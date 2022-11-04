دبليو آر سي: لابي المرشّح الأوفر حظًا لشغل مقعد هيونداي في 2023

أشارت بعض المصادر لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن الفنلندي سيترك صفوف تويوتا لينضم إلى معسكر هيونداي في الموسم المُقبل.

فبعد خسارة مقعده مع ام-سبورت في 2020، عاد لابي إلى الفئة العليا لدبليو آر سي هذا الموسم بعد تأمين صفقة مشاركة جزئية مع تويوتا ليتشارك مهام قيادة سيارة جي آر ياريس الثالثة مع بطل العالم تسع مرات سيباستيان أوجييه، حيث أثار صاحب الـ 31 عامًا إعجاب الكثيرين بتسجيله 3 منصات تتويج ضمن الراليات السبعة التي شارك بها.

وبدا من المرجّح أن يواصل لابي مشاركته الجزئية مع الصانع الياباني في الموسم المُقبل، لكن تأكيد تفعيل تاناك بطل 2019 لبند فك الارتباط المبكّر في عقده مع هيونداي تسبب بحركة كبيرة في سوق السائقين.

وبعد بروز تقارير في فنلندا بأن لابي حصل على عرض للانضمام إلى الصانع الكوري الجنوبي ليشغل أحد مقعديه لموسم 2023، فإن ذلك يترك مقعدًا شاغرًا لدى تويوتا بجوار أوجييه.

في المقابل، كان أندرياس ميكيلسن بطل دبليو آر سي2 مرشحًا لتعويض تاناك، لكن ذلك يبدو الآن مستبعدًا بعد تقارير انتقال لابي إلى هيونداي.

هذا ويتجه داني سوردو إلى خوض مشاركة جزئية مع هيونداي تصل إلى 8 أحداث، حيث برزت أسماء ضمن قائمة قصيرة لمشاركة الإسباني مهام القيادة وتعويض الدور الذي سبق وقام به أوليفر سولبيرغ.

ويعدّ تيمو سونينن من أبرز المرشحين لذلك بعد أن اختبر سيارة آي20 ان للمرة الأولى هذا الأسبوع في منشأة اختبارات الفريق في فنلندا، إذ يأمُل الفنلندي الصعود إلى دبليو آر سي الموسم المُقبل بعد أن قاد إحدى سيارات الفريق في رالي2 هذا الموسم.