دبليو آر سي: هيونداي تخطط للكشف عن تشكيلتها لموسم 2023 الأسبوع المُقبل

تحركت العلامة الكورية الجنوبية سريعًا لتجد بديلًا عن تاناك بطل العالم لموسم 2019، والذي استخدم خيار إنهاء عقده مبكرًا مع هيونداي الشهر الماضي.

مع ذلك، من المتوقّع أن يشغل لابي ذلك المقعد وينضم للقيادة بجوار تييري نوفيل ليشكّلان الثنائي الأساسي للفريق.

وترى تلك الخطوة مغادرة لابي صفوف تويوتا بعد عودته إلى الفئة العليا هذا الموسم ضمن مشاركة جزئية، حيث قاد سيارة الفريق الثالثة بجوار سيباستيان أوجييه بطل العالم 8 مرات.

في المقابل، من المتوقع أن يحافظ داني سوردو على مقعده على سيارة هيونداي الثالثة، لكن من غير المعلوم بعد من سيشاركه القيادة.

وكان الفريق قد قيّم عدة سائقين للمقعد الذي شغله أوليفر سولبرغ هذا العام، ومن بينهم سائق هيونداي في دبليو آر سي2 تيمو سونينن، والذي اختبر سيارة أي20 ان قبل أسبوعين للمساعدة في تطوير التحديثات للموسم المُقبل.

ومن بين المرشحين كذلك بطل دبليو آر سي2 لموسم 2021 أندرياس ميكيلسن، كريغ برين سائق ام-سبورت وكريس ميك سائق سيتروين وتويوتا السابق.

"إذا ما سارت كل الأمور وفق المخطط، فسنعلن عن أمر ما الأسبوع المُقبل" قال جوليان مونسيه نائب مدير فريق هيونداي.

وأضاف: "ذلك ليس مؤكدًا بعد، لكننا نأمل أن نحقق ذلك. تركيزنا الآن بالتأكيد على رالي اليابان كوننا نرغب تحقيق نتيجة جيدة".