دبليو آر سي: هيونداي تخطط لمساعدة تاناك في استغلال إمكانيات السيارة
تعتزم هيونداي اختبار بعض الأفكار هذا الشهر لمساعدة أوت تاناك في استغلال إمكانيات سيارتها ضمن بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، حسبما أعلن مدير الفريق سيريل أبيتبول.
الصورة من قبل: مكلين / صور لات
عانى تاناك في عملية التأقلم مع سيارة هيونداي منذ عودته إلى صفوف المصنع الكوري هذا الموسم، لكنه أظهر تحسناً كبيراً بالمنافسة على الفوز في البرتغال مؤخراً.
واستطاع تاناك تجاوز مشاكله في إعداد السيارة على الطرق الحصوية ليحقق أفضل نتيجة له هذا الموسم، حيث أنهى الرالي بالمركز الثاني بفارق 7.9 ثانية خلف الفائز بالسباق، سيباستيان أوجييه سائق تويوتا.
ويعتقد تاناك أنه كان بإمكانه الفوز بالسباق لولا تعرضه لانثقاب في الإطار خلال المرحلة 13.
وأعرب أبيتبول عن سروره من تأدية تاناك، لكنه يرى مجالاً لتحسين السيارة كي تتناسب أكثر مع أسلوب قيادة سائقه.
حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" لموقع: "أنا سعيد بأداء تاناك، فقد بدأنا سلسلة من سبع جولات ذات طبيعة مشابهة".
وأكمل: "ما يعني أنه بوسعنا توقع أداء جيد منه في الجولات القادمة".
الصورة من قبل: ريد بُل
ويرى أبيتبول أن تاناك لا يعاني من نقص في الثقة أو الالتزام، وأن الفريق يجب أن يعمل على تقديم الحلول الميكانيكية التي تمنح تاناك شعوراً أفضل بكيفية استجابة السيارة.
حيث أضاف: "لدينا بعض الأفكار، وسنختبر بعض الأمور المتعلقة بذلك، وربما ندخل بعض التعديلات هذا العام".
واسترسل: "تمكن تيري (نوفيل) تمكن من التأقلم، ولكن عندما يقول تاناك إنه لا يستطيع فعل ما يفعله تيري، فهذا يعني أن هناك شيئاً غير صحيح في السيارة".
واختتم: "بمساعدة تاناك، أعتقد أننا يمكن أن نساعد تيري أيضاً في تحسين أدائه".
يشار إلى أن جولة سردينيا ستقام الأسبوع المقبل، والتي ستتميز بصيغة زمنية جديدة لمدة 48 ساعة.
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