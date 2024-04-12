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دبليو آر سي

دبليو آر سي: هيونداي تكرّم ذكرى برين عبر كسوة لونية خاصة ودعم المؤسسة الخيرية

ستقدم هيونداي الدعم إلى مزاد مالي خاص لمؤسسة كريغ برين وكذلك كسوة لونية خاصة في جولة كرواتيا، وذلك تكريماً لذكرى سائقها الراحل، ضمن منافسات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

تييري نوفيل، هيونداي

فابيان دوفور/هيونداي موتورسبورت

لقي الأيرلندي المحبوب حتفه يوم 13 أبريل العام الماضي بعد إصابات تعرض لها بسبب حادثة أثناء قيادة سيارة هيونداي قبل جولة كرواتيا.

وتكريماً لمرور عام على ذكرى وفاته المأساوية، أقامت هيونداي مزاداً عبر الإنترنت لبعض المقتنيات الخاصة بحيث يعود ريعه إلى مؤسسة كريغ برين.

وتم تأسيس تلك المؤسسة للمساعدة في مساعدة السائقين اليافعين الطموحين للترقي ضمن عالم الراليات، وهي قضية كان برين بشكل خاص متحمساً لها. 

وتؤمن المؤسسة الدعم حالياً لسائقين يافعين يشاركون في سلسلة "J1000 Forestry" الأيرلندية.

وسينطلق المزاد عبر الإنترنت الساعة 9 بتوقيت CEST يوم 16 أبريل قبل الانتهاء يوم 23 أبريل الساعة 9 مساء.

وسيضم عدة مقتنيات خاصة مثل خوذتي تييري نوفيل وأوت تاناك من العام الماضي. 

للاطلاع على المزاد يمكن النقر هنا.

كما أعلنت هيونداي أن سيارتها التي يقودها نوفيل، تاناك وأندرياس ميكلسن، ستتزين بكسوة لونية من العلم الأيرلندي تكريماً لذكرى برين.

كريغ برين، هيونداي

كريغ برين، هيونداي

الصورة من قبل: هيونداي موتورسبورت

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