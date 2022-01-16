دبليو آر سي: فريق "ام-سبورت" يكشف عن سيارته لموسم 2022 بحلّتها الجديدة

تمّ الكشف عن سيارة فورد نصف المصنعيّة بكسوتها الجديدة الجريئة قبيل انطلاق حقبة السيارات الهجينة في البطولة، حيث اختار الفريق الاعتماد على اللونين الأرجواني والأزرق، كما شهدت السيارة حضور شعار ريد بُل عملاقة مشروبات الطاقة.

وكان فريق "ام-سبورت" الأوّل من بين المصنّعين الثلاثة في "دبليو آر سي" الذي يكشف عن نموذج سيارته لفئة "رالي1"، حيث اختار إطلاقها في مهرجان غودوود للسرعة العام الماضي. لكنّ السيارة خاضت العديد من الاختبارات القاسية منذ ذلك الحين تحضيرًا للموسم الجديد.

وتمّ الكشف عن النسخة الأحدث من سيارة بوما إلى جانب سيارتَي تويوتا وهيونداي ضمن حدث إطلاق موسم 2022 من بطولة "دبليو آر سي" في سالزبورغ في النمسا أمام محمد بن سليّم رئيس "فيا".

ووفقًا للقوانين الجديد فإنّ سيارة "جي آر ياريس" تتضمّن وحدة هجينة بقوّة 100 كيلو واط متّصلة بمحرّك بسعة 1.6 لتر مزوّدٍ بشاحنٍ توربيني يُنتج 500 حصانٍ عندما يعمل النظامان معًا.

وسيكون السائقون قادرين على تفعيل دفعة الطاقة الإضافيّة الهجينة باستخدام دوّاسة الوقود وسيكون بوسعهم كسبر المزيد من الدفعات خلال المراحل في حال توليدهم لـ 30 كيلوجول من الطاقة عند الكبح.

وبُنيت سيارات "رالي1" الجديدة حول هيكل جديد أكثر أمانًا مصنّعٍ من الصفر من دون قاعدة سيارة الإنتاج الأصليّة. وستكون هذه السيارات أثقل تقريبًا بـ 70 كلغ من سابقاتها، وسيكون مجال أنظمة تعليقها أقلّ بـ 15 بالمئة ومن دون تروسٍ تفاضليّة مركزيّة.

ومتشجّعة بدعمٍ إضافي من فورد لتطوير سيارة "بوما"، يبدو فريق "ام-سبورت" متشجّعًا حيال قدرته على العودة إلى سكّة الانتصارات في 2022، كون آخر فوزٍ له يعود إلى رالي بريطانيا من موسم 2018.

واختار الفريق الموسم الماضي تسخير أغلب موارده المحدودة لتطوير سيارة بوما رفقة فورد، وهو ما أنتج ردود فعلٍ إيجابيّة في صفوف تشكيلته الجديدة.

إذ تمّ التعاقد مع كريغ برين سائق هيونداي السابق ليقود لصالح الفريق هذا العام رفقة غاس غرينسميث وأدريان فورمو.

وسيتمّ توفير سيارة رابعة في الجولة الافتتاحيّة في مونتي كارلو نهاية الأسبوع المقبل ليقودها سيباستيان لوب بطل العالم تسع مرّات وذلك بعد أيّام قليلة من حلوله وصيفًا لنسخة هذا العام من رالي داكار.

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