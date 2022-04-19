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دبليو آر سي / رالي البرتغال أخبار

دبليو آر سي: لوب يعود مع فريق أم-سبورت للمشاركة في رالي البرتغال

سيعود سيباستيان لوب أسطورة بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" للقيادة مع فريق أم-سبورت خلال مجريات رالي البرتغال.

دبليو آر سي: لوب يعود مع فريق أم-سبورت للمشاركة في رالي البرتغال

عقد بطل العالم تسع مرات صفقة جديدة لمرة واحدة مع الفريق البريطاني وذلك بعد التفوق على سيباستيان أوجييه سائق تويوتا على طريق تحقيق فوزه الثمانين في "دبليو آر سي" خلال رالي مونتي كارلو، الجولة الافتتاحية للموسم.

وكان الفريق يود الاستعانة بخدمات لوب لمزيد من الجولات، لكن ذلك يعتمد على مدى توافر صاحب الـ 48 عاماً نظراً لمشاركته في إكستريم إي، الراليات الصحراوية وكذلك في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" في وقت لاحق من هذا الشهر.

لكن تم عقد الصفقة بين الطرفين، وبالتالي سيشارك لوب في رالي البرتغال المقام بين يومي 22 - 25 مايو/أيار المقبل، بفضل دعمٍ من ريد بُل.

حيث قال: "القيادة مع الفريق قدمت لي إحدى أفضل ذكرياتي في البطولة: الفوز في مونتي كارلو. لقد عمل الفريق بشكل رائع وكانوا سريعين في إصلاح جميع العقبات، ما سمح لي بتحقيق فوزي الثمانين".

وتابع: "يقام رالي البرتغال في موعد مثالي بالنسبة لي، وهو رالي حصوي وهذا ما أحبه. السيارة رائعة، الفريق رائع، وقد حققنا إنجازات رائعة معاً".

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سيباستيان أوجييه، تويوتا ريسينغ وسيباستيان لوب، ام-سبورت فورد بوما

تصوير: أم-سبورت

من جهته، قال مالكولم ويلسون مدير فريق أم-سبورت: "هذا التعاون تمّ بفضل جهود شركائنا الرائعين في فورد وريد بُل، أتطلع قدماً لرؤية لوب خلف المقود".

وأكمل: "من الرائع وجود مثل هذه التشكيلة القوية لدينا، وأنا فخور بالفريق الذي سيكون أول من يشارك بخمس سيارات في الرالي".

واختتم: "آمل كذلك أن تسمح هذه الشعبية لسيارات رالي1 إلى إنتاج المزيد من السيارات للفرق الزبونة للمنافسة بها حول العالم".

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