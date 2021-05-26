أصدر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حظرًا لمدة ستة أشهر على فيبي لأنه لم يخطر الهيئة الحاكمة لرياضة السيارات أنه كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا.

ونتيجة لذلك، تم حظره عن المشاركة في أي رالي ضمن بطولة العالم للراليات حتى 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وتحديداً بعد أسبوع من نهاية رالي اليابان، مما يعني أنه سيغيب عن الجولات المتبقية من الموسم.

أما ملاحه يوناس أندرسون فقد أوقف لفترة أقل، وتحديداً لمدة ثلاثة أشهر حتى 21 آب/أغسطس المقبل بعد إدانته بخرق لوائح الحجر الصحي والسفر من إسبانيا إلى البرتغال.

وجاءت مسحة اختبار فيبي إيجابية لـ "كوفيدـ19" بعد الاختبار الذي أجري له يوم الخميس قبل رالي البرتغال في نهاية الأسبوع الماضي، مما أجبره على الانسحاب من الحدث.

وكان النروجي البالغ من العمر 24 عامًا على اتصال مع أندرياس ميكيلسن متصدر بطولة العالم للراليات للـ "دبليو آر سي2" قبل رالي البرتغال في رالي تارغا فلوريو في وقت سابق من هذا الشهر. مذاك، ثبتت إصابة ميكيلسن بكورونا يوم الإثنين الماضي وتم إجباره على الانسحاب من رالي البرتغال.

بينما كان اختبار فيبي وملاحه أندرسون سلبيًا للفيروس يوم الاثنين الماضي، انتهك السائق بروتوكول الجائحة من خلال عدم الاتصال بمندوب الاتحاد الدولي للسيارات.

وجاء في تقرير المراقب: "أجرى السيد فيبي اختباراً روتينياً يوم الخميس 20 أيار/مايو. كانت النتيجة إيجابية. وأعيد اختباره مع اختبار كورونا السريع بالإضافة إلى اختبار بي سي آر امنتظم، وكلاهما أظهر نتيجة إيجابية".

وتابع: "تم تتبع الأشخاص الذين احتك معهم وتبين أن ملاحه يوناس أندرسون الطرف الوثيق"، و"أُمر السائق بعزل نفسه في غرفته بالفندق وتم وضع ملاحه في الحجر الصحي. وأُبلغت هيئة الصحة العامة انه تم اختبار السيد أندرسون على أنه سلبي لـ "كوفيدـ19".

وأضاف: "لم يصرّح السيد فيبي لمندوب "فيا كوفيدـ19" أنه كان على اتصال وثيق بشخص تبين أنه مصاب بالفيروس خلال الأسبوع الذي سبق رالي البرتغال. هذا خرق لقانون ’فيا’".

وأكد المراقب في تقريره أنه كان يتوجب على فيبي بحسب قانون هيئة الصحة العامة أن "يعزل نفسه لمدة 10 أيام. ولم يفعل السيد فيبي ذلك وتوجه إلى إسبانيا في 20 أيار/مايو".

وتابع: "تأخذ بطولة العالم للراليات والاتحاد الدولي للسيارات لوائح ’فيا’ الخاصة بكورونا والملحق ’أس’ وإجراءات تقليل التعرض للوباء على محمل الجد".

وختم قائلاً: "لم يذكر السيد فيبي أنه كان على اتصال وثيق بحالة إيجابية في الأيام التي سبقت رالي البرتغال ولم يكن لديه إذن بذلك، ولم يطلب إذنًا لمغادرة البرتغال للعودة إلى إسبانيا عندما كان من المفترض أن يبقى في الحجر الصحي لمدة 10 أيام في البرتغال. هذا خرق خطير للوائح المعمول بها".

من ناحيته، أصدر فيبي بيانًا عقب نبأ حظره، موضحًا أفعاله.

وجاء فيه: "تلقيت صدمة كبيرة من قرار المراقب بشأن اختبار ’كوفيدـ19’ الإيجابي في البرتغال. أتفهم أن هذا الوضع خطير لكنني تصرفت وفقًا للمعلومات المقدمة وبحسن نية".

وتابع: "أجريت اختبارًا سلبيًا ثلاث مرات على مدار خمسة أيام قبل الاختبار الإيجابي. لم أخف مطلقًا حقيقة أنني أمضيت وقتًا مع شخص خلال رالي تارغا فلوريو وبعد ذلك، كانت النتيجة إيجابية".

وأضاف: "عندما صدرت نتيجة الاختبار الإيجابية عزلت نفسي على الفور في الفندق حيث تلقينا مكالمة هاتفية من ممثل الفريق الطبي التابع للمنظمين، يوضح لنا أنه يمكننا إنهاء العزل في المنزل إذا سافرنا بالسيارة ولهذا غادرت إلى منزلي العائلي في إسبانيا بمفردي في سيارة، لتجنب الاحتكاك مع أشخاص آخرين".

وأردف: "لا يسعني إلاّ أن أعتذر عن الموقف وأنا آسف حقًا للفريق. آمل بصدق ألا أكون قد أصيب أي شخص آخر بالفيروس".

وحصل فريق "هيونداي موتورسبورت" على تنبيه لما حصل من قبل المراقبين، فيما أعلن الاخير انه سيعلن عن اسم السائق الجديد خلفاً لفيبي في "دبليو آر سي2".

وقال مدير الفريق الإيطالي أندريا أدامو: "نحترم وندعم القرارات واللوم الذي حصلنا عليه من الحكام في هذه الحالة، لأننا نأخذ هذه البروتوكولات على محمل الجد، وسنعلن تفاصيل هوية السائقين في ’دبليو آر سي2’ في الوقت المناسب".