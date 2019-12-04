دبليو آر سي: سيتروين منفتحة على تجهيز سياراتها للفرق المستقلة

صرّح فريق سيتروين لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنه لن يخوض المنافسات بسيارته، لكن لا شيء يمنع استعمالها من قبل الفرق المستقلة في "دبليو آر سي".

حيث قال بيير بودار مدير فريق سيتروين: "كي نرى السيارة تنافس الموسم المقبل، فإن الخيار الأكثر ترجيحاً هو بيعها أو استعمالها من قبل فريق مستقل".

وأكمل: "لكن في الوقت الراهن، ليست هناك أية أخبار في هذا الصدد".

وتابع: "كل شيء ممكن، سنأخذ بعين الاعتبار جميع الفرص المترتبة على بيع أو استئجار سياراتنا".

بالمقابل، اعترف بودار أن الإحباط من انخفاض وتيرة تطوير سيارة "سي 3"، كان ليتغير مع انتقال التطويرات للموسم المقبل، وذلك بعد عملية تطوير مكثفة بدأت في 2019.

فقال: "أنا مقتنع للغاية بأننا كنا لنبدأ الموسم المقبل بوتيرة أفضل بكثير من الموسم المنصرم".

وأكمل: "أنا مقتنع تماماً بذلك (أن سيارة سي3 المطوّرة كانت لتنافس على اللقب). إذ كان بوسعنا رؤية التقدم خلال التجارب الأخيرة".

واختتم: "لكن بشكل عام، أنا واثق بأننا كنا لنحظى بالمزيد من التنافسية الموسم المقبل. لكن الآن من السهل قول ذلك".