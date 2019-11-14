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دبليو آر سي: سيتروين تواجه خطر الخروج من البطولة

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دبليو آر سي: سيتروين تواجه خطر الخروج من البطولة
14-11-2019

بات مستقبل سيتروين في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" في خطر كبير، إذ يبدو أن احتمالية خروجها باتت كبيرة للغاية.

عاد المصنع الفرنسي إلى الراليات في 2017 وذلك بعد عام خارج البطولة أمضاه في تطوير سيارته سيتروين سي3، لكنها كانت وبشكل ما أقل السيارات نجاحاً بين تلك التي حصدت الألقاب الأربعة لسيتروين في "دبليو آر سي".

وتواصل موقعنا "موتورسبورت.كوم" مع سيتروين والشركة الأم "بي.أس.أيه" من أجل التعليق على المسألة، لكن لم يتلقَ أي رد.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن بيير بودار مدير فريق سيتروين للراليات كان يخوض محادثات على أعلى المستويات مع ليندا جاكسون المديرة التنفيذية لدى سيتروين حيال مستقبل الفريق وذلك بعد رالي إسبانيا المخيّب الشهر الماضي.

ويبدو أن منصب جاكسون كذلك ضمن سيتروين معرض للخطر وسط تكهنات باستبدالها برئيس قسم الإنتاج السابق لدى ميتسوبيشي، الفرنسي فينسنت كوبيه.

وتشير التكهنات إلى أن خروج سيتروين الثالث من البطولة في الحقبة الحديثة قد تعزّز بعد إعلان "بي.أس.أيه" عودة بيجو إلى بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" ضمن فئة السيارات الخارقة.

حيث قال مصدر مطلع لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "سيتروين باتت خارج الراليات مجدداً، بنسبة 99 بالمئة".

وتشارك سيتروين بسيارتين في البطولة مع التركيز على الدفاع عن لقب سيباستيان أوجييه هذا الموسم، لكن مشكلة في المقود أخرجته من الصدارة في إسبانيا الشهر الماضي ما قضى على آماله بلقب سابع.

وما زاد الطين بلّة أن زميله إيسابيكا لابي عانى من مشكلة في المحرك أجبرت الفنلندي على الانسحاب من الرالي.

وطوال ثلاثة سنوات في المنافسات، لم تنجح سيتروين سي3 بالفوز إلا ستّ مرات فقط من أصل 40 مشاركة.

خروج سيتروين من "دبليو آر سي" يعني أن أوجييه ليس أمامه إلا خيار الانضمام إلى تويوتا للموسم المقبل بديلاً عن أوت تاناك الذي ارتبط مع هيونداي.

إيسابيكا لابي، سيتروين

إيسابيكا لابي، سيتروين

تصوير: صور موتورسبورت

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السلاسل دبليو آر سي
قائمة السائقين إسابيكا لابي , سيباستيان أوجييه
قائمة الفرق فريق سيتروين العالمي للراليات

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