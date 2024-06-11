دبليو آر سي: قوانين مستقبل البطولة ستُحدد بعد أشهر من الجدل

بذلت بطولة العالم للراليات جهودها قبل اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات اليوم الثلاثاء، وذلك لإكمال القوانين التي ستجيب على عدة أسئلة.

وتتصدر القوانين التقنية للعام المقبل و2026 جدول الأعمال، حيث أثارت الكثير من الجدل منذ أن كشفت الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن مقترحاته لمستقبل البطولة في فبراير.

ومن المتوقع أن تبقى القوانين الحالية لفئة رالي 1 سارية حتى نهاية 2026.

وهذا ستمثل القوانين تلك تغييراً في الاتجاه مقارنة بالمقترح الذي قدمه الاتحاد الدولي للسيارات في فبراير، والذي أعدته مجموعة العمل التابعة التي تأسست في ديسمبر لتقييم وتقديم توصيات حيال الراليات في المستقبل.

وكان مقترح فبراير يدور حول إزالة الطاقة الهجينة من سيارات رالي 1 بدءاً من العام المقبل كجزء من خطة لتقليل الفارق في الأداء مع سيارات رالي 2 من خلال تقليل التأثير الانسيابي، وتعديل الجناح الخلفي، وتقليل حجم خانق الهواء.

تزامن ذلك مع مقترح للمصنعين بتقديم مجموعة تحديثات اختيارية لسيارات رالي 2 لزيادة أدائها بحيث تسمح لبعض المتسابقين بالمنافسة في المقدمة.

وتمت معارضة هذا الاقتراح بشدة من قبل فرق رالي 1 الحالية ومصنّعي رالي 2، مما أدى إلى إرسال رسالة إلى الاتحاد الدولي للسيارات في أبريل تطالب بإبقاء القوانين الحالية كما هي.

كانت النقاط الرئيسية للاعتراض بين الفرق تدور حول الإطار الزمني القصير لإعادة تصميم واختبار وتوثيق التغييرات على السيارات للموسم المقبل، وحقيقة أن الاستثمارات قد تمت بالفعل في السيارات الحالية، والتي كان من المتوقع أن تتنافس طوال فترة خمس سنوات (2022-2026).

أوت تاناك ومارتن جارفيوجا، هيونداي آي20، هيونداي موتورسبورت الصورة من قبل: هيونداي

كانت تهدف فكرة الاتحاد الدولي للسيارات إلى زيادة المشاركات وتوفير انتقال سلس إلى عام 2027، حيث يخطط لتقديم قوانين جديدة مبنية حول مفهوم رالي 1 الحالي.

منذ فبراير، كانت هناك عدة اجتماعات مع الأطراف المعنية ولجنة بطولة العالم للراليات للوصول إلى حل للمضي قدماً، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة اليوم الثلاثاء. وتم إعداد ملف سيتم تقديمه في اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات حيث سيتم اتخاذ القرار.

بينما بقي الاتحاد الدولي للسيارات متكتماً حول ما سيتم الإعلان عنه.

لا يزال هناك وقت قبل فهم ما يعنيه بالضبط هذا "الانتقال السلس"، ولكن فرق بطولة العالم للراليات ألمحت بالفعل إلى أن فئة رالي 1 كما نعرفها ستستمر العام المقبل.