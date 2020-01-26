دبليو آر سي
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي مونتي كارلو
22 يناير
-
26 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
دبليو آر سي / رالي مونتي كارلو / تقرير المرحلة

دبليو آر سي: نوفيل يفوز بالرالي الافتتاحيّ في مونتي كارلو

المشاركات
التعليقات
دبليو آر سي: نوفيل يفوز بالرالي الافتتاحيّ في مونتي كارلو
26-01-2020

نجح تييري نوفيل في تحقيق فوزٍ مثير أمام سائق تويوتا سيباستيان أوجييه في رالي مونتي كارلو، الجولة الافتتاحية لموسم 2020 من بطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي".

استهلّ نوفيل مجريات اليوم الأحد بأداء قوي، حيث فاز بمرحلتي الفترة الصباحية وحافظ على صدارته عبر الفوز بأولى مراحل فترة ما بعد الظهر بفارق 1.4 ثانية أمام أوجييه.

وقد بدا بأنّ سائق تويوتا في طريقه للفوز بمرحلة "الباور ستيج"، لكنّ نوفيل تمكّن من مُضاهاة توقيت غريمه ليقتنص الفوز ببضعة أجزاء بالمئة من الثانية، ما يعني أنّ سائق هيونداي قد فاز بالمراحل الأربع التي تألف منها اليوم مسجلًا أولى انتصاراته برالي مونتي كارلو.

إلفين إيفانز الذي بدأ الفترة الختامية في المركز الثاني، تراجع بفارق 11.1 ثانية خلف نوفيل، وكان يتقدّم بـ 1.5 ثانية فقط أمام زميله أوجييه بالتوجّه إلى المرحلة الأخيرة، حيث خسر 3.2 ثانية إضافية لصالح زميله ليكتفي بالمركز الثالث بفارق 1.7 ثانية عن أوجييه.

على متن سيارته "ام-سبورت فييستا"، أكمل إسابيكا لابي الرالي بالمركز الرابع أمام كالي روفانبيرا الذي تقدّم على الفائز سبع مرّات برالي مونتي كارلو سيباستيان لوب الذي كان بطيئًا وخسر 49.1 ثانية لصالح لابي وكان أبطأ بـ 49 ثانية أخرى في مرحلة الباور ستيج.

في المركز السابع تواجد تاكاموتو كاتسوتا أمام تيمو سونينن الذي قدّم أداء مثيرًا للإعجاب في المرحلة الأخيرة.

إريك كاميلي أحرز الفوز بفئة "دبليو آر سي3" مُنهيًا الرالي بالمركز التاسع الإجمالي أمام مادز أوستبرغ الذي تصدّر فئة "دبليو آر سي2" مُكملًا المراكز العشرة الإجمالية الأولى.

المقال التالي
رالي مونتي كارلو: نوفيل يقتنص الصدارة من إيفانز قبل الفترة الختامية

المقال السابق

رالي مونتي كارلو: نوفيل يقتنص الصدارة من إيفانز قبل الفترة الختامية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو آر سي
الحدث رالي مونتي كارلو

منصة السباق

رالي مونتي كارلو

رالي مونتي كارلو

٢٢ يناير - ٢٦ يناير
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
شيك داون
الأربعاء ٢٢ يناير
الأربعاء ٢٢ يناير
07:01
16:01
اليوم الأوّل
الخميس ٢٣ يناير
الخميس ٢٣ يناير
08:00
17:00
اليوم الثاني
الخميس ٢٣ يناير
الجمعة ٢٤ يناير
23:36
08:36
اليوم الثالث
السبت ٢٥ يناير
السبت ٢٥ يناير
00:38
09:38
اليوم الرابع
السبت ٢٥ يناير
الأحد ٢٦ يناير
23:17
08:17
أحدث النتائج الترتيب

أحدث ملفات الفيديو

رالي مونتي كارلو: المراحل 12-13-14 01:47
دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: المراحل 12-13-14

رالي مونتي كارلو: المرحلتان 11 و12 01:50
دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: المرحلتان 11 و12

رالي مونتي كارلو: المراحل 9 - 10 01:49
دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: المراحل 9 - 10

رالي مونتي كارلو: المراحل الخاصة 5 إلى 8 01:06
دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: المراحل الخاصة 5 إلى 8

رالي مونتي كارلو: حادث أوت تاناك 00:42
دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: حادث أوت تاناك

أحدث الأخبار

دبليو آر سي: نوفيل يفوز بالرالي الافتتاحيّ في مونتي كارلو
WRC

دبليو آر سي: نوفيل يفوز بالرالي الافتتاحيّ في مونتي كارلو

رالي مونتي كارلو: نوفيل يقتنص الصدارة من إيفانز قبل الفترة الختامية
WRC

رالي مونتي كارلو: نوفيل يقتنص الصدارة من إيفانز قبل الفترة الختامية

رالي مونتي كارلو: إيفانز يبقى في الصدارة ونوفيل يقترب مع نهاية مجريات السبت
WRC

رالي مونتي كارلو: إيفانز يبقى في الصدارة ونوفيل يقترب مع نهاية مجريات السبت

رالي مونتي كارلو: إيفانز يستعيد الصدارة من أوجييه مع نهاية فترة السبت الصباحية
WRC

رالي مونتي كارلو: إيفانز يستعيد الصدارة من أوجييه مع نهاية فترة السبت الصباحية

رالي مونتي كارلو: أوجييه يتقدّم ثنائية تويوتا أمام إيفانز مع نهاية اليوم الأوّل
WRC

رالي مونتي كارلو: أوجييه يتقدّم ثنائية تويوتا أمام إيفانز مع نهاية اليوم الأوّل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.