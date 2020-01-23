دبليو آر سي: نوفيل سيتبرع بمبالغ مالية لقاء كل جولة يخوضها في 2020

نوفيل، الذي يمتلك 12 فوزاً في "دبليو آر سي" وصاحب مركز الوصافة خلال المواسم الثلاثة الماضية، أعلن على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك" أنه سيتبرع بمبلغ 2.000 جنيه أسترليني لقاء كل جولة.

كما أوضح أنه سيضاعف ذاك المبلغ في حال أحرز منصة تتويج، وسيتبرع بـ 10.000 جنيه أسترليني على كلّ فوز بإحدى الجولات.

وسيتبرع نوفيل خلال رالي مونتي كارلو لصالح جمعية "ريف" الفرنسية، التي تساعد الأطفال المرضى على تحقيق أحلامهم.

حيث كتب على "فيسبوك": "يسرني حقاً الإعلان أنني ولهذا الموسم، سأقوم بأمر لطالما أردته منذ فترة".

وأكمل: "في 2020، سأقوم بدعم الجمعيات الخيرية المحلية خلال كل جولة".

وتابع: "سأتبرع بمبلغ 2.000 جنيه أسترليني لإحدى الجمعيات الخيرية المحلية".

واستكمل: "لو وصلتُ منصة التتويج، سأضاعف ذاك المبلغ ولو أحرزتُ الفوز، سأتبرع بمبلغ 10.000 جنيه أسترليني".

ولطالما نجح نوفيل في الإنهاء بمراكز متقدمة في رالي مونتي كارلو، حيث أحرز الوصافة في نسخة العام الماضي خلف سيباستيان أوجييه.

ومع تواجد أوت تاناك كزميل له في صفوف هيونداي، قادماً من تويوتا، فإن المنافسة لن تكون سهلة ضمن الفريق الواحد.

حيث قال: "إنها جولة صعبة للغاية، واختيار الإطارات سيكون عاملاً حاسماً".

وأكمل: "إنه رالي صعب. عليك الحفاظ على وتيرتك، وكذلك الحصول على المعلومات الدقيقة حيال الظروف الجوية".

وأردف: "الظروف الجوية تتغير باستمرار هناك، ولعل الجليد الأسود يشكل التحدي الأكبر بالنسبة لنا".

واختتم: "هناك على الدوام نوعٌ من المفاجآت ينتظرنا في مونتي كارلو".