دبليو آر سي: لوب يتفوّق على أوجييه ويفوز برالي مونتي كارلو بعد معركة ملحمية

خاض الثنائي الأسطوري معركة حامية وطويلة على الفوز في رالي مونتي كارلو، حيث تناوبا على الصدارة خلال أيام المنافسات الأربعة التي افتتحت حقبة رالي1 الهجينة الجديدة في "دبليو آر سي".

وتم حسم تلك المعركة في المرحلة الأخيرة، بعدما تقدم لوب إلى الصدارة بفارق 9.5 ثانية مستفيدًا من تعرض أوجييه سائق تويوتا لانثقاب على إطاره الأمامي الأيسر في قبل مرحلة من النهاية.

وقد حافظ لوب على هدوئه ليتغلّب على أوجييه مُحققًا فوزه رقم 8 برالي مونتي كارلو بفارق 10.5 ثانية.

كما شهدت المرحلة الأخيرة المزيد من الدراما مع تلقّي أوجييه عقوبة 10 ثوان إثر انطلاقته المبكرة.

وكانت الصدارة المبدئية في الرالي من نصيب أوجييه - الذي يخوض موسمًا جزئيًا على غرار لوب - حيث فاز بأول مرحلتين يوم الخميس، قبل أن يهيمن لوب على منافسات الجمعة عبر فوزه بأربع مراحل من أصل 6، ليكمل اليوم في الصدارة بفارق 9.9 ثانية.

لكنّ أوجييه نجح بالعودة في يوم السبت، ليُنهيه في الصدارة بفارق 21.1 ثانية بعد سيطرته الكاملة في المرحلة الـ 13.

وقد بدا بأن أوجييه على طريق الفوز حتى ضربته الدراما متأخرًا في المرحلة ما قبل الأخيرة ليخسر الكثير من الوقت لصالح لوب.

وهذا هو الفوز رقم 80 في مسيرة لوب والأول له منذ أن فاز برالي إسبانيا مع سيتروين في 2018، وهو ذات الموسم الذي سجّلت فيه "ام-سبورت" الفوز للمرة الأخيرة في رالي بريطانيا.

كريغ برين زميل لوب ضمن صفوف "ام-سبورت" أكمل مراكز منصة التتويج ضمن مشاركته الأولى مع الفريق.

فيما قلب كالي روفانبيرا سائق تويوتا حظوظه ونجح بحصد المركز الرابع بعدما عانى في البداية من أجل التأقلم مع سيارة الصانع الياباني الجديدة.

هذا وضمن غوس غرينسميث أن تتواجد "ام-سبورت" مع ثلاث من سياراتها بوما ضمن الخمسة الأوائل، والذي كان ليتواجد في مركز أفضل لولا تعرضه لانثقاب يوم أمس.

تييري نوفيل سائق هيونداي حل بالمركز السادس في سيارة الصانع الكوري الجنوبي الوحيدة المتبقية بعد انسحاب أوت تاناك وأوليفر سولبرغ، لتسجّل تلك النتيجة بداية مخيبة للآمال في الحقبة الجديدة لهيونداي.

المركز السابع كان من نصيب إلفين إيفانز بعد حلوله ثانيًا في المرحلة الأخيرة اليوم، وخسارته للمركز الثالث الإجمالي بالأمس، إذ تواجد أمام تاكاموتو كاتسوتا.

وضمن فئة "دبليو آر سي2"، فقد نجح حامل اللقب أندرياس ميكيلسن في تحقيق الفوز.

نتيجة الرالي: