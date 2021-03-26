دبليو آر سي: عودة رالي أكروبوليس اليوناني إلى روزنامة البطولة لموسم 2021

اكتسب رالي اليونان شهرة كبيرة وشعبية جماهيرية بفضل مساراته الحصوية حيث كان يعتبر أحد أبرز راليات الـ "دبليو آر سي" منذ انضمامه الى الموسم الافتتاحي للبطولة في عام 1973.

ووقعت الشركة المروجة للبطولة العالمية عقدًا طويل الأمد مع الحكومة اليونانية لاستضافة جولة من البطولة وعودة رالي أكروبوليس إلى الواجهة من جديد.

وسيشكل الرالي الجولة العاشرة من المنافسات ويقام من 9 إلى 12 أيلول/سبتمبر، بدلًا من رالي تشيلي الدولي الملغى بسبب القيود الصارمة للسفر والإجراءات المتبعة من قبل الحكومة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

أقيم رالي أكروبوليس للمرة الأولى في عام 1951، وبات محط أنظار عشاق السرعة كونه أحد أصعب الراليات بفضل مساراته المتعرجة والطرقات الجبلية الصخرية، يضاف إليها عامل الحرارة المرتفعة والغبار ما يمنح الفرق المشاركة تحديات كبيرة.

وانضم الرالي إلى الروزنامة العالمية في 28 مناسبة قبل أن يغادر البطولة في عام 2013 بسبب الضائقة المالية التي ضربت اليونان.

ويحمل السائق الاسكتلندي كولين ماكراي الرقم القياسي لعدد الانتصارات مع خمسة انتصارات، في لائحة فائزين تضم أبرز الأسماء العالمية على غرار الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم تسع مرات والفنلندي يوها كانكونن والألماني والتر رول والإسباني كارلوس ساينز.

وسينطلق رالي أكروبوليس الذي اشتهر بتسمية "رالي الآلهة" من موقعه التقليدي أسفل معبد البارثينون الشهير في أثينا، في استعادة لأحد أجمل الصور الرياضية في بطولة العالم للراليات.

وسيتم إصدار تفاصيل المدينة المضيفة ومسار المراحل الخاصة بالسرعة بعد كشف فريق متخصص من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والشركة المروجة البطولة على المسارات.

قال جونا سيبيل، المدير العام للشركة المروجة للـ "دبليو آر سي" أن عودة إحدى الجولات الأكثر كلاسيكية في عالم الراليات ستلقى إشادة في عالم رياضة السيارات.

وأكد: "يحتل رالي أكروبوليس فصلاً لامعاً في تاريخ بطولة العالم للراليات، ونحن نقدر التزام الحكومة اليونانية الهائل بإعادته إلى طاولة الراليات العالمية. نرحب بهذه العودة!".

وتابع: "سوف يتذكر الجميع تراث هذا الرالي، ولكن في نفس الوقت هذا هو الأكروبوليس من العصر الحديث الذي سينضم إلى جولاتنا الإحدى عشرة الأخرى لهذا العام. هذا لا يعني أن التحدي قد تضاءل ويمكننا التأكد من أن الطرق الجبلية الوعرة ستجلب أشد المنافسات".

وأردف عن غياب رالي تشيلي عن الروزنامة: "أثبتت تشيلي أنها إضافة إلى البطولة العالمية في عام 2019، ولكن للأسف عانت البلاد بشدة من الوباء (فيروس كورونا) العام الماضي ولا يزال الوضع صعباً. نشعر بخيبة أمل كبيرة لخسارة حدث هذا العام، لكن تشيلي تظل جزءاً من عائلة "دبليو آر سي".

في المقابل قال الفرنسي جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: "أنا مقتنع بأن جهود الاتحاد التشيلي للسيارات والفريق المنظم لم تذهب سدى وستتاح لنا الفرصة لرؤية نسخة رائعة أخرى من رالي تشيلي في المستقبل".

وتابع: "حصل رالي أكروبوليس ـ اليونان على فرصة الإنضمام إلى البطولة، وهو لا يحتاج إلى مقدمة. إنه حدث أسطوري يضم بعض أصعب المراحل الخاصة بالسرعة في العالم"، مضيفًا: "أملك ذكريات خاصة (عن هذا الرالي)، حيث شاركت كملاح في خمس مناسبات بين عامي 1970 و 1981، وفزت باللقب بها كمدير لفريق بيجو في عامي 1985 و 1986".

وأضاف: "سعيد جداً لعودة رالي أكروبوليس إلى أعلى المستويات وانضمامه إلى البطولة العالمية بفضل دعم السلطات اليونانية إلى جانب الالتزام القوي للمنظمين".

وبالفعل، فقد حظي الرالي بدعم حكومي قويّ حيث قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن اليونان فخورة بالاحتفال بعودة الرالي إلى بطولة العالم للراليات.

وتابع: "قبل 70 عاماً، كانت الأكروبوليس بمثابة خلفية لرالي خاص جدًا أصبح يُعرف باسم "رالي الآلهة"، واعتبر مسابقة سنوية ملحمية اختبرت السائقين بشكل لا مثيل له. بعد ثماني سنوات من الغياب، عاد وبشكل ملائم ، في وقت تجديد دراماتيكي للبلاد".

وأضاف نائب وزير الرياضة ليفتيريس أفغيناكيس: "يسعدنا أن نكون قادرين على الوفاء بوعدنا للشعب اليوناني ومئات الآلاف من عشاق رياضة السيارات في جميع أنحاء العالم. اليونان باتت مستعدة للترحيب بالجماهير من جميع أنحاء العالم في أيلول/سبتمبر وإثبات أنها ستكون لاعبًا رئيسيًا في الأحداث الدولية مرة أخرى".