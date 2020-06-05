دبليو آر سي: من المبكر للغاية التخلّي عن موسم 2020

شهدت البطولة حتّى الآن إلغاء أربعة راليات بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، ليترك ذلك مروّجي السلسلة أمام معركة في محاولة الحفاظ على نصف الروزنامة الأصلية التي بلغت 14 جولة.

وبعد إلغاء جولتي فنلندا ونيوزيلندا، يبقى رالي تركيا في سبتمبر/أيلول أقرب فرصة لاستئناف المنافسات وليعود أوت تاناك سائق هيونداي للدفاع عن لقبه.

مع ذلك، فإنّ علامات الاستفهام تُحيط بجولة تركيا، حيث ما تزال مدينة مرماريس المستضيفة للحدث تحت الإغلاق الكامل.

من جانبه، قال إيف ماتون مدير الراليات لدى الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" بأنّه "يعمل بأقصى جهده" مع مروّج "دبليو آر سي" والفرق المشاركة من أجل "منح الجمهور أفضل فرصة ممكنة بإقامة السباقات المتبقية على الروزنامة كما كان مخططًا".

"ما يزال هنالك الكثير من الغموض حول أزمة كورونا وتبعاتها" قال ماتون.

وأضاف: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب، بينما نأخذ في الحسبان توصيات منظمة الصحة العالمية وكذلك قرارات الحكومات إلى جانب آراء المنظمين".

من جهته، قال ريتشارد ميلينر مدير فريق "ام-سبورت" أنّ على جميع حاملي الأسهم في "دبليو آر سي" مضاعفة جهودهم وعدم الاستسلام مع المُضي قُدمًا.

"من المبكّر للغاية التخلّي عن موسم 2020 في بطولة العالم للراليّات" قال ميلينر.

وتابع: "علينا العمل سوية الآن لضمان أن نكون جميعًا استباقيين والقيام بما نقدر عليه لمساعدة المنظمين على منحنا أكبر عدد ممكن من الجولات".

وأكمل: "من المهم أن نتذكر بأنّ سبع جولات كان التفكير المبدئي لعدد الأحداث المطلوبة لاعتبار الروزنامة بطولة عالم، لكننا دومًا كنا نعلم أنه ربما يتعيّن علينا إعادة تقييم ذلك العدد. لا أعتقد بأنّ أحدًا يريد أقل من ذلك، لكننا نواجه عقبات مستمرة، وعليه ربما نكون بحاجة لإعادة تقييم أفكارنا وموقعنا الحالي".

واختتم: "إذا ما كان بوسعنا الحصول على ست جولات هذا العام، فسيكون من المنطقي القول أننا لا نحظى ببطولة عالم كونها ليست سبع جولات، ومن ثمّ ربما نخسر المزيد من الأحداث هذا العام حيث لن يكون لديهم حاجة لإقامتها إذا لم تصلح الروزنامة لأن تكون بطولة العالم. لكنّني شخصيًا آرى بأنّ ست جولات ما تزال جيّدة بالقدر الكافي بالنظر إلى التحديات التي نواجهها".