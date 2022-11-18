دبليو آر سي: لابي وبرين يُكملان تشكيلة هيونداي في موسم 2023

كشف الصانع الكوري الجنوبي اليوم الجمعة عن أن إسابيكا لابي سيحل مكان أوت تاناك بطل العالم لموسم 2019، ليقود بجانب تييري نوفيل، بينما سيتشارك داني سوردو وكريغ برين سائق ام-سبورت السابق قيادة سيارة آي20 ان الثالثة.

بدأت هيونداي حركة سوق السائقين عندما أعلنت رحيل أوليفر سولبيرغ عن صفوفها، والذي كان يتشارك قيادة السيارة الثالثة مع سوردو هذا الموسم.

لكن الفريق وجد نفسه بحاجة لسائق آخر كذلك بعدما فعّل تاناك بند فك الارتباط في عقده مع هيونداي ليُنهيه أبكر بعام.

وعليه وقّع الفريق مع لابي المنتقل من تويوتا ليشغل ذلك المقعد ويشارك في موسم كامل من دبليو آر سي للمرة الأولى منذ موسمه في 2020 مع ام-سبورت.

وكان من المتوقّع بشكل كبير أن يحل الفنلندي مكان تاناك في هيونداي بعد أن أثار الإعجاب هذا الموسم ضمن مشاركته الجزئية مع تويوتا وتسجيله 3 منصات تتويج في سبع جولات.

وتعقيبًا على انتقاله إلى هيونداي، قال لابي: "الحياة مليئة بالمفاجآت! أن أحصل على فرصة الانضمام إلى هيونداي موتورسبورت والقيادة لموسم كامل في دبليو آر سي لهو أمر لم أتوقعه تمامًا".

وأضاف: "ذلك حلم بالفعل وفرصة فريدة، إذ أنني سعيد جدًا بالانضمام إلى عائلة هيونداي موتورسبورت والفريق الذي أظهر في 2022 قدرته على تطوير السيارة كثيرًا على مدار الموسم وكانت لديه فرص الفوز على كل مسار".