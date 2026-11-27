دبليو آر سي

دبليو آر سي: مصنّع جديد يكشف عن اهتمامه بضم أحد نجوم الفئة الثانية لموسم 2027

سيقيّم فريق بروجيكت رالي وان أحد خياراته من السائقين لموسم 2027 خلال رالي سبا في بلجيكا نهاية الأسبوع الجاري.

توم هاورد

منشور: 27-11-2026

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ليو روسيل، غيوم ميركوار، فريق 2سي جونيور سيتروين سي3

الصورة من قبل: فيديريكو مانوني / نور فوتو

بات ليو روسيل، الفائز بإحدى جولات الفئة الثانية من بطولة العالم للراليات، أحدث الأسماء المدرجة على قائمة السائقين الذين يرغب فريق بروجيكت رالي وان في استقطابهم، في إطار تقييم خياراته استعدادًا لخوض موسمه الأول في بطولة العالم للراليات العام المقبل.

وتخطط الشركة المتخصصة في تطوير سيارات السباق للمشاركة بسيارتين من طرازها الجديد بالكامل لعام 2027 في رالي مونتي كارلو في يناير، ضمن برنامج مشاركة جزئية في موسم 2027 من بطولة العالم للراليات.

ولم يحسم الفريق البلجيكي بعد تشكيلة سائقيه لمشاركته الأولى في مونتي كارلو، حيث يُتوقع الإعلان عنها في منتصف ديسمبر.

واستعان فريق بروجيكت رالي وان بمجموعة من السائقين للمساعدة في تطوير سيارته لعام 2027، من بينهم ستيفان لوفيفر، سائق فريق سيتروين المصنعي السابق في بطولة العالم للراليات، وسيباستيان لوب، بطل العالم تسع مرات، وتيمو سونينن، المتوج حديثًا بلقب بطولة أوروبا للراليات، على سبيل المثال لا الحصر.

واستبعد لوب، الذي يستعد لقيادة سيارة أستون مارتن مصنعية في رالي داكار العام المقبل، مشاركته في مونتي كارلو.

ويُعتقد أن لوفيفر يحتل مكانة متقدمة على قائمة خيارات الفريق لقيادة إحدى سيارتيه. وأكد آلان بيناس، مدير الفريق، أن ليو روسيل، الفائز برالي مونتي كارلو هذا العام ضمن الفئة الثانية، أحد السائقين الذين يدرس الفريق التعاقد معهم للعام المقبل.

وكان روسيل قد نافس لصالح فريق تو سي كومبيتيشن هذا الموسم على متن سيارة سيتروين سي 3 رالي 2، قبل الانتقال إلى سيارة لانسيا إبسيلون رالي 2 إتش إف إنتغرالي.

ويستعد السائق الفرنسي البالغ من العمر 29 عامًا لقيادة سيارة بروجيكت رالي وان الجديدة بالكامل للمرة الأولى خلال رالي سبا في بلجيكا نهاية الأسبوع الجاري، في الوقت الذي يكثف فيه الفريق استعداداته لمونتي كارلو. وكما أُفيد سابقًا، سيشهد الرالي الإسفلتي المؤلف من 16 مرحلة الظهور العلني الأول للسيارة، رغم أن مشاركتها ستكون خارج التصنيف العام.

وقال بيناس: "سيكون ذلك بمثابة اختبار له. سنستغل هذه الفرصة لأننا نعتقد أن الاستعانة بليو أمر جيد. ونحن بالتأكيد مهتمون أيضًا بليو كسائق للمستقبل".

وأضاف: "أعلم أنه قد يمتلك بعض الفرص الأخرى، لذا رأينا أن الاستعانة بسائق متخصص بالفعل في الطرقات الإسفلتية، ويعرف رالي مونتي كارلو وإطارات هانكوك جيدًا للغاية، تشكل حلًا جيدًا".

مشروع رالي وان

"في الوقت الراهن، نتحدث مع جميع السائقين المتاحين في السوق، ونرى ما يريدونه وما نريده نحن. لكنني أعرف طبيعة هذا المجال إلى حد ما. وأعلم أن جميع السائقين يتحدثون أيضًا مع جميع الفرق. وعلينا اختيار الخيار الأفضل بالنسبة إلينا".

"لسنا في عجلة من أمرنا. يُغلق باب التسجيل للمشاركة في مونتي كارلو خلال النصف الثاني من ديسمبر، لذا لا يزال لدينا بعض الوقت، كما أن هناك أولويات أخرى يتعين علينا إنجازها أولًا".

ويُعتقد أن الفريق أجرى محادثات مع سونينن، لكن يبدو أن السائق الفنلندي في طريقه لقيادة سيارة سكودا العام المقبل. وبينما لم تعلن العلامة التشيكية بعد عن خططها للموسم المقبل، أشار قسم رياضة المحركات لديها إلى أنه يدرس تطوير حزمة تحديثات لتحويل سيارتها فابيا آر إس رالي 2 إلى مواصفات فئة رالي 1.

وفي غضون ذلك، أفادت مجلة أوتو إيبدو بأن روبرت فيرفيس، سائق سكودا والمتوج بلقب الفئة الثانية من بطولة العالم للراليات هذا العام، قد يكون في طريقه للانتقال إلى إم سبورت-فورد العام المقبل.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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