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دبليو آر سي / رالي إستونيا / تقرير المرحلة

دبليو آر سي: لابي الأسرع خلال المرحلة الأولى لرالي إستونيا

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دبليو آر سي: لابي الأسرع خلال المرحلة الأولى لرالي إستونيا
من قبل:
, رئيس التحرير

تصدّر السائق الفنلندي إسابيكا لابي المرحلة الأولى من رالي إستونيا الذي يُشكّل الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" 2020 مع انطلاق المنافسات من جديد بعد التوقف الطويل جرّاء تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد-19".

أقيمت 3 راليات في بداية العام 2020 قبل توقف الموسم لأشهر عدّة بسبب فيروس كورونا، حيث انطلقت المنافسات من جديد مطلع شهر سبتمبر/أيلول مع رالي إستونيا الذي يتألف من 233.40 كلم من مراحل خاصة.

وأقيمت اليوم الجمعة المرحلة الأولى بطول 1.28 كلم في "تارتو فالد" أمام حشدٍ من المتفرجين الذين التزموا التباعد الاجتماعي، حيث كان لابي السائق الأسرع على متن سيارة فورد فييستا بإحرازه لدقيقة واحدة و17 ثانية.

وقد تشارك الصدارة مع الفرنسي سيباستيان أوجييه، سائق تويوتا ياريس، الذي أحرز نفس الزمن، بينما حلّ البطل المحلي أوت تاناك بالمركز الثالث على متن سيارة "هيونداي إي20" إثر تخلفه بفارق عشر من الثانية عن الصدارة.

كريغ برين سائق هيونداي تواجد في المركز الرابع متقدمًا على البريطاني إلفين إيفانز الذي تواجد في صدارة ترتيب السائقين في بداية الموسم في شهر مارس/آذار الماضي قبل تراجعه للثاني في وقتٍ لاحق خلف أوجييه.

المركز السادس كان من نصيب السائق النرويجي مادس أوستبرغ (سيتروين) الذي يُشارك ضمن فئة "دبليو آر سي 2"، حيث حلّ أمام الياباني تاكاموتو كاتسوتا، والسويدي بونتوس تيديماند والفنلندي كالي روفانبيرا. وقد أكمل تيمو سونين ترتيب العشرة الأوائل.

تجدر الإشارة إلى أنّ المتسابقين سيخضون 10 مراحل في الغد (5 في الصباح تُعاد لاحقًا في فترة ما بعد الظهر) قبل ختام المنافسات يوم الأحد مع 6 مراحل خاصة بالسرعة.

ترتيب السائقين مع نهاية المرحلة الأولى

المركز السائق/المُعاون التوقيت الفارق
1 Finland إسابيكا لابي
Finland يان فيرم 		1:17.000  
2 France سيباستيان أوجييه
France جوليان انغراسيا 		1:17.000 0.000
3 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		1:17.100 0.100
4 Ireland كريغ برين
Ireland بول نايغل 		1:17.400 0.400
5 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		1:17.600 0.600
6 Norway مادس أوستبرغ
Norway تورستين إريكسن 		1:18.200 1.200
7 Japan تاكاموتو كاتسوتا
United Kingdom دانيال باريت 		1:18.400 1.400
8 Sweden بونتوس تايديماند
باتريك بارث 		1:18.400 1.400
9 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		1:18.400 1.400
10 Finland تيمو سونينن
Finland يارمو يتينن 		1:18.500 1.500
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السلاسل دبليو آر سي
الحدث رالي إستونيا
الكاتب خضر الراوي

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