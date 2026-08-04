من المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر، إلا أن الحدث يُعد من عدة فعاليات لرياضة المحركات في الشرق الأوسط التي تواجه حالة من عدم اليقين في ظل استمرار التوترات الحالية في الشرق الأوسط.

وازداد الوضع تعقيدًا بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل خلال هذا الشهر، مع استئناف الجانبين الهجمات في المنطقة، واستمرار السفن التجارية في تجنب عبور مضيق هرمز خشية التعرض لهجمات صاروخية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" أن سباق قطر لمسافة 1812 كيلومترًا، الذي أُعيدت جدولته ليقام في 24 أكتوبر ويتبعه السباق الختامي التقليدي في البحرين يوم 7 نوفمبر، سيتم استبدالهما بجولتين في برشلونة يوم 18 أكتوبر ومونزا يوم 7 نوفمبر على التوالي.

وجاء ذلك بعد إعلان أن حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا ستستضيف جائزة البحرين الكبرى خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر، بعدما كان السباق قد تأجل، علمًا بأنه كان مقررًا في الأصل إقامته خلال شهر أبريل.

وحتى الآن، لم يُتخذ أي قرار بشأن الجولتين الختاميتين من موسم الفورمولا 1 في قطر خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، وأبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر.

ويتابع الاتحاد الدولي للسيارات عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالجولة الختامية لبطولة العالم للراليات في المملكة العربية السعودية.

وقالت مديرة رياضات الطرق في الاتحاد الدولي للسيارات، إيميليا آبل، خلال رالي فنلندا: "في المرحلة الحالية، نعمل بشكل وثيق للغاية مع الجهة المروجة للبطولة لمحاولة إيجاد أفضل سبيل للمضي قدمًا. وكما نعلم جميعًا، فإن هذا الوضع يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة، وحتى إذا اتخذنا قرارًا إيجابيًا في أحد الأيام، فمن الممكن أن تتغير الأوضاع بالكامل في الأسبوع التالي. نحن نجري حاليًا مناقشات مكثفة أيضًا مع الفرق المصنّعة، لأننا نعلم، استنادًا إلى ما حدث في بطولات أخرى، أن هذا الأمر قد يشكل أيضًا عاملًا مقيدًا".

وأضافت: "سيكون منتصف شهر سبتمبر تقريبًا هو الموعد المناسب لاتخاذ القرار، لأننا بطبيعة الحال نعمل أيضًا على الجوانب اللوجستية الخاصة بالبطولة".

وعندما سُئلت عما إذا كانت هناك خطط بديلة لاستبدال رالي السعودية في حال تعذر إقامة الحدث، أضافت آبل: "في الوقت الحالي، ما زلنا نعمل بكل جد لضمان إقامة رالي السعودية، والالتزام بالروزنامة الحالية للبطولة، لأن المشاركين ضمن فئة ’دبليو آر سي 2’ اتخذوا بالفعل قراراتهم وأدرجوا هذا الحدث ضمن برامجهم. ولذلك، فالأمر ليس بهذه البساطة، ونحن جميعًا ندرك أن التحضير لأي جولة في بطولة العالم للراليات يتطلب فترة زمنية طويلة".