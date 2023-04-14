دبليو آر سي: كريغ برين نجم الراليات يفارق الحياة بحادث مأساوي في كرواتيا

خرج سائق هيونداي عن المسار خلال التجارب في كرواتيا وتوفي متأثراً بإصابته. بينما لم يتعرض ملاحه جايمس فولتون للإصابة جراء الحادثة.

وكان برين يستعد لمشاركته الثانية في هذا الموسم مع هيونداي كثالث سائقي هيونداي بعد العودة للفريق للمرة الثانية عقب موسم كامل أمضاه مع أم-سبورت العام الماضي.

الأيرلندي صاحب الـ 33 عاماً أكمل رالي السويد ثانياً شهر فبراير/شباط المنصرم في أولى مشاركاته هذا الموسم.

وأكدت هيونداي الأخبار المحزنة عبر بيان قصير.

جاء فيه: "تعبّر هيونداي موتورسبورت عن الحزن العميق لتأكيد وفاة السائق كريغ برين بعد حادثة خلال تجارب ما قبل رالي كرواتيا".

وأكمل البيان: "الملاح جايمس فولتون لم يصب بأذى في الحادثة. تقدم هيونداي موتورسبورت أحرّ التعازي إلى عائلة كريغ، أصدقائه ومتابعيه".

واختتم البيان: "لن تعلق هيونداي موتورسبورت بالمزيد حالياً".

أما البطولة فقد أصدرت بياناً جاء فيه: "لقد صُدمت عائلة ’دبليو آر سي’ وأصيبت بالحزن الشديد بعد نبأ وفاة كريغ برين. قلوبنا وتعازينا مع العائلة والأصدقاء في مثل هذه الأوقات العصيبة".

من جهته، قال محمد بن سُليّم رئيس "فيا": "بالنيابة عن ’فيا’، أقدم أحرّ التعازي إلى عائلة وأصدقاء كريغ برين بعد وفاته خلال تجارب كرواتيا. قلوبنا وصلواتنا إلى أحبائه وإلى مجتمع الراليات في هذه الأوقات الصعبة".

وبدأ برين، ابن سائق الراليات راي برين، مسيرته في سباقات الحلبات لكنه انتقل للراليات بالكامل في 2009.

ووصل إلى منافسات دبليو آر سي مع سيتروين في 2016 وبقي مع الفريق قبل خسارة مقعده نهاية موسم 2018.

وضمته هيونداي بشكل جزئي بين عامي 2019-2021، قبل الانتقال إلى أم-سبورت العام الماضي ومن ثم العودة إلى هيونداي في 2023.

أحرز في مسيرته 30 فوزاً بالمراحل و82 منصة تتويج.