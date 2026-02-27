ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لما يبدو أنها سيارة تويوتا الجديدة بالكامل الخاصة ببطولة العالم للراليات "دبليو إي سي" لعام 2027.

وتُعد تويوتا الشركة المصنعة الرئيسية الوحيدة المعروفة حالياً بأنها تطور سيارة جديدة تلتزم بالقوانين التقنية الجديدة لبطولة العالم للراليات، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من موسم 2027.

الصور، التي يُقال أنها التُقطت خلال اختبار في البرتغال، تُظهر سيارة بتمويه خاص وبهيئة مختلفة تماماً مقارنة بسيارة "جي.بي ياريس رالي1" GR Yaris Rally1 الحالية.

وقد استخدمت تويوتا يارس كسيارة منافسة لها في بطولة العالم للراليات منذ عودة العلامة إلى البطولة في عام 2017.

كما تبدو السيارة الجديدة مختلفة بشكل ملحوظ عن سيارة تويوتا جي.آر كورولا للراليات، التي تم اعتمادها مؤخراً للمشاركة في بطولة الراليات الوطنية الأمريكية هذا العام.

ومن المعروف أن تويوتا تخطط لإطلاق سيارة طرقات جديدة تحمل اسم سيليكا في المستقبل القريب، والتي يمكن نظرياً أن تشكل الأساس لسيارة "دبليو إي سي" المستقبلية.

وإذا كان هذا هو الحال، فسيشهد اسم سيليكا عودة قوية إلى عالم الراليات، بعدما كان قوة بارزة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث حقق بطولتي الصانعين عامي 1993 و1994 بالألوان الشهيرة لرعاية كاسترول.

تويوتا كورولا 02 تي.جي.آر

وخارج تويوتا، يُعد مشروع "بروجكت رالي ون" الصانع الآخر الوحيد المعروف حالياً بتطوير سيارة وفق قوانين "دبليو إي سي" الجديدة لعام 2027. ويُعتبر المشروع البلجيكي أول جهة مستقلة تلتزم بهذه القوانين الجديدة، وقد أُسس على يد مهندس رياضة السيارات المخضرم ليونيل هانسن، والمدير السابق لراليات الاتحاد الدولي للسيارات ورئيس فريق سيتروين السابق في "دبليو إي سي" إيف ماتون، إلى جانب فريق بروسبيد.

وستمتد القوانين التقنية الجديدة لبطولة العالم للراليات لمدة 10 سنوات، وقد صُممت لتكون أكثر انخفاضاً في التكاليف وأكثر مرونة بهدف جذب الشركات المصنعة وكذلك الفرق المستقلة إلى البطولة.

وسيتم بناء السيارات وفق سقف نفقات أقصى من 345 ألف يورو، وبقوة تقارب 300 حصان، مع الاستفادة من بعض مكونات فئة رالي2.

وستسمح القوانين في البداية باستخدام محركات الاحتراق الداخلي فقط، مع وجود خطط مستقبلية لفتح المجال أمام تقنيات مختلفة في أنظمة الدفع.