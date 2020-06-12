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دبليو آر سي: نوفيل يشرح حادثه الخطير خلال تجارب هيونداي في فنلندا

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دبليو آر سي: نوفيل يشرح حادثه الخطير خلال تجارب هيونداي في فنلندا
12-06-2020

باتت هيونداي أوّل فريق يستغلّ نهاية حظر التجارب في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" يوم الإثنين الماضي بعد أن وفّرت سيارتها "آي20 كوبيه" لنجمها تييري نوفيل وملاحه نيكولاس جيلسول، لكنّ الثنائيّ تعرّض لحادث قوي وضع حدًا مبكّرًا لتلك التجارب.

بعد أشهر من التوقّف المفروض من قبل "فيا"، حصل البلجيكي على فرصة القيادة على الأراضي الفنلنديّة ضمن أولى التجارب منذ أزمة وباء "كوفيد-19".

وسارت الحصّة الصباحيّة على نح,ٍ سلس، حيث كان نوفيل قادرًا على اختبار تصميم انسيابيٍ جديد. لكنّه تعرّض لحادثٍ قوي في فترة ما بعد الظهر ألحق الكثير من الضرر بالسيارة.

وبعد تقييم الفريق لحجم الضرر والعمل الضروري لتصليح السيارة، تبيّن بأنّه لا يُمكن إنجاز ذلك على عين المكان، وهو ما تسبّب في عودة طاقم هيونداي إلى ألزيناو مبكّرًا.

وبعد أيّام قليلة من الحادث، تحدّث نوفيل أخيرًا عن تفاصيل ما وقع قائلًا: "كان من الرائع العودة للجلوس خلف المقود واسترجاع ذلك الشعور المميّز خلف مقود سيارة راليات".

وأضاف: "يبدو أنّ السباقات الأولى التي خضناها في 2020 قد مرّ عليها وقت طويلٌ جدًا. كان من الرائع الشعور بتدفّق الأدرينالين مجدّدًا في تجارب فنلندا. لم تنتهِ التجارب على النحو الذي أردناه بعد أن اصطدمنا بصخرة وانقلبت السيارة مرارًا".

وأكمل: "نحن بخير لحسن الحظّ. لكن كان من الصعب تصليح السيارة لذا قرّرنا إيقاف التجارب مبكّرًا. عاد الفريق للعمل بعد فترة الإغلاق ونعلم بأنّنا سنعود للتجارب مجدّدًا".

واختتم حديثه بالقول: "بقينا على تواصل مع الفريق في الأشهر القليلة الماضية ونعلم أنّ الجميع سعيدٌ بالعودة للتسابق في بطولة العالم. كان من الرائع رؤية تلك الروح المعنيّة في صفوف الفريق، حتّى بالرغم من اضطرارنا لإيقاف التجارب مبكّرًا".

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