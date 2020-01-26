دبليو آر سي: نوفيل يفوز بالرالي الافتتاحيّ في مونتي كارلو

استهلّ نوفيل مجريات اليوم الأحد بأداء قوي، حيث فاز بمرحلتي الفترة الصباحية وحافظ على صدارته عبر الفوز بأولى مراحل فترة ما بعد الظهر بفارق 1.4 ثانية أمام أوجييه.

وقد بدا بأنّ سائق تويوتا في طريقه للفوز بمرحلة "الباور ستيج"، لكنّ نوفيل تمكّن من مُضاهاة توقيت غريمه ليقتنص الفوز ببضعة أجزاء بالمئة من الثانية، ما يعني أنّ سائق هيونداي قد فاز بالمراحل الأربع التي تألف منها اليوم مسجلًا أولى انتصاراته برالي مونتي كارلو.

إلفين إيفانز الذي بدأ الفترة الختامية في المركز الثاني، تراجع بفارق 11.1 ثانية خلف نوفيل، وكان يتقدّم بـ 1.5 ثانية فقط أمام زميله أوجييه بالتوجّه إلى المرحلة الأخيرة، حيث خسر 3.2 ثانية إضافية لصالح زميله ليكتفي بالمركز الثالث بفارق 1.7 ثانية عن أوجييه.

على متن سيارته "ام-سبورت فييستا"، أكمل إسابيكا لابي الرالي بالمركز الرابع أمام كالي روفانبيرا الذي تقدّم على الفائز سبع مرّات برالي مونتي كارلو سيباستيان لوب الذي كان بطيئًا وخسر 49.1 ثانية لصالح لابي وكان أبطأ بـ 49 ثانية أخرى في مرحلة الباور ستيج.

في المركز السابع تواجد تاكاموتو كاتسوتا أمام تيمو سونينن الذي قدّم أداء مثيرًا للإعجاب في المرحلة الأخيرة.

إريك كاميلي أحرز الفوز بفئة "دبليو آر سي3" مُنهيًا الرالي بالمركز التاسع الإجمالي أمام مادز أوستبرغ الذي تصدّر فئة "دبليو آر سي2" مُكملًا المراكز العشرة الإجمالية الأولى.