دبليو آر سي: لا بديل عن رالي التشيلي ضمن روزنامة 2020

وافق المجلس العالمي لرياضة السيارات على طلب التشيلي بالانسحاب من روزنامة موسم 2020 للبطولة.

وبينما سرت تكهنات حيال إمكانية إضافة جولة بديلة، لكن المجلس العالمي لرياضة السيارات أكد اليوم الاثنين أنه لن يكون هناك بديل للرالي الذي خسر موقعه ضمن الروزنامة بسبب المشاكل الحالية في البلاد.

أحد التغييرات التي تلت انسحاب التشيلي كانت في تغيير موعد جولة جنوب أمريكا الأخرى: الأرجنتين.

حيث تمّ تقريب موعد الحدث أسبوعاً لينطلق في 23 أبريل/نيسان. وذلك ما يمنح البطولة أسبوعاً إضافياً لتسهيل المسائل اللوجستية، ما بين الأرجنتين وأفريقيا التي تحتضن الجولات التالية.

كما أكد المجلس العالمي للسيارات أن جولة ويلز ستكون بديلة عن التشيلي ضمن فئة "دبليو آر سي" للناشئين. بينما سيبقى احتساب نقاط الحدث البريطانيّ مزدوجاً كجولة ختامية للسلسلة أحادية الصانع.