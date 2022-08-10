دبليو آر سي: لوب يعود للمشاركة في البطولة من بوابة رالي أكروبوليس

لطالما تم ترشيح بطل العالم تسع مرات في "دبليو آر سي" لوب للانضمام من جديد إلى معسكر فورد والمنافسة في رالي اليونان الحصوي من 8 إلى 11 سبتمبر/أيلول، ليتم الآن تأكيد مشاركته من قِبَل "ام-سبورت".

وستكون تلك مشاركة لوب الرابعة على متن سيارة ام-سبورت فورد بوما هذا الموسم، بعد خوضه غمار راليات مونتي كارلو، البرتغال وسافاري.

وحقق الفرنسي نتائج متباينة ضمن عودته الجزئية إلى "دبليو آر سي" هذا الموسم، حيث حقق فوزًا بارزًا في مونتي كارلو، بينما انسحب من الصدارة في البرتغال إثر خطأ نادر عبر اصطدامه بأحد الحواجز، في حين تواجد ضمن مجموعة الصدارة في كينيا عندما اندلع حريق صغير في محركه لينسحب بعد خسارته طاقة البطارية.

ويأتي تأكيد مشاركة لوب في رالي أكروبوليس ليسجّل عودة صاحب الـ 48 عامًا إلى الرالي الحصوي الأيقوني القاسي للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

ويملك لوب في جعبته 3 انتصارات بهذا الحدث في 2005، 2008 و2012.

وتعقيبًا منه على المشاركة في الرالي هذا العام، قال لوب: "اخترت خوض رالي اليونان بسبب المسار الحصوي المثير الذي لطالما استمتعت به، كما يبدو أفضل الآن وليس بذات القسوة مثل مشاركتي الأخيرة هناك".

وأضاف: "أعتقد بأن هنالك مرحلتين فقط في مسار هذا العام سبق واختبرتهما، لكن ذلك كان منذ 10 أعوام، لذلك لن أتذكرهما بشكل رائع. سيتعين علي البدء من الصفر، وهو ما يكون معقدًا دومًا، ولكن ستكون هنالك الكثير من المراحل الجديدة على الجميع هذا العام".