دبليو آر سي: هيونداي وتويوتا تطالبان بتغييرات في قوانين وحدات الطاقة الهجينة

أُجبر الصانعان على سحب العديد من سياراتهما من المعركة على الفوز برالي السويد نهاية الأسبوع الماضي بعد معاناتهما من أعطال في التحكّم في وحدات الطاقة الهجينة.

وتنصّ القوانين الحاليّة المتعلّقة بمكوّنات وحدة الطاقة الهجينة على أنّ السائقين والفرق ليسوا قادرين على المواصلة في حال ظهرت أضواء التحذير، أو إن كان هناك غيابٌ لأضواء تفعيل الوحدة الهجينة، حتّى لو كانت السيارة قادرة على العمل بمحرّك الاحتراق الداخلي.

وفي حالة سيارات "رالي1" فإنّ السيارات تُوضع في حالة عزل ولا يُمكن للفرق لمسها كإجراء وقائي حتّى منحهم الضوء الأخضر من قبل شركة "كومباكت دايناميكس" مزوّدة الوحدات الهجينة.

وكان ثنائيّ هيونداي أوت تاناك وإلفين إيفانز أوّل من يضطرّا للانسحاب نتيجة ذلك القانون.

إذ ظهر ضوءٌ أحمر على وحدة تاناك أثناء تواجده ثانيًا في الترتيب بفارق 1.1 ثانية عن المتصدّر إيفانز في المرحلة الخامسة، وهو ما تسبّب في غضبه حيال اضطراره للانسحاب.

وواجه إيفانز مصيرًا مماثلًا بعد عدم اشتعال أيّ ضوء أخضر في نظامه بعد تصليحه لسيارته المتضرّرة إثر حادث في المرحلة الـ 16 أمسٍ الأحد.

ويعتقد جوليان مونسي نائب مدير فريق هيونداي أنّ القوانين يجب أن تتغيّر لتفادي تكرار هذا الوضع في المستقبل.

من جانبه يتفهّم ياري-ماتي لاتفالا مدير فريق تويوتا المشاكل العالقة وإمكانيّة حدوثها مع التكنولوجيا الجديدة، وهو يعي جوانب السلامة المتعلّقة بذلك، لكنّه يتّفق مع أنّ مشاكل الوحدة الهجينة لا يجب أن تُجبر الفرق على الانسحاب.

ولم يكن إيفانز سائق تويوتا الوحيد الذي عانى من مشكلة في النظام الهجين، كون الفائز في النهاية كالي روفانبيرا لم يكن قادرًا على استخدام نظامه، لكنّ النظام كان يُظهر الأضواء الصحيحة ما سمح للفنلندي بالمواصلة.