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دبليو آر سي: ميك يفكّر في الاعتزال بعد خسارة مقعده مع تويوتا

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دبليو آر سي: ميك يفكّر في الاعتزال بعد خسارة مقعده مع تويوتا
06-12-2019

أشارت بعض التكهّنات إلى أنّ كريس ميك قد يعتزم إعلان اعتزاله منافسات بطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي" بعد خسارة مقعده ضمن صفوف تويوتا.

انضمّ ميك إلى صفوف تويوتا لموسم 2019 في "دبليو آر سي" بجوار ياري-ماتي لاتفالا وأوت تاناك الذي سينتقل إلى صفوف هيونداي، وذلك بعدما استغنت سيتروين عن خدماته خلال موسم 2018.

وضمن موسمه الوحيد مع الصانع الياباني، سجّل ميك النقاط في جميع الجولات الثلاث التي شارك بها وصعد إلى منصّة التتويج عبر حلوله ثانيًا في ألمانيا.

كما أكمل هو وملّاحه سيب مارشال الموسم في المركز السادس، بفارق أربع نقاط أمام زميله لاتفالا، كما حصد في جُعبته 17 فوزًا بالمراحل، وتصدّر لـ 14 مرحلة هذا الموسم.

لكنّ تويوتا كشفت مؤخّرًا عن تشكيلتها لموسم 2020، حيث آثرت اختيار مجموع جديدة بالكامل مؤلفة من إلفين إيفانز، سيباستيان أوجييه وكالي روفانبيرا، ما لم يترك مكانًا لميك أو لاتفالا.

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وقد أشارت بعض المصادر إلى أنّ ميك قد يكون أمامه دور كسائق اختبار لدى تويوتا للموسم المُقبل، لكنّه أبدى رغبته في أن تكون هنالك على الأقل مشاركة ما في منافسات البطولة ضمن أي اتّفاق مستقبلي.

وخارج تويوتا، يبقى الخيار الوحيد أمام ميك داخل "ام-سبورت فورد"، لكنّ إسابيكا لابي المغادر لصفوف سيتروين قد صرّح بأنّ هذا الفريق هو فرصته الأخير للبقاء في "دبليو آر سي"، إذ يبدو بأنّه المرشّح الأبرز لذلك المقعد.

ويُعتقد بأنّ ميك لن يسعى إلى الحصول على رعاية أو شراء مقعد ليبقى في المنافسة الموسم المُقبل.

إذ رفض التعليق على الأمر عندما تواصل معه موقعنا "موتورسبورت.كوم" عقب قرار تويوتا بعدم تجديد عقده كسائق أساسي في موسم 2020.

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