دبليو آر سي
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي مونتي كارلو
21 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي أركتيك
26 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي كرواتيا
22 أبريل
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي البرتغال
20 مايو
الحدث التالي خلال
65 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
03 يونيو
الحدث التالي خلال
79 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
24 يونيو
الحدث التالي خلال
100 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي إستونيا
15 يوليو
الحدث التالي خلال
121 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي فنلندا
20 فبراير
الحدث التالي خلال
135 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي بلجيكا
13 أغسطس
الحدث التالي خلال
150 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي بريطانيا
19 أغسطس
تمّ الإلغاء
آر
دبليو آر سي
رالي تشيلي
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي إسبانيا
14 أكتوبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي اليابان
11 نوفمبر
الحدث التالي خلال
240 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / مدير "دبليو آر سي" واثق من إقامة موسم كامل في 2021
دبليو آر سي / نشرة صحفية

راكان الراشد: الهدف إنهاء الراليات بتركيز عال مع أقل عدد من الأخطاء

 انتهى رالي "أركتيك" فنلندا الدولي غير أن ترددات هذا الرالي لم تنته بالنسبة للسائق السعودي راكان الراشد الذي شارك في الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" في فئة الـ "دبليو آر سي3" وتمكن من الوصول إلى خط النهاية.

راكان الراشد: الهدف إنهاء الراليات بتركيز عال مع أقل عدد من الأخطاء

نجح ممثل العرب راكان مع ملاحه البرتغالي هوغو ماغاليش في اجتياز خط النهاية في المركز الحادي عشر من أصل 22 فريقاً في الـ "دبليو آر سي3"، بعدما قاد سيارته "بولو جي تي آي آر5" بنجاح في تجربة صعبة على المسارات الثلجية.

وكان الفنلندي تيمو أسونما (فابيا إيفو) فاز بالمركز الأول متقدما بفارق 4.2 ثوان فقط على سائق "بولو جي تي آي"  الإستوني إيغون كور (2.11.55.3 س. مقابل 2.11.59.5 س.)، فيما وصل فنلندي آخر هو ميكو هايكيلا (فابيا إيفو) ثالثاً.

"الحمدلله نعتبر النتيجة جيدة لأني من ضمن الموجودين وكل من وصل أمامي يملك خبرة كبيرة أكثر بكثير من خبرتي ويعرف هذه الأماكن أفضل مني" قال راكان، مضيفاً "نحن سعداء وإن شا ءالله نحاول أن نتطور هذا الموسم، ولكن مع الجائحة (فيروس كورونا) وبسبب الأوضاع فالبرنامج غير واضح".

وأكد السائق السعودي أن الهدف يكمن في المشاركة بجولتين عالميتين، إضافة إلى جولتين أو ثلاث من بطولة محلية في دول مختلفة، في شرق أوروبا وربما في إيطاليا أو فرنسا، ولكن من دون تحديد برنامج واضح بسبب تداعيات جائحة "كوفيد -19".

وتابع: "نحاول أن نتابع مسيرتنا وأن نتطور ونشارك أكثر، والحمدلله على كل شيء. نتطلع للمزيد وكما يعرف الجميع تحتاج هذه الرياضة للدعم المالي ولكن حتى الآن لم نحصل إلاّ على دعم خاص، وأدفع من جيبي الخاص للمشاركة في الراليات وإن شاء الله نحصل على دعم وممولين".

وأشار راكان إلى أنه السائق العربي والسعودي الوحيد المشارك في بطولة العالم للراليات، مع اهتمام بقية السائقين العرب في المشاركة ببطولة الشرق الأوسط للراليات.

وعن الاستراتيجية الّتي وضعها في رالي فنلندا على خلفية معرفته بصعوبة القيادة على مسارات ثلجية، أردف قائلاً: "تمرنا قبل أسبوعين من انطلاق رالي فنلندا وخضنا رالي أوتيبا الشتوي في إستونيا الذي يشكل جولة من بطولة إستونيا، ولاحقا خضنا المزيد من التمارين والتجارب لخوض رالي فنلندا بجهوزية عالية".

وتابع: "في بداية الرالي تفاجأنا من المسارات التي كانت "شبه مدمرة" وكثرة الحجارة على الطرقات، وعانينا في اليوم الأوّل حيث احتجنا لبعض التركيز، إضافة إلى اقامة بعض المراحل ليلاً فواجهنا بعض الصعوبات، ولكن الحمدلله في اليوم الثاني، وهو اليوم الأطول في الرالي، تمكنا في الفترة الصباحية من الدخول في نمط عال". 

ولم ينكر راكان حصول بعض الأخطاء، وهذا أمر طبيعي في رالي صعب حتى على السائقين المحترفين وأصحاب الخبرة الكبيرة، فأشار الى تعرضه لحالة انزلاق وتأخره وخسارته لبعض الوقت "ولو لم تنزلق السيارة وتأخرنا لربما كنّا حللنا في المركز العاشر أو حتى التاسع... لكن الحمدلله تمكنا من رفع نمطنا القيادي شيئاً فشيئاً".

وأضاف "الخطة كانت تقضي بعدم اعتماد القيادة الضاغطة منذ البداية بهدف إنهاء الرالي، وأنا "لسا" مبتدىء وفي بداية مسيرتي وأهم شيء هو أن أنهي الراليات وأن أكون بتركيز عال مع أقل عدد من الأخطاء، وهذه هي خطتنا". 

وعندما سُئل عن عامل تآكل الإطارات، قال: "كانت تتآكل بسرعة وكنا نضع في السيارة إطارين احتياطيين وكنا بين المراحل نعمد إلى تبديل الإطارين الأمامين بآخرين جديدين ونبقي على الإطارين الخلفيين، أو نعكسهما من الخلف إلى الأمام  ضمن استراتيجية وضعناها للإطارات".

وأخيرا تحدث عن تفاهمه مع ملاحه البرتغالي  ماغاليش بالقول: "التعاون مع مساعدي (ملاحي) هوغو بدأ منذ عامين وهو من الملاحين الذين يملكون خبرة كبيرة وتفاهمنا ممتاز". 

وأتت مشاركة راكان على متن سيارة "فولكسفاكن غولف بولو جي تي آي آر5" إلى جانب الملاح ماغاليش أحد الوجوه المعتادة في بطولة الشرق الأوسط للراليات والذي سبق له الفوز برالي قطر عام 2017 إلى جانب صاحب الأرض راشد النعيمي.

وشارك السائق السعودي بألوان"برنتسبورت رايسينغ" ومقره في فنلندا وهو من أقوى الفرق التي تشرف على تحضير سيارات آر5".

وأقيم رالي فنلندا في روفانييمي، عاصمة مقاطعة لابلاند الواقعة في أقصى شمال فنلندا، وأقيمت بعض المراحل خاصة بالسرعة داخل الدائرة القطبية الشمالية، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 30 درجة مئوية تحت الصفر. كما تكون ساعات النهار قصيرة ما يحتم على الفرق خوض بعض المراحل ليلاً.

المشاركات
التعليقات
مدير "دبليو آر سي" واثق من إقامة موسم كامل في 2021

المقال السابق

مدير "دبليو آر سي" واثق من إقامة موسم كامل في 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو آر سي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل يفتقر لـ "100 لفّة" من التجارب مع أستون مارتن

15س
2
فورمولا 1

تحليل تقني: فيراري تختار حلّا راديكاليًا لشفرات الناشر

21س
3
فورمولا 1

هاميلتون: ريد بُل "وحشٌ مختلفٌ" في موسم 2021

17س
4
فورمولا 1

مرسيدس: البيانات تُظهر أنّنا لسنا بسرعة ريد بُل

15س
5
فورمولا 1

تحليل: ماذا وراء فتحة هواء ألبين الضخمة

أحدث الأخبار
راكان الراشد: الهدف إنهاء الراليات بتركيز عال مع أقل عدد من الأخطاء
دبليو آر سي

راكان الراشد: الهدف إنهاء الراليات بتركيز عال مع أقل عدد من الأخطاء

مدير "دبليو آر سي" واثق من إقامة موسم كامل في 2021
دبليو آر سي

مدير "دبليو آر سي" واثق من إقامة موسم كامل في 2021

10-03-2021
روفانبيرا: على فريق  تويوتا "التحلي بالذكاء" حيال تحضيراته للبطولة العالمية
دبليو آر سي

روفانبيرا: على فريق  تويوتا "التحلي بالذكاء" حيال تحضيراته للبطولة العالمية

02-03-2021
نوفيل: حاجز اللغة مع ملاحي الجديد "لن يقف عائقاً" أمامنا في الجولة المقبلة
دبليو آر سي

نوفيل: حاجز اللغة مع ملاحي الجديد "لن يقف عائقاً" أمامنا في الجولة المقبلة

01-03-2021
الإستوني أوت تاناك يفوز برالي فنلندا الدولي
دبليو آر سي

الإستوني أوت تاناك يفوز برالي فنلندا الدولي

28-02-2021
أحدث ملفات الفيديو
رالي أركتيك فنلندا: المرحلة التاسعة 01:51
دبليو آر سي
02-03-2021

رالي أركتيك فنلندا: المرحلة التاسعة

رالي أركتيك فنلندا: حادثة أوجييه في المرحلة التاسعة 00:34
دبليو آر سي
02-03-2021

رالي أركتيك فنلندا: حادثة أوجييه في المرحلة التاسعة

رالي أركتيك فنلندا: المراحل 6 - 8 01:51
دبليو آر سي
02-03-2021

رالي أركتيك فنلندا: المراحل 6 - 8

رالي أركتيك فنلندا: المراحل 3 - 5 01:51
دبليو آر سي
02-03-2021

رالي أركتيك فنلندا: المراحل 3 - 5

رالي أركتيك فنلندا: أهم مجريات 01:51
دبليو آر سي
27-02-2021

رالي أركتيك فنلندا: أهم مجريات "شايك داون"

الأكثر شعبية اليوم

هلكنبرغ لم يوافق بعد على شغل دور السائق الاحتياطي لدى مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هلكنبرغ لم يوافق بعد على شغل دور السائق الاحتياطي لدى مرسيدس

فيتيل يفتقر لـ "100 لفّة" من التجارب مع أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يفتقر لـ "100 لفّة" من التجارب مع أستون مارتن

بوتاس: لدى القسم الخلفيّ من سيارة مرسيدس مشكلة "مباغتةٌ ولا ترحم"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: لدى القسم الخلفيّ من سيارة مرسيدس مشكلة "مباغتةٌ ولا ترحم"

رايكونن: محرك فيراري "في وضع أفضل" بالمقارنة مع 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رايكونن: محرك فيراري "في وضع أفضل" بالمقارنة مع 2020

هاميلتون: ريد بُل "وحشٌ مختلفٌ" في موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: ريد بُل "وحشٌ مختلفٌ" في موسم 2021

فيرشتابن: تحضيرات موسم 2021 الأفضل لي مع ريد بُل "بالتأكيد"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: تحضيرات موسم 2021 الأفضل لي مع ريد بُل "بالتأكيد"

تحليل تقني: فيراري تختار حلّا راديكاليًا لشفرات الناشر
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: فيراري تختار حلّا راديكاليًا لشفرات الناشر

السرعة القصوى لم تعد نقطة ضعف فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

السرعة القصوى لم تعد نقطة ضعف فيراري

أحدث الأخبار

راكان الراشد: الهدف إنهاء الراليات بتركيز عال مع أقل عدد من الأخطاء
دبليو آر سي دبليو آر سي / نشرة صحفية

راكان الراشد: الهدف إنهاء الراليات بتركيز عال مع أقل عدد من الأخطاء

مدير "دبليو آر سي" واثق من إقامة موسم كامل في 2021
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار

مدير "دبليو آر سي" واثق من إقامة موسم كامل في 2021

روفانبيرا: على فريق  تويوتا "التحلي بالذكاء" حيال تحضيراته للبطولة العالمية
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار

روفانبيرا: على فريق  تويوتا "التحلي بالذكاء" حيال تحضيراته للبطولة العالمية

نوفيل: حاجز اللغة مع ملاحي الجديد "لن يقف عائقاً" أمامنا في الجولة المقبلة
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار

نوفيل: حاجز اللغة مع ملاحي الجديد "لن يقف عائقاً" أمامنا في الجولة المقبلة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.