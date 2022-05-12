دبليو آر سي: لابي يحصل على مقعد أوجييه لرالي ساردينيا على سيارة تويوتا الثالثة

أعلنت تويوتا أن لابي سيعود إلى صفوف الفريق ضمن حدث إيطاليا الحصوي (2-5 يونيو/حزيران) وذلك بعد ترك الفنلندي مقعده لأوجييه ليشارك في رالي البرتغال الأسبوع المُقبل.

هذا ولم يؤكد بعد أوجييه جدول مشاركته الجزئية في "دبليو آر سي" هذا الموسم، والذي سيعتمد على خطط الفرنسي بالمشاركة في بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" مع فريق "ريتشارد ميل ريسينغ" ضمن فئة "ال ام بي2".

ومن المتوقع بشكل كبير أن يشارك لابي في معظم الموسم المؤلف من 13 جولة بعد أن شارك بالفعل في جولتي السويد وكرواتيا بعدما شاهد أوجييه يحرز المركز الثاني خلف سيباستيان لوب في رالي مونتي كارلو الافتتاحي.

وكان أوجييه قد صرّح في بداية العام أنه سيشارك فيما قد يصل إلى خمس جولات هذا الموسم، لكن ساردينيا لن تكون جزءًا من خططه حيث يتضارب الحدث مع التزاماته ليوم تجارب سباق لومان 24 ساعة.

كما أنه لن يشارك في جولتي أكروبوليس والختامية في اليابان كذلك بسبب التضارب مع "دبليو إي سي".

وبينما لم تتأكد بعد خطط مشاركة لابي وأوجييه لما يتبقى من الموسم، لكن تويوتا قد تضيف سيارة رابعة لأسطولها في "دبليو آر سي" هذا الموسم والتي قد تعنين نظريًا إمكانية مشاهدة لابي وأوجييه يشاركان في ذات الحدث.