دبليو آر سي: محاكاة فورد عزّزت أداء سيارة أم-سبورت

أشار أدريان فورمو إلى أن جلسات المحاكاة الأخيرة في الولايات المتحدة لعبت دورًا في مساعدة تحسين أداء فورد بوما رالي1 أم-سبورت على المراحل الأسفلتية في كرواتيا نهاية الأسبوع الماضي.

على الرغم من أن فورد لا تشارك حاليًا كفريق مصنعي كامل في بطولة العالم للراليات، إلا أن العلامة الأمريكية تقدم الدعم لبرنامج أم-سبورت، الذي يتضمن الوصول إلى محاكاة مركز تقنيات فورد لتحسين الأداء في أمريكا، بهدف مساعدة الفريق في التطوير.

وأوضح فورمو أن جلسات المحاكاة ساهمت في تعزيز سرعة السيارة بشكل كبير على الأسفلت منذ بداية يناير خلال الجولة الافتتاحية في مونتي كارلو حيث احتلت المركز الخامس.

في كرواتيا، قدمت أم-سبورت جناحًا خلفيًا جديدًا كان أول تحديثات مرئية على السيارة هذا العام.

وأحرز فورمو فوزين في المرحلة الأخيرة الأسبوع الماضي بما في ذلك فوزًا مثيرًا في مرحلة "باورستيج" ما ساعده في تأمين 13 نقطة ضمن بطولة العالم.

"أنا سعيد حقًا لأننا قد وصلنا بعيدًا جدًا مع السيارة منذ مونتي كارلو"، قال فورمو لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأكمل: "لم تكن السيارة جيدة على الإطلاق على الأسفلت، كنا نعاني كثيرًا، ولكننا قمنا بالكثير من التطوير في المحاكاة وخلال الاختبارات".

وأردف: ""كنا نقيّم الوضع في بداية الرالي ولكن بعد ظهر يوم الجمعة حيث سجلت ثاني أسرع وقت، وجدت إعدادات جيدة حقًا".

وأضاف: "لقد حققنا تقدمًا كبيرًا ولكن هناك أمور لا زالت بحاجة إلى التحسين ونحن نعمل على ذلك لكسب بعض الوقت".

واسترسل: "التحديثات تعمل وأنا مسرور حقًا لأننا قمنا بعمل جيد مع السيارة".

من جهته، أوضح مدير فريق أم-سبورت، ريتشارد ميلينير، أن الوصول إلى أجهزة المحاكاة بمثابة مورد قيّم للغاية للفريق البريطاني في خضم معركته مع الفرق المصنعية الكاملة من تويوتا وهيونداي.

فقال: "ذلك يمنحك حرية أكبر لإيجاد بعض الأفكار الجديدة التي لم نحاولها في الواقع أبدًا ومشاهدة ما يحدث".

وأكمل: ""من الرائع أنهم يدعموننا بهذه الأشياء ولكن هناك قيودًا لأن الراليات مختلفة جدًا عن سباقات الحلبات التي صممت أجهزة المحاكاة لها في الوقت الحالي".

واختتم: ""ذلك جزء من المساعدة التي تقدمها فورد لنا".