمثال الفنلندي تيمو سونينن والبريطاني غوس غرينسميث، سيعود الإيطالي لورنزو بيرتيللي إلى المراحل الخاصة بالسرعة بعدما غاب عن عالم الراليات منذ 2019، إضافة إلى صاحب الأرض ياني تيوهينو الفائز مرتين برالي "أركتيك" ويقود سيارة "فييستا" بألوان فريق "جانبرو".

وتشهد بطولة "فيا" "دبليو آر سي2" مشاركة 10 سيارات، أبرزها لمتصدر البطولة والسائق المصنعي السابق النروجي أندرياس ميكيلسون الذي سيخوض المنافسات على متن "شكودا فابيا إيفو" من تحضير فريق "توك سبورت"، وينضم إليه الفنلندي إيسابيكا لابي الفائز بالرالي عام 2020 خلف مقود سيارة "فولكسفاكن بولو جي تي آي" من تحضير "موفي سبور"، وزميله في الفريق الروسي نيكولاي غريازين.

ومن بين وفرة السائقين الفنلندييين يبرز ياري هوتونن المتوج ببطولة "فيا" "دبليو آر سي3"، حيث سيدخل بمنافسة مع كل من أولي كريستيان فيبي من "هيونداي موتورسبورت ن"، الفرنسي أدريان فورمو (أم ـ سبورت فورد فييستا أم كيه)" والبوليفي ماركو بولاسيا (شكودا فابيا إيفو ـ فريق توك سبور).

ويدافع عن ألوان فريق "سانتيلوك جونيور" السائق الأميركي شين جونستون (سيتروين سي3)، فيما يجلس الإستوني جورج ليناماي خلف مقود "فولكسفاكن بولو جي تي آي" لفريق "آيه آل أم موتورسبورت".

وبدورها ستكون بطولة "فيا" "دبليو آر سي3" محط أنظار عشاق السرعة إذ تشهد مشاركة 22 سيارة، ومن بين أبرز الأسماء البطل المحلي تيمو أسونما الذي يتقدم لائحة كبيرة من السائقين المحليين. 

ويشارك السويديان بطلا العالم "فيا" "آر إكس"  يوهان كريستوفيرسون وماتياس إكستروم، علماً أن الأخير يخوض مشاركته الأولى في "دبليو آر سي" منذ 15 عاماً.

يتألف رالي "أركتيك" فنلندا الدولي من 10 مراحل خاصة بالسرعة تبلغ مسافتها الإجمالية 251,08 كيلومتراً.

ينطلق الرالي مع الخضة الرسمية (التجارب) صباح يوم الجمعة، على أن تقام المرحلتان الأولى والثانية في وقت لاحق، وهما عبارة عن مرحلة "ساريويارفي" اللي تبلغ مسافتها  31,05 وتعاد مرتين، وهي أطول مرحلة في الرالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن تخوض الفرق المرور الثاني مساءً.

ويتضمن يوم السبت 3 مراحل خاصة بالسرعة تعاد مرتين (موستالامبي ـ 24,43 كلم وكايوافارا ـ 19,91 كلم وسيكاكاما 27,68 كلم)، على أن تقام بعض المراحل ليلاً. وتختتم المنافسات يوم الأحد مع مرحلة "أيتايارفي" (22,47 كلم) التي تعاد مرتين، قبل أن تتوجه الفرق إلى موقف الصيانة ومن ثم لخوض المرحلة الأخيرة الـ "باور ستايج" حيث بامكان جميع الفرق حصد المزيد من النقاط (بونس).

رالي "أركتيك" فنلندا الدولي بالأرقام: 

المسافة الإجمالية: 856,05 كلم

مسافة المراحل الخاصة بالسرعة: 251,08 كلم (29,33 بالمئة)

عدد المراحل الخاصة: 10

السعودي راكان الراشد جاهز للمشاركة في رالي فنلندا الدولي

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