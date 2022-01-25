دبليو آر سي: فريق أم-سبورت يرغب بتمديد عقد لوب بعد الفوز في مونتي كارلو

حقق لوب مع ملاحته إيزابيل غالميش فوزاً مثيراً أمام سيباستيان أوجييه حامل اللقب وملاحه الجديد بنجامين فياس، وذلك بعد المرحلة الأخيرة الحاسمة من الرالي.

وعاد بطل "دبليو آر سي" تسع مرات، إلى البطولة بعقد لجولة واحدة فقط مع فريق أم-سبورت ليقود في مونتي كارلو، حيث اعترف لوب بأن هذه المشاركة قد تكون الوحيدة له هذا الموسم.

ولضمان قدرته على المشاركة، تم تحرير لوب من عقده مع برودرايف التي حضرت فريق الفريق رايد اكستريم خلال منافسات رالي داكار 2022 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وكذلك فريق لويس هاميلتون اكس44 في اكستريم إي.

وبعد فوزه رقم 80 في "دبليو آر سي"، بات لوب أكبر السائقين الفائزين سناً، ويبدو أن فريق أم-سبورت يرغب بتمديد الاتفاق مع الفرنسي ليشمل المزيد من الجولات.

وضمن معرض كلامه في المؤتمر الصحفي بعد الرالي، سُئِل لوب حيال مستقبله في البطولة مع الفريق، فأجاب ضاحكاً: "أنا أتصدر البطولة الآن! ليست لدينا أية خطط حالية حول المستقبل".

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

لكن ويلسون مدير الفريق أثنى على إنجاز لوب، مشيراً إلى الرغبة بمواصلة العمل مع لوب.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أريد حقاً مشاركته في المزيد من الجولات".

وأكمل: "أعتقد أنه يجب أن يدخل كتب التاريخ في قمة الأداء الرياضي، لقد كان مذهلاً حقاً وهو بهذا العمر، الفوزُ في مواجهة منافسين مخضرمين. إنه إنجاز مذهل".

وتابع: "هناك إمكانية، هناك الكثير من الأمور التي يمكن العمل عليها، لكننا نريد رؤيته مجدداً خلف المقود، خاصة بعد فوزه هنا، سنرى كيف ستسير الأمور".

واختتم: "أعتقد أننا قادرون منطقياً على اختيار بضعة راليات، خاصة وأن لديه عاماً مزدحماً. لكن سنرى، لا أحد يدري ما قد يحصل".

كما أن ويلسون أثنى على عمل ملاحة لوب: غالميش، التي باتت أول امرأة تقف على أعلى مراكز منصة التتويج منذ فابريزيا بونز في مونتي كارلو عام 1997.