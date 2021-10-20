دبليو آر سي: لوب يختبر سيارة ام-سبورت الجديدة "بوما" لموسم 2022 في إسبانيا

انضمّ لوب إلى الفريق البريطاني يوم أمس الثلاثاء لخوض آخر اختبار على مسار أسفلتي لسيارته الهجينة الجديدة لموسم 2022 "بوما"،و ذلك قُبيل انتقال البطولة إلى قوانين هجينة جديدة في الموسم المُقبل.

وقد تم ربط لوب بعودة محتملة إلى "دبليو آر سي" في 2022 مع ام-سبورت، على الرُغم أنه من المعتقد أنه وإذا ما كانت هنالك صفقة فستكون لمشاركة جزئية فقط.

كما رفضت ام-سبورت التعليق على الاختبار عندما تواصل معها موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وكان آخر ظهور لأسطورة الراليات صاحب الـ 47 عامًا في البطولة من خلال رالي تركيا في 2020، حيث حلّ ثالثًا بينما كان يقود لصالح هيونداي ضمن عقد لعامين كسائق بمشاركة جزئية.

ومنذ اعتزاله المشاركة الكاملة في "دبليو آر سي" نهاية موسم 2012، شارك الفرنسي في 16 حدثًا مع سيتروين وهيونداي.

هذا وقاد لوب هذا الموسم لصالح برودرايف كجزء من برنامج "البحرين رايد إكستريم" ومن المخطط أن يشارك في رالي داكار 2022 بعدما انسحب من نسخة 2021 عندما كان مع الفريق البريطاني.

سيارة فورد بوما تصوير: صور دبليو آر سي

وشارك لوب كذلك في منافسات بطولة إكستريم إي الجديدة هذا العام مع فريق لويس هاميلتون "تيم اكس44".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكّد فريق ام-سبورت ضمّه لسائق هيونداي السابق كريغ برين، لكنه لم يعلن بعد تشكيلته للمقعدين المتبقيين لموسم 2022.

ومن المتوقّع بشكل كبير أن يحافظ النجم الفرنسي الصاعد أدريان فورمو على مقعده بعدما لعب دورًا أساسيًا في تطوير سيارة بوما بينما يعدّ غوس غرينسميث مرشّحًا كذلك للبقاء مع الفريق.

وكان ريتشارد ميلينر مدير فريق ام-سبورت قد سبق وذكر بأنه يود التوصّل لصفقة مع لوب.

حيث قال: "هنالك الكثير من العوائق لنقوم بأمر ما مع سيب، والآن لا يُمكننا القول إذا ما كان هنالك أمر ما سيحدث أم لا. سيكون من الرائع التوصّل لصفقة معه، لكننا نركز في الوقت الحالي على جوانب أخرى ومعرفة ما سنقوم به بين أدريان وغوس وكريغ للعام المُقبل".