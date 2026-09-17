دبليو آر سي: موسم 2026 سينتهي في سردينيا بعد إلغاء رالي السعودية

كان من المقرر أن تستضيف السعودية راليها خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر، لكنه كان من بين العديد من فعاليات رياضة السيارات في الشرق الأوسط التي تواجه حالة من عدم اليقين في ظل الصراع المستمر في المنطقة.

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من المناقشات، وبعد أيام فقط من إبلاغ تويوتا وهيونداي الاتحاد الدولي للسيارات بأن أعضاء فريقيهما لا يمكنهم السفر إلى الشرق الأوسط بسبب سياسات السفر المعتمدة على مستوى الشركتين.

وكان فريق إم-سبورت فورد مستعدًا للسفر إلى السعودية حتى الأسبوع الماضي، بعدما أعلن مكتب الخارجية البريطانية أن السفر إلى جدة والمنطقة المحيطة بها آمن.

ويُراقب الاتحاد الدولي للسيارات وبطولة العالم للراليات يراقبان الوضع عن كثب، ويواصلان الحوار مع منظمي الحدث والفرق لتقييم جميع الخيارات التي تسمح بإقامة الرالي.

لكن الاتحاد الدولي للسيارات اتخذ الآن قرار إلغائه، وقال رئيس الجهة الحاكمة محمد بن سليّم: "لقد عملنا بشكل وثيق مع شركائنا في السعودية، ونادينا العضو، الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ومروّج بطولة العالم للراليات والأطراف المعنية ببطولتنا خلال الأشهر الأخيرة، لاستكشاف كل مسار ممكن من شأنه السماح بإقامة رالي السعودية كما كان مخططًا له".

وأضاف: "لكن التطورات الإقليمية المستمرة تعني أن جولة بطولة العالم للراليات ضمن رالي السعودية لن تُقام هذا العام. وهذه القرارات ليست سهلة على الإطلاق، خصوصًا بعد العمل الكبير الذي بذله جميع المشاركين في التحضير للحدث".

وأكمل: "ورغم أن جولة بطولة العالم للراليات ضمن الحدث لن تُقام هذا العام، فإن ثقتنا بمنظمي الرالي وبمستقبله على المدى الطويل لا تزال دون تغيير. وسيستمر حدث بطولة الشرق الأوسط للراليات التابع للاتحاد الدولي للسيارات كما هو مخطط له في نوفمبر، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، وفريق التنظيم لدعم إقامة الحدث بنجاح في نوفمبر".

وأردف: "ينصب تركيزنا الآن بشكل كامل على المستقبل. وسنواصل العمل مع شركائنا في السعودية ومروّج بطولة العالم للراليات من أجل إعادة بطولة العالم للراليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات إلى السعودية في 2027".

وشهد رالي السعودية ظهوره الأول في بطولة العالم للراليات العام الماضي، في ما كان الجولة الأولى من اتفاقية مهمة تمتد لعشر سنوات، وُقّعت مع البطولة في 2024.